Kotiseutumatkailua

Odotan jo kesälomaa, enkä varmaan ole ainoa. Olen jo tehnyt matkasuunnitelmiakin, vaikka tänä kesänä matkat onkin toteutettava Suomen rajojen sisäpuolella. Päätin kuitenkin, että suhtaudun tämän kesän lomamatkaan aivan samalla tavalla kuin mihin tahansa kaukomatkaankin. Niinpä olen haalinut itselleni kasan matkaoppaita, joiden avustuksella perheemme lomaa suunnittelen. Ilahduttavaa oli huomata, että viimeisen vuoden aikana on ilmestynyt lukuisia kotimaanmatkailua käsitteleviä oppaita, niin kansallispuistoista ja Turun seudun luontoretkikohteista kuin Saariston rengastiestä ja Suomen luolistakin. Myös Retkipaikka-kirjasarjassa julkaistiin uusi osa ja Madventures-kaksikko julkaisi uuden matkaoppaan – Suomesta.

Lukuisten suunnittelutuntien jälkeen päätin, että perheemme lomamatka suuntautuu Itä-Suomeen. Tarkoitus olisi käydä ainakin Savonlinnassa, Kolilla, Korkeakoskella sekä Lintulan ja Valamon luostareissa. Näistä missään emme ole aikaisemmin käyneet, mikä on vähän noloa, sillä olen asunut puolet elämästäni vain reilun tunnin ajomatkan päässä kyseisistä kohteista. Joskus vaan on ilmeisesti mentävä kauas nähdäkseen lähelle. Helppoa näissä matkakohteissa on se, että majoituspaikkaa ei tarvitse edes erikseen varata, sillä sukumme mökki sijaitsee aivan lähistöllä. Kotimaan matkaa suunnitellessa on myös muita hyviä puolia; perille pääsee omalla autolla, valuuttaa ei tarvitse vaihtaa, eikä etukäteen selvittää, onko hanavesi juomakelpoista. Eksotiikkaakaan ei varmasti puutu, sillä mikä tahansa kesäkohde tuntuu eksoottiselta pitkän talven jälkeen. Myös eksoottisia uusia ruokia aion päästä maistamaan aina lörtsyistä vatruskoihin ja sultsinoihin.

Itä-Suomen lisäksi bongasin toisenkin kesäisen matkakohteen uusimmasta Retkipaikka-oppaasta. Kirjan kaunista jokimaisemakuvaa vilkaistessa henkäisin miehelleni, että ”tuolla haluan käydä”. Sitten vilkaisin kohteen tarkempia tietoja ja selvisi, että paikkahan on Aurajokilaakso, Halistenkosken kupeessa, jonne on meiltä matkaa noin 500 metriä. En vain ollut aiemmin ajatellut takametsääni matkakohteena, tai keskittynyt aamulenkillä kauniiseen jokimaisemaan. Tämä osoittaa hyvin, että vaikka vanhan sanonnan mukaan on mentävä kauas nähdäkseen lähelle, niin näemmä aina ei tarvitse edes ensin lähteä kauas. Riittää, että on koronan vuoksi pysynyt tarpeeksi kauan lähellä, niin saattaakin löytää yllättäviä näkökulmia ja paikkoja aivan lähistöltä.

Kirjoittaja on toimittaja.