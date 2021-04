Ilmastonmuutos on myös työterveysasia

ALIO

Viime vuosikymmen oli maailmassa mittaushistorian lämpimin. Arktiset alueet lämpiävät vähintään kaksinkertaisella vauhdilla maapallon keskiarvoon verrattuna, ja Suomessakin vuosi 2020 kirjattiin tilastoihin mittaushistorian lämpimimpänä.

Jo tällä hetkellä on nähtävillä, että ilmastonmuutoksella on vaikutuksia myös suomalaisten työikäisten terveyteen. Työterveyslaitoksen skenaarioraportin mukaan se on yksi tärkeimmistä muutosvoimista, jotka vaikuttavat työelämäämme 2030-luvulla.

Lääkärijärjestöt julistivat ilmastohätätilan tammikuussa 2021. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista työterveyteen, työturvallisuuteen ja työkykyyn tarvitaankin nykyistä enemmän julkista keskustelua ja tutkimusta.

Työterveys- ja työturvallisuustoimijoiden tulee varautua monenlaisiin muutoksiin. Talvisin nollakelit lisääntyvät ja liukastumistapaturmien ennustetaan kasvavan. Työikäisten liukastumiset talvikeleillä aiheuttavat paljon työkyvyttömyyttä, ja sairauspoissaoloista kertyy merkittävä lasku yhteiskunnallemme.

Vähenevän lumipeitteen sekä lisääntyvän pilvisyyden vuoksi tulevaisuuden talvet ovat nykyistä pimeämpiä. Kaamosoireilun lisääntyminen saattaakin olla yksi työkykyhaasteemme. Ilmastonmuutos voi lisätä myös infektiotautien esiintyvyyttä.

Kesäisin työpaikoilla pitää huomioida, että pitkittynyt lämpökuorma heikentää työ- ja toimintakykyä. Vaikutukset näkyvät erityisesti fyysisesti raskaissa työtehtävissä, mutta ne ovat todellisia myös kevyissä toimistotyyppisissä töissä.

Lämpökuormitus voi kasvattaa työtapaturmien todennäköisyyttä, ja liian lämpimät työskentelyolosuhteet saattavat lisätä altistumista työssä esiintyville kemikaaleille. Lisääntyneellä lämpökuormituksella voi siis olla merkittäväkin vaikutus työkykyyn ja sen myötä tuottavuuteen.

Pitkittyneillä hellejaksoilla on todettu yhteys myös yleisesti väestön sairastavuuteen ja kuolleisuuteen.

Samalla työ itsessään ja työn tekemisen tavat muuttuvat. Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä edellyttää toimia, jotka muuttavat monella tapaa työelämää.

Fossiilisiin polttoaineisiin nojaavilta toimialoilta työtehtävät vähenevät, kun taas esimerkiksi kiertotalouteen liittyvä työ tulee lisääntymään. Työtilojen käytön energiatehokkuuteen kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota. Etätyö lienee yleistä myös koronapandemian jälkeisessä elämässä.

Suomalaisilla on osaamista kehittää teknologioita, joilla pystytään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä myös globaalisti. Tällainen positiivinen ”hiilikädenjälki” voi hyvinkin olla vientivalttimme tulevaisuudessa.

Ilmastonmuutosta hillitsevistä toimenpiteistä huolimatta emme enää pysty saavuttamaan täyttä torjuntavoittoa. Vaikka kaikki kasvihuonepäästöt loppuisivat tänään, esimerkiksi valtamerten pinnat jatkavat nousuaan vielä noin sadan vuoden ajan. Niinpä yhteiskunnassa on välttämätöntä varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja tehdä sopeutumissuunnitelmia.

Työterveyshuollolla on iso rooli siinä, kuinka työikäinen suomalainen sopeutuu ilmastonmuutoksen työterveys-, työkyky- ja työturvallisuusvaikutuksiin. Tarvitaan toimenpiteitä, joilla työntekijöiden hyvinvoinnista kyetään huolehtimaan uudenlaisissa olosuhteissa. Esimerkiksi lämpökuormituksen hallinnalla on tärkeä merkitys työn turvallisuuteen ja myös tuottavuuteen tulevaisuuden Suomessa.

Työterveyshuolto voi lisäksi edistää osaltaan ilmastotietoisuutta ja auttaa työpaikkoja ja työntekijöitä kehittämään toimintatapojaan ilmastoystävällisempään suuntaan.

Työterveyshuollon ammattilaisten ja työpaikkojen ymmärrystä ilmastonmuutoksen vaikutuksista tulee lisätä. Työterveyslaitos edistää tätä tietoisuutta kouluttamalla ja panostamalla aiheen tutkimukseen. Tänään tehdään huomisen työelämä – ilmastotietoisuuden ja ilmastotekojen myötä meillä Suomessa on hyvinvointia työstä myös tulevaisuudessa.

Pauliina Kangas toimii ylilääkärinä Työterveyslaitoksessa. Hän on yksi kirjoittajista Hyvinvointia työstä 2030-luvulla -skenaarioraportissa, jossa käsitellään myös ilmastonmuutoksen vaikutusta työelämään: hyvinvointiatyosta.fi.