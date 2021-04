PUHEENVUORO

Terveydenhuolto eli perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito aiheuttavat länsimaissa huomattavasti suuremmat hiilidioksidipäästöt kuin lentoliikenne (Pichler 2019). Päästöjä syntyy paitsi terveydenhuollon kiinteistöjen energiankäytöstä, myös palvelujen käyttöön liittyvästä matkustamisesta ja kuljetuksesta, sekä lisäksi terveydenhuollon käyttämistä lääkkeistä, tarvikkeista ja laitteista. Monet nukutuskaasut ja ponnekaasut ovat harmillisesti erittäin vahvoja kasvihuonekaasuja.

Terveydenhuollon korkeilla hygieniavaatimuksilla perustellaan usein myös vahvaa kertakäyttökulttuuria. Kertakäyttömateriaalit päätyvät käytön jälkeen usein pelkästään energiakäyttöön, sillä niiden lajittelu koetaan vaivalloiseksi, lajittelulle ei ole tiloja tai lajitellulle materiaalille on rajalliset kierrätysmahdollisuudet.

Vastikään tehtyjen kyselyjen perusteella terveydenhuolto-organisaatiot ovat laajalti tunnistaneet tarpeen kehittää ympäristövastuullisuuttaan. Panostukset tähän työhön vaihtelevat. Aktiivisimpia ovat olleet Suomessa yliopistosairaalat sekä yksittäiset muut sairaanhoitopiirit, mutta paljolti yksittäisten henkilöiden aktiivisuudesta riippuen. Henkilöstökyselyjen mukaan ainakin osa henkilöstöstä haluaisi toimia työssään nykyistä kestävämmällä tavalla ja odottaa työnantajan tekevän sen mahdolliseksi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) haluamme tulla kestävän kehityksen vahvimmaksi toimijaksi suomalaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vuonna 2020 käynnistimme kestävän kehityksen toimenpideohjelman, joka tähtää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävämpään toimintaan.

Ohjelma sisältää muun muassa kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavia ja jätteen tuotantoa vähentäviä toimenpiteitä. Lisäksi tavoitteenamme on uudistaa hankintamenettelyjä ympäristöä paremmin huomioiviksi sekä vahvistaa sosiaalista kestävyyttä.

Uusi kestävän kehityksen koulutus lisää koko henkilöstömme eli yli 8 000 alan ammattilaisen tietoisuutta terveydenhuollon kestävistä toimintatavoista – muun muassa asiakaslähtöisyydestä, resurssitehokkuudesta ja kierrätyksestä.

Sähköiset palvelut, kuten etävastaanotot ja asiointialustat voivat korvata osan perinteisistä fyysisistä käynneistä tavalla, joka on paitsi helppo ja vaikuttava, myös pienentää terveyspalvelujen hiilipäästöjä. Kestävää kehitystä on myös siirtyminen kasvisvoittoisen ruokavalioon, jolla on suuret terveysvaikutukset, mutta pienet ilmastovaikutukset.

Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hiilipäästöjen suuruus määräytyvät usein jo rakennusten suunnitteluvaiheessa. Tämän vuoksi tarvitsemme sairaalarakentamisessa yhteistyötä rakennusalan kanssa. Kiertotalous tarvitsee toimijoita, joilla on kyky käsitellä terveydenhuollosta tulevaa materiaalia.

Työmatkaliikenne ja potilaiden asiointi terveyspalveluissa ovat riippuvaisia muun muassa julkisen liikenteen ratkaisuista ja terveyspalvelujen palveluverkosta. Henkilöstömme, tyksiläiset, ovat ahkeria käyttämään polkupyörää työmatkallaan, mutta pyöräilyn esteiksi on tunnustettu muun muassa tilojen puute pyörän säilytykseen työvuoron aikana. Pyöräliikenne Kupittaan alueella kasvaa nykyisestä kun myös psykiatrinen sairaala siirtyy sinne.

Terveydenhuollon päästöjä voidaan pienentää lukuisin tavoin. Suomesta puuttuu vielä kansallinen keskustelu siitä, mitkä terveydenhuollon päästöjen vähentämisen tavoitteet ovat. Työhön on kytkettävä paitsi koko terveydenhuoltosektori, myös kaupunkiympäristöt, rakennusala sekä käytettävien tarvikkeiden ja palvelujen tuottajat ja alihankkijat.

Sairaanhoitopiiri ja alueen korkeakoulut sekä Turku Science Park ovat Terveyskampusyhteistyössään sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä myös opetus-, tutkimus ja innovaatiotoiminnassaan. Samalla asialla olevat globaalit järjestöt kuten Health Care Without Harm antavat vetoapua kestävän kehityksen koulutuksen, viestinnän ja kehityshankkeiden avulla.

Me Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä haluamme osaltamme tehdä parhaamme ilmastonmuutoksen haittojen torjumiseksi ja panostaa alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, jotta voimme siinä onnistua.

Leena Setälä on kestävän kehityksen johtaja ja Matti Bergendahl sairaanhoitopiirin johtaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä.