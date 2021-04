TERTTU tarjoaa apua testausympäristön löytämiseen

ALIO

Terveyskampus Turku on kehittänyt terveysteknologian alan yrityksille ja tutkijoille sähköisen palvelukanavan, TERTTU-välittäjäalustan. Palvelun avulla pyritään säästämään yrityksen aikaa ja löytämään yrityksen testaustarpeelle sopivin ratkaisu ja asiantuntija. Tämä tulee kyseeseen esimerkiksi, jos yrityksellä on terveysteknologiaan liittyvä idea, mutta siltä puuttuu juuri hoitotyön tai lääketieteen osaaminen, jota ratkaisun kehittämisessä ensisijaisesti tarvitaan.

Terveysteknologia on laaja toimiala, joka on perinteisesti tuottanut ratkaisuja mittaamiseen, kuvantamiseen, hoitoon ja kuntoutumiseen. Nykyisin ala hyödyntää entistä enemmän tekoälyä ja robotiikkaa sekä teollista internetiä.

Terveysteknologia tuo uusia teknologisia ratkaisuja parantamaan terveydenhuollon tehokkuutta ja laatua, mutta tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia kansalaisille vahvistamaan itsenäistä ja omaehtoista elämää.

Terveydenhuollossa käytettäviä tuotteita kutsutaan lääkinnällisiksi laitteiksi ja ne voivat olla laitteita, välineitä, ohjelmistoja, erilaisia materiaaleja tai tarvikkeita. Terveysteknologian tuotekehitys on hyvin tarkasti säädeltyä ja valtaosa tuotteista kuuluu lääkinnällisten laitteiden säädösten piiriin. Niiden valmistusta, markkinointia ja käyttöä valvotaan Medical Device Regulation (MDR) -säädösten mukaan.

Lääkinnälliset laitteet luokitellaan niiden käytön aiheuttaman riskin perusteella. Mitä korkeampi riskiluokka kyseisellä laitteella on, sen tiukemmat vaatimukset sen valmistukselle on. Terveysteknologian laite onkin aina varustettava CE-merkinnällä, kun se saatetaan markkinoille. CE-merkinnällä valmistaja vahvistaa, että laite täyttää sitä koskevat olennaiset vaatimukset.

Terveysteknologian yritysten tulee osoittaa ratkaisujensa osalta viranomaisvaatimusten ja lakien täyttyminen. Alan ammattilaisten kanssa tehtyä kehitystyötä pidetään merkkinä ratkaisun laadusta. Näytön saaminen edellyttää ratkaisun valvottua testaamista. Lisäksi nykytilanteessa yrityksillä kuluu runsaasti aikaa sopivien testialustapalvelun tarjoajien etsimiseen.

Terveyskampus Turku on pyrkinyt omalta osaltaan vastaamaan yritysten tarpeisiin ja on siksi kehittänyt yrityksille ja tutkijoille TERTTU-välittäjäalustan. Tämän palvelun avulla pyritään löytämään yritysten testaustarpeisiin sopivin ratkaisu joko yhdestä tai useammasta Terveyskampus Turun tarjoamista testialustapalveluista.

Testi- ja tutkimusalustat sekä muut palveluntarjoajat ovat yksiköitä, jotka tukevat uudenlaisten tuotteiden tai palvelujen kehittämistä.

Terveyskampuksen asiantuntijat kaikista organisaatioista (Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novian, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Turku Science Park) arvioivat järjestelmään jätetyn yhteydenoton, pyytävät mahdollisesti lisäselvitystä lähettäjältä ja tämän jälkeen etsivät kampukselta oikean tahon, jolla on tahto ja tarve yhdessä kehittää ehdotettua ratkaisua.

Yrityksiltä saattaa puuttua ratkaisun kehittämiseen tarvittava hoitotyön tai lääketieteen osaaminen. Kehitteillä olevan ratkaisun kypsyys voi vaihdella eikä sen käyttötarkoitus välttämättä ole selkeä. Tämän vuoksi tarvitaan asiantuntijuutta nimenomaan sairaalasta ja muista Terveyskampuksen organisaatioista.

Terveyskampus Turun testauspalvelu on monivuotisen kansallisen kehitystyön lopputulos. Palvelulla pyritään säästämään yritysten ja muiden aloitteen tekijöiden aikaa, joka muuten menisi oikean testausympäristön ja asiantuntijoiden etsimisessä. Onnistumisena nähdään eri organisaatioiden asiantuntijoiden keskinäinen yhteistyö ja yhteydenoton arviointiprosessin kehittäminen.

Terveysteknologia on yksi Suomen nopeimmin kasvavista korkean teknologian kasvualoista, jonka merkitys korostuu sekä väestön ikääntymisen vuoksi, mutta myös esimerkiksi maailmanlaajuisten pandemioiden vuoksi.

Terveysteknologia on myös kasvava korkean teknologian vientiala, mikä tuo Suomeen vientituloja hyvinvoinnin kasvattamiseksi. Tuoteviennin arvo saavutti uuden ennätyksen vuonna 2020 ollen 2,43 miljardia euroa.

Elina Kontio on Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja, Terveysteknologian tutkimusryhmän ja Health Tech Lab:n vetäjä, Terveyskampus Turun innovaatiotyökorin puheenjohtaja. Eriikka Siirala on tiimipäällikkö Turun yliopistollisen sairaalan tutkimuspalveluissa ja Janne Lahtiranta on Turku Science Park Oy:n asiakkuuspäällikkö ja terveysteknologian työelämäprofessori Turun yliopistossa.