Yksilölliset erot maahanmuuttajien kielenoppimisessa

ALIO

Olemme erilaisia, onneksi. On hienoa huomata, että tavoitteita voidaan saavuttaa, kun rakennetaan erilaisia polkuja opinnoille. Suomi toisena kielenä -opetuksessa (S2) ei ole tavoitteena oppilaan muokkaaminen suomalaiseksi, vaan opetuksella pyritään antamaan välineitä siihen, että hän voisi osallistua eri yhteisöihin yksilönä.

Maahanmuuttajilla kielelliset haasteet ovat usein monisyisiä. Taustalla vaikuttavat monet asiat ja niiden erottaminen oppimisvaikeuksista voi joskus olla vaikeaa. Yksilölliset erot voivat johtua muun muassa oppilaan sosiaalisesta ympäristöstä, jos kotona puhutaan ainoastaan omaa äidinkieltä, ei hän saa riittävästi tilaisuuksia puhua suomen kieltä. Jos oppilas tulee maasta, jossa hänelle ei ole kehittynyt kognitiivista käsitteistöä oppimisessa tarvittaville asioille, silloin hänellä ei ole käytössään strategioita joiden avulla hän oppisi uutta kieltä.

Lisäksi yksilöiden väliset eroavaisuudet vaikuttavat aina oppimiseen. Ekstrovertin on helpompaa oppia kieltä kuin introvertin ihmisen. Ulospäin suuntautunut ihminen suuntaa askeleensa kohti ryhmää ja merkityksellisiä vuorovaikutustilanteita, kun taas introvertti kääntää katseensa helposti muualle ja etsii rauhallista paikkaa. Motivaatiolla on merkitystä myös kielenoppimisessa. Motivaattorina voi toimia hyvien arvosanojen tavoittelu, halu samaistua kantasuomalaisiin, tai kielitaidon tuoma yleinen turvallisuuden tunne.

Kielitaidottomuus vaikeuttaa koulussa selviytymistä ja jatko-opintoihin hakeutumista. Se lisää myös syrjäytymistä ja juurettomuutta. Sosiaalisten suhteiden puuttuminen ja heikko koulumenestys vaikuttavat suorasti oppilaan itsetuntoon negatiivisesti ja sitä kautta myös mielenterveysongelmat voivat lisääntyä.

Koska maahanmuuttajien S2-opetus painottaa konkretiaa ja ymmärrystä, jossa kielioppi toimii alussa vain välineenä arjesta selviytymisessä, ei S2-oppiainetta voi opettaa samalla tavalla kuin äidinkieltä, vaarana on, että morfologia painottuu liikaa. Selkeä, hidas, ilmein ja elein sekä kuvin tehostettu puhe auttaa ymmärtämään kuultua, se auttaa myös oppilasta muodostamaan järkeviä lauseita. Myös oman äidinkielen käyttö taustalla tehostaa oppimista.

Puheen jaksottaminen oppitunnilla on tärkeää, pitkät monologit väsyttävät kuulijan ja keskittyminen voi herpaantua. Koekysymysten muotoilu sellaisiksi, että oppilas ymmärtää ne on tärkeää, myös suullisia kokeita voi käyttää. Ja lopuksi se kaikkein tärkein asia eli aika, S2-oppilas tarvitsee enemmän aikaa opiskeluunsa.

Opetus tulisi järjestää kullekin sopivaksi, mahdollisimman tarkasti räätälöiden. Jos oppilaan kielitaitotaso on alkavaa tai heikohkoa ei voida olettaa, että hänellä olisi sama oppimateriaali S2-opinnoissa kuin muilla oppilailla. Hän tarvitsee omaa materiaalia, sellaista joka lähtee hänen omalta taitotasolta. Valitettavasti tämä jää usein liian vähälle huomiolle.

Oppilas oppii ns. ”kapulakieltä”, sanoja sieltä täältä, eikä opiskelu edisty toivotulla tavalla. Tämä näkyy siten myös muissa oppiaineissa heikkona menestyksenä. Jos oppilas on opiskellut suomea vuoden, ei hän useinkaan ole vielä valmis siirtymään kokonaan suureen luokkaan, varsinkaan yläkoulussa. Tähän väliin tarvittaisiin yksi porras, jossa olisi S2-tukea sekä erityisopettajan tuki. Integrointi suureen luokkaan voisi tapahtua pikkuhiljaa kielitaidon kehittyessä, oppiaineesta riippuen. Matematiikka on universaali oppiaine, kun taas esimerkiksi yhteiskuntaopin opiskelu alkavalla suomen kielen taidolla on melkoinen haaste oppilaalle, aineenopettajista puhumattakaan. Oppiaineksen monipuolistuessa erilaisia oppijapolkuja tarvitaan entistä enemmän, ja tämä vaatii lisäresursseja ja tukitoimia niille oppilaille, joilla haasteita ilmenee.

S2-oppilaille voidaan laatia oma oppimissuunnitelma, johon kirjataan lähtötaso, tavoitteet, sisällöt, materiaalit, menetelmät ja arviointi. Arviointia ei voi olla ilman ennalta asetettuja tavoitteita. S2-oppilaalle nämä räätälöidyt tavoitteet ovat niitä joihin peilataan, kun arviointia suoritetaan.

Koulun tulisi edistää jokaisen oppilaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja kehittyä aktiiviseksi toimijaksi omissa yhteisöissään. Opettajan tulisi tunnistaa omat asenteensa ja uskomuksensa maahanmuuttajia kohtaan. Opettajan sanallinen ja sanaton viestintä eivät saisi olla ristiriidassa keskenään, sillä oppilas havaitsee tämän kyllä helposti, ja tämä voi tehdä oppimisesta haastavampaa. Myös oppilaan itsetuntoon ja sosiaalistumiseen opettajan piiloviestinnällä voi olla vaikutusta negatiivisesti.

Kirjoittaja on erityisopettaja, psykologianopettaja sekä S2-opiskelija.