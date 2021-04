Kevään näkyviä ja kuuluvia merkkejä

Kovin pitkä pimeä vuodenaika on viimein ohi. Valon määrän lisääntyminen tuntui tapahtuvan lopulta hurjan nopeasti, etenkin kun kelloja siirrettiin kohti kesää.

Valon määrän lisäksi kevään tulon huomaa äänistä. Hiljainen talvi on vaihtunut sirkutukseen ja kaakatukseen.

Olen seuraillut viime aikoina talitiaisia, mustarastaita ja joutsenten ylilentoja. Onpa jostain kömpinyt pari hyttystä ja kärpästäkin ihmettelemään kevättä.

En ole koskaan ollut varsinainen luontoihminen. Metsässä on mukavaa käydä hengittelemässä kun on kesä ja lämmin, mutta erityisen mukavaa on tulla sieltä yöksi lämpimiin sisätiloihin.

Lintuja, niiden ääniä tai kasvilajeja tunnistan hyvin rajoittuneesti. Muutaman viime kevään tullessa olen kuitenkin alkanut kiinnittää aiempaa enemmän huomiota heräävään luontoon. Olkoon pääsyynä vaikka korona-ajan viihdykkeiden puute, olen alkanut vähän harmitella, etten painanut kouluaikoina mieleen eri lintuja. Intoa tosin saattoi syödä ainakin se, että kokeessa niitä piti tunnistaa mustavalkoisten monistettujen kuvien perusteella.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Melko lailla vuosi sitten haastattelin tähän lehteen lintuharrastajaa. Hän vinkkasi, että vasta-alkajalle lajien tunnistamisen opettelu voi olla helpointa alkukeväällä, kun erilaisia laulajia on vähemmän. Lintujen tarkkailuun taas loppukevät ja alkukesä ovat hyvää aikaa, kun paluumuuttavia ja pesiviä lintuja on paljon.

Muistin tämän äskettäin, ja pikaisella nettihaulla selvisi, että esimerkiksi Luonto-liitolla on kevätseuranta, johon voi liittyä vieläkin mukaan. Luonto-liitto kerää sekä ensihavaintoja että kevätseurantaviikonloppujen havaintoja. Kevätseurantaviikonloppuina ilmoitettujen havaintojen avulla saadaan kattava kuva Suomen keväästä aina kahden viikon välein. Mietin, että tällaiseen osallistuminen voisi motivoida todella keskittymään asiaan paremmin, vaikka olenkin enemmän tarkkailija kuin tilastoihminen.

Toisaalta muistiinpanojen tekemisen ja eri lajien opettelun ei tarvitsekaan olla kaikkien juttu. Luontoa voi tietenkin ihailla muutenkin. Muistan haastateltavani sanat siitä, että lintujen tarkkailu on hyvä mindfulness-harrastus, joka karistaa esimerkiksi työasiat mielestä ja tuo ajatukset juuri tähän hetkeen. Niinpä. Lintulaudan asukkien tarkkailulla vain pienenkin hetken on ollut usein rauhoittava vaikutus.

Mikä tapa saada luontokokemuksia sopii sinulle?

Kirjoittaja on toimittaja.