Aloittelin toimittajan uraani 1990-luvulla kaakkoissuomalaisessa paikallislehdessä. Kulttuurista kiinnostuneena paikallisen teatterin näyttelijänä tehtäviini kuuluivat myös teatteriarvostelut.

Eräänä pääsiäisenä innostuin vähän liikaa. Kotikaupunkini seurakunta esitti kirkossa kärsimysnäytelmän. Tartuin siihen kriitikkona ja julkaistu jälki oli sen mukaista.

Tulin muun muassa moittineeksi vastikään seudulle saapunutta pappiskokelasta heikosta suorituksesta Jeesuksena. Lisäksi taisin kiinnittää huomiota dialogin ontuvuuteen ja näytelmän yleiseen naiiviuteen. Kehuin muistaakseni laulusuorituksia.

Kirjoitukseni poiki arvosteluni kohteeksi joutuneen Jeesuksen katkeran vastalauseen yleisönosastolla. Taisi jopa pitää jonkin aikaa mykkäkouluakin taajamamme vähäisillä kaduilla satunnaisesti törmätessämme.

Mikäli satut lukemaan tämän ja tunnistamaan itsesi, pyydän näin jälkikäteen anteeksi. En olisi saanut, vaikka kuinka pieneltä tuo kaikkien myöhempien koettelemusten valossa vaikuttaisikin.

Kulunut vuosi taitaa aika monesta meistä tuntua Via Dolorosalta, kärsimysten tieltä. Varsinkin Virossa, jossa omat juureni ovat, tilanne on tähän pääsiäiseen tultaessa karu.

Moni on täälläkin joutunut elämään – pyytämättä ja yllätyksenä – henkilökohtaista kärsimysnäytelmää. Työpaikkoja on mennyt alta, yrityksiä kaatunut ja säästöjä huvennut olemattomiin. Pahempaakin on tapahtunut. Koronavuonna terveyttä ei ole syönyt pelkästään virus.

Maine ja kunniakaan eivät ole tae jaloilleen putoamisesta. Moni huippunäyttelijä tai muu -esiintyjä saattoi vielä viime keväänä nautiskella luovasta vapaudesta, mutta talven tullen uudestaan tyhjentyneet varauskirjat ovat hyydyttäneet hymyt.

Aika moni tarvitsisi sen kriitikon, joka sanoisi suoraan, että hei, tuossa sun kärsimysnäytelmässäsi on epäuskottava juoni, kehno vuoropuhelu ja narsistinen pääosan esittäjä.

Ja sitten ovat he, joita ilman ei yhteiskuntamme pysyisi kasassa kovinkaan pitkään, mutta jotka eivät voi suoda itselleen yrttiteetä luonnonhelmaisen mökin terassilla pikkunätisti etätöitä tehden.

Siivoojasta hoitajaan, kaupan kassasta kampaajaan, pelastajasta jäteauton kuljettajaan.

Totta kai korona on muuttanut jokapäiväistä elämäämme enemmän kuin olisimme aina vain kehnommaksi käyvän historiallisen muistin valossa pystyneet uskomaan.

Rajoituksia rajoitusten perään. Ministerit vakavina päivän verkkosuorissa ja illan tv-lähetyksissä. Ja aina kun tunnelin päässä pilkahtaa valonsäde, tunneli näyttääkin viime hetkellä kasvavan pituuttaan.

Rokotteet viivästyvät. Tahti on liian hidas. Virusmuunnos tulee. Onko kesä jo peruttu? Koko vuosi? Elämä?

Hei, oikeasti. Aidon inhimillisen kärsimyksen ohella isolle osalle suomalaisista – jopa virolaisista, tshekeistä tai unkarilaisista – "koronakärsimys" merkitsee lähinnä astumista pois paljon puhutulta mukavuusalueelta. Vähän hiekkaa totutun elämäntavan rattaisiin.

Mitään sen suurempaa ei tapahdu, jos jokin Lapin hiihtoloman kaltainen ylemmän keskiluokan harrastus on hetken aikaa tauolla.

Se mainitsemani tunneli onkin putkinäköä, joka estää ymmärtämästä itseään ja omaa tilannetta osana laajempaa kokonaisuutta. Aika moni tarvitsisi sen kriitikon, joka sanoisi suoraan, että hei, tuossa sun kärsimysnäytelmässäsi on epäuskottava juoni, kehno vuoropuhelu ja narsistinen pääosan esittäjä.

Kirjoittaja on suomenvirolainen toimittaja.