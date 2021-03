ALIO

Tekoälyn ja robottien huiman kehityksen on esitetty johtavan työpaikkakatoon ja pysyvään joukkotyöttömyyteen. Näkemystä on perusteltu sillä, että automaatio kohdistuu voimakkaimmin aloille, jotka ovat edelleen työvoimavaltaisia ja joilla monen työntekijän peruskoulutus on matala ja mahdollisuudet siirtyä toisiin tehtäviin heikot.

Lähimmän 10–20 vuoden aikana automaation on ennustettu etenevän erityisesti teollisuudessa, rakentamisessa, liikenteessä, logistiikassa ja kaupan alalla.

Näkemys työpaikkakadosta ja pysyväistyöttömyydestä on liian yksinkertainen. Robotit eivät valtaa työelämää kertarysäyksellä. Teknologinen osaaminen yrityksissä vaihtelee, ja teknologiainvestointeja ohjaavat kannattavuuslaskelmat – ei pelkkä teknologian saatavuus.

Robottien käyttöä rajoittaa myös se, että ne soveltuvat edelleen lähinnä sellaisiin tehtäviin, joissa ei vaadita luovuutta, vuorovaikutusta tai sosiaalista älykkyyttä.

Älyrobotit eivät muistuta ihmistä. Ne ovat tekoälyyn perustuvia sovelluksia, jotka toimivat virtuaalimaailman kätköissä ennusteita tuottavina laskimina, hakukoneina, digitaalisina avustajina tai keskustelevina chatbotteina.

Robotit hyödyntävät kehittyneitä koneoppimisalgoritmeja ja digitaalista dataa, jonka ehtymättömiä lähteitä ovat internetin navigointipalvelut ja lokitiedot, älykkäät sähköverkot, laiteanturit ja sosiaalinen media.

Myös itseajavat kulkuneuvot ovat robotteja. Nykyautojakin voi hyvällä syyllä kutsua pyörillä liikkuviksi tietokoneiksi.

Teknologinen kehitys on läpi historian luonut uutta työtä. Työtä syntyy siellä, missä uusia teknologiaratkaisuja kehitellään.

Tärkein syntymekanismi liittyy työn tuottavuuden kasvuun: Teknologian aikaansaama tuottavuuskasvu nostaa palkkoja, mikä lisää ostovoimaa. Tämä taas heijastuu kansantalouteen kasvattamalla tuotteiden ja palvelujen kysyntää ja siten myös työvoiman kysyntää.

Toisin kuin usein ajatellaan, uuden teknologian aikaansaama tuottavuuskasvu ei siis koko kansantalouden tasolla vain korvaa työtä, vaan se on tärkeä uuden työn lähde. Etukäteen ei voi kuitenkaan ennustaa uuden teknologian kokonaisvaikutusta työllisyyteen.

Työpaikat eivät yleensä synny samoihin yrityksiin eivätkä vaadi samanlaista osaamista kuin ne työt, jotka katoavat teknologisen kehityksen myötä. Tämä voi johtaa työmarkkinoiden rakenneongelmiin.

Näihin vastaamiseksi on edistettävä uudelleenkouluttautumista ja ammatillista liikkuvuutta.

Uuden teknologian työllisyysvaikutuksia ei määritä teknologia itsessään, vaan tavat, jolla se otetaan käyttöön. Onnistuminen teknologian käyttöönotossa on kohtalonkysymys koko kansantalouden ja hyvinvointiyhteiskunnan kannalta. Onnistuminen vaatii kolmenlaista osaamista.

Ensinnäkin yrityksillä pitää olla näkemys siitä, kuinka uuden teknologian avulla luodaan uutta liiketoimintaa. Ei riitä, että sitä käytetään sitä vain nykytoimintojen tehostamiseen.

Toiseksi yritykset tarvitsevat teknologista osaamista, jotta ne kykenevät toteuttamaan juuri niille sopivia teknologiaratkaisuja.

Kolmanneksi yrityksillä täytyy olla työelämäosaamista, jolla ne saavat organisaationsa ja henkilöstönsä mukaan muutokseen. Luottamukseen ja yhteistyöhön perustuva organisaatiokulttuuri on avain onnistumiseen.

Suomalaisten yritysten vahvuutena on ollut hyvä teknologiaosaaminen, mistä on kiitettävä hyvätasoista tekniikan alan koulutusta. Tätä ei saa unohtaa jatkossakaan.

Suurempia aukkoja Suomessa löytyy liiketoiminnan osaamisesta ja työelämän muutososaamisesta.

Parhaimmat tulokset digimurroksessa saavutetaan, kun näitä kolmea osaamisaluetta kehitetään yhtenä kokonaisuutena. Niin yritysten, koulutusjärjestelmän kuin innovaatiorahoituksen painopisteissä kannattaisi huomioida teknologinen osaaminen, uusi liiketoiminta ja muutoksen mahdollistava organisaatiokulttuuri.

Kirjoittaja toimii tutkimusprofessorina Työterveyslaitoksessa. Työn digitalisaatiota on käsitelty laajemmin Hyvinvointia työstä 2030-luvulla -skenaarioraportissa: hyvinvointiatyosta.fi.