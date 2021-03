Luonnon monimuotoisuuden tutkimus ja suojelu hyötyvät yliopistojen välisestä tiivistyvästä yhteistyöstä

ALIO

Suomen luonnon monimuotoisuus on rikkaimmillaan Lounais-Suomen rannikolla. Maailmanlaajuisesti ainutlaatuisessa elinympäristöjen mosaiikissa elämällä on lähtökohtaisesti hyvät mahdollisuudet kukoistaa. Vedenalainen luonto kohtaa alueella monimuotoiset sekametsät ja lehdot sekä uhanalaisia lajeja ylläpitävät perinneympäristöt.

Useiden eliöryhmien kohdalla lajimäärät saavuttavat huippunsa esimerkiksi Ruissalon saarella, jonka hyönteis- ja kasvilajistot ovat monimuotoiset. Vastaavasti vesiluonnon monimuotoisuus on Suomessa rikkaimmillaan Saaristomeren vedenalaisniityillä, sinisimpukkariutoilla ja rakkolevävyöhykkeillä.

Ihmistoiminnan vaikutuksesta elämän tasapaino horjuu ja luonto köyhtyy. Kehityskulun taustalla ovat ihmiskunnan nopea väestönkasvu ja luonnonvarojen ylikulutus. Nämä puolestaan vauhdittavat elinympäristöjen rapautumista, eliölajien kestämätöntä hyödyntämistä, ilmastonmuutosta sekä ekosysteemien saastumista.

Luontoa köyhdyttävät myös ihmisen mukana uusille alueille leviävät vieraslajit. Nämä tekijät ovat nähtävissä myös lounaisrannikon elinympäristöissä.

Näkyvin haasteista on ravinnekuormituksesta johtuva Saaristomeren rehevöityminen, jonka vaikutuksille matala meri on erityisen altis. Rannikon herkkyys luonnon köyhtymiselle näkyy myös uhanalaisten lajien korkeassa määrässä.

Lounaisrannikon luontoon liittyvät haasteet kannustavat turkulaisia korkeakouluja yhteistyöhön. Turun yliopistolla ja Åbo Akademilla on yhdessä hyvät mahdollisuudet edistää luonnon monimuotoisuuden tutkimusta ja suojelua. Molemmilla yliopistoilla on saaristossa tutkimusasemat, joiden tarjoamat mahdollisuudet olisi hyvä saattaa laajemman tutkija- ja opiskelijajoukon hyödynnettäviksi.

Yhteistoimintaan kannustaa myös Yliopistonmäelle pian valmistuva Aurum-rakennus sekä jo vuosia yhteistyössä kehitetyt luonnontieteelliset kokoelmat ja niihin liittyvät molekyyli- ja digitointilaboratoriot. Aurumiin muuton jälkeen Turun alueen luonnon monimuotoisuutta tutkivat yksiköt ja tutkimusryhmät sijaitsevat lähellä toisiaan, mikä edistää yhteistyön syntyä tutkimusryhmien välillä.

Tieteellisillä tutkimuksilla ja ympäristön tilan seuranta-aineistoilla on merkittävä rooli luonnon köyhtymisen osoittamisessa, mutta ne eivät yksinään riitä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Tutkittu tieto luonnon monimuotoisuudesta on vietävä neuvottelupöytiin ja suuren yleisön tietoisuuteen. Tätä tehtävää hoitaa kansallisesti Suomen Luontopaneeli. Se on riippumaton tutkijapaneeli, jonka tehtävänä on edistää tieteen ja poliittisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta koskevissa asioissa. Turkulaiset yliopistot ovat hyvin edustettuina Suomen Luontopaneelissa, mikä osaltaan lisää alueen tutkimustiedon näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Päätöksentekijöiden ohella tutkittu tieto on tärkeätä tuoda suuren yleisön tietoisuuteen. Turun yliopisto on viime vuosien aikana panostanut Biodiversiteettiyksikön osana toimivien Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan ja Saaristomeren tutkimuslaitoksen luonto-, tiede- ja kulttuuriarvoihin liittyvän yleisötoiminnan kehittämiseen.

Yksikön tiedekeskuksen toimesta kohteissa on kehitetty erityisesti lasten tiede- ja ympäristökasvatukseen liittyviä toimintoja. Kohteisiin tutustuu vuosittain jo lähes 140 000 vierailijaa.

Åbo Akademi on puolestaan ollut Korpoströmin Saaristokeskuksessa mukana kehittämässä yleisötoimintaa. Tähän asti toiminta on keskittynyt näyttelyihin, tieteen ja taiteen rajapinnalla toimiviin hankkeisiin sekä ympäristö- ja kestävyyskysymyksiin liittyvän koulutuksen tukemiseen Biosfääriakatemian kautta.

Biosfääriakatemia on Saaristomeren UNESCO-biosfäärialueen pedagoginen ohjelma. Tähän toimintaan osallistuu vuosittain noin 2000 lasta ja nuorta. Saaristokeskukseen tutustuu vuosittain noin 20 000 vierailijaa.

Meri ja merenkulku on yksi Åbo Akademin ja Turun Yliopiston yhteisistä tutkimuksen ja opetuksen temaattisista kokonaisuuksista, ja molemmat yliopistot ovat olleet mukana kehittämässä myös kesällä Forum Marinumiin avattavaa saaristonäyttelyä. Turun yliopistossa aiheeseen liittyvää monitieteistä tutkimusta ja opetusta kehitetään myös yliopiston uuden strategian luonnon monimuotoisuus ja kestävyys-temaattisessa kokonaisuudessa, joka aloitti toimintansa tammikuussa.

Haasteiden keskellä on hyvä muistaa, että hyvinvoiva luonto ylläpitää myös ihmisen hyvinvointia. Lounaisrannikolla yhteiselo näkyy esimerkiksi monimuotoisina perinneympäristöinä, joiden kukkaloistosta ja pölyttäjähyönteisten surinasta saamme taas pian nauttia. Pidetään yhdessä huolta ainutlaatuisesta alueesta – sekä pinnan alla että sen päällä!

Apulaisprofessori Christoffer Boström toimii ympäristö- ja meribiologian ainevastaavana Åbo Akademissa, johtaa Korpoströmin tutkimusasemaa ja on Suomen Luontopaneelin jäsen. Ilari E. Sääksjärvi toimii Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen professorina, johtaa Turun yliopiston biodiversiteettiyksikköä ja on Suomen Luontopaneelin varapuheenjohtaja.