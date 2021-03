Viikon väite: EU:n pitää rajoittaa venäläisiä energiahankkeita alueellaan

Puhetta mepeillä riittää

Pitäisi rajoittaa Venäjältä tuotavaa energiaa.Tätä on toitotettu vuosikaudet.Mutta toimitaan juuri päinvastoin.Venäjältä tuotava energia jatkaa kasvuaan ja suurin syy on Pariisin ilmastosopimus.Se velvoittaa EU:ta siirtymään pois fossiilisista energiasta,mutta ei koske venäjää mitenkään.Venäjä rahastaa EU:ta,eikä tietenkään luovu eduistaan ja tekee mitä itse haluaa..Eu siirtää päästönsä muualle ja näin saa eliitti kehua itseään,kuinka hyvin päästöt on vähentynyt.Tuonti Venäjältä on noin 50%kaasusta ilman uutta putkeakin,40%kivihiilestä,40%sähköstä ja 30%öljystä.Nuo määrät tulevat lisääntymään tulevaisuudessa.EU on siis täysin riippuvainen Venäjän energiasta nyt ja tulevaisuudessa ja puhetta mepeillä riittää.

