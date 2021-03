Keskusteluavun päivystäjä ja tunne arvokkuudesta

PUHEENVUORO

Kirkon keskusteluavun vapaaehtoinen päivystäjä kohtaa ainutlaatuisen ihmisen, joka on itse oman elämänsä asiantuntija. Ihminen itse tietää ja tuntee elämänsä: miten tämänhetkiseen tilanteeseen on tultu, millaisia polkuja pitkin, millaisia mutkia se on sisältänyt, miten keveitä askeleita matkan varrella on ollut. Onko toisinaan tuntunut, että voimat ovat vähissä? Miten ja mistä näihin hetkiin on löytynyt voimia?

Päivystäjä saa olla pienen hetken toisen ihmisen vierellä. Kuuntelemassa, miltä ihmisestä tuntuu, miten hän menneitä ratkaisujaan pohtii, mitä toivoisi olevan toisin ja mistä kokee saaneensa iloa. Päivystäjä on mahdollistamassa toiselle ihmiselle kokemuksen arvokkuudesta. Tiedon, että hänen tarinansa ja kokemuksensa ovat tärkeitä. Ihminen saa kertoa, käydä läpi, myllätä elämäänsä, jäsentää tilannetta ja parhaimmillaan hahmottaa ratkaisuja. Saada elämäänsä toivoa.

Kirkon keskusteluapu on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tarjoama valtakunnallinen palvelu. Palveleva puhelin on toiminut jo vuodesta 1964, Palveleva netti vuodesta 2005, Palveleva chat vuodesta 2014 ja Palveleva kirje aloitti vuonna 2015. Kaikki keskusteluavun palvelut ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Keskeisimpinä periaatteina ovat anonyymius, luottamuksellisuus ja asiakkaan kunnioittaminen. Laadukkaan auttavan puhelin- tai verkkokeskustelun tavoitteena on kuulluksi tulemisen ja yhteisen jakamisen kokemus siten, että kunnioitetaan yhteydenottajan oikeutta tehdä omia ratkaisuja ilman painostusta.

Kirkon keskusteluavun Palvelevassa puhelimessa käytiin vuonna 2020 puhelinkeskusteluja yhteensä 624 vuorokautta. Kirkon keskusteluavun chatissa yhteydenottoja oli 10438. Kirkon keskusteluavun nettiin kirkonkeskusteluapua.fi yhteydenottoja tuli 635. Kirjeiden muodossa toteutui 10 keskustelua.

Vapaaehtoisia päivystäjiä oli kaikkiaan 811 henkilöä. Keskustelunaiheina yleisimpiä ovat ihmissuhteet, hyvinvointi, arjen tilanteet ja yksinäisyyden kokemus. Keskustelunaiheina ovat myös usko, elämän merkitys, sairaus, seksuaalisuus, kuolema, itsemurha, riippuvuudet ja rikos.

Päivystäjät ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia sekä työntekijöitä. Päivystäjä on lähimmäinen, joka kuuntelee ja ymmärtää yhteydenottajaa. Päivystäjä ei neuvo, vaan tukee yhteydenottajaa löytämään itse elämäänsä parhaiten sopivia ratkaisuja.

Päivystäjä saa tehtävään peruskoulutuksen. Haastattelussa kartoitetaan hakijan motivaatio, elämäntilanteen tasapainoisuus ja halu sitoutua Kirkon keskusteluavun toimintaperiaatteisiin. Päivystäjäksi pyrkivä haastatellaan ennen tehtävään valitsemista. Tehtävässä ollessaan päivystäjä saa täydennyskoulutusta, säännöllistä työnohjausta ja tukea.

Mutta mitä tämä kaikki antaa vapaaehtoiselle?

Vapaaehtoistoiminnassa ihmisellä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Kuulemalla toisen ihmisen elämästä on jokaisella mahdollisuus ymmärtää jotain myös itsestään. Ihmiselämän rikkaus ilmenee myös vapaaehtoisissa.

Kirkon keskusteluavun vapaaehtoiset päivystäjät voivat tukea toinen toistaan ja ryhmä koetaan tärkeäksi. Luottamuksellinen ja vaitioloon sitoutunut joukko ihmisiä kokee vahvaa yhteisöllisyyttä. Heitä sitoo yhteen samankaltainen halu auttaa toista ihmistä, keskinäinen kunnioitus ja arvostus. He tietävät tekevänsä arvokasta tehtävää. Heistä jokainen on tärkeä linkki valtakunnallisessa toiminnassa.

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa tilaisuuden osallistua omien arvojen mukaiseen, merkittävään toimintaan. On kuitenkin muistettava, että toisten ihmisten auttaminen vapaaehtoisena on vaativaa.

Vapaaehtoistoiminnan tulee olla hyvin organisoitua. Vapaaehtoisen tulee kokea saaneensa riittävästi tukea tehtäväänsä. Erityisen tärkeää on kokemus tehtävän merkittävyydestä, siitä että omalla päivystämisellä on pystynyt auttamaan ihmistä löytämään jotain uutta itsestään ja etenemään haastavan tilanteen ratkaisussa. Parhaimmillaan päivystäjä on voinut kokea vuorovaikutuksen onnistumisen lähes pyhänä hetkenä.

Kirkon keskusteluavun yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.kirkonkeskusteluapua.fi.

Kirjoittaja on Kirkon keskusteluavun toiminnanjohtaja Turussa.