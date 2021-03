Punkkari pöydän ääressä

Olin intohimoinen piirtäjä. Lyijykynä, puuvärit, vesivärit, vahaliidut, öljyvärit… Kaikki kävi, eikä paperi- tai kangaslaadulla ei ollut väliä. Kunhan nyt oli jotain, mihin pääsi töhertämään. Siinä neljän tai viiden vuoden ikäisenä luonnostelin koko perheen upouuteen tapettiin, jonka isä oli laittanut seinälle. Kun jossain vaiheessa sain tietokoneen, innostuin piirustusohjelmista.

Ehkä kymmenisen vuotta sitten tapahtui jotain, mitä en ole pystynyt itselleni täysin selittämään. Aloin tarttua piirustusvälineisiin yhä harvemmin ja homma jäi lähes kokonaan. Joku tuherrus silloin tällöin jonnekin, ei muuta.

Elämässä tapahtui siihen aikaan paljon, joten on kumma etten enää käyttänyt ennen niin tärkeää ilmaisukanavaa. Olen nimittäin säästänyt joitakin vanhoja piirroksia, joita olen tehnyt esimerkiksi nuoren mielen myllerryksen keskellä, ja niistä näkee, miten kynä on oikein runnonut paperia. Osa tuotoksista varmasti herättäisi myötähäpeää jos ne jollekin näyttäisi, mutta allekirjoitan ne silti edelleen kaikki. Ja on niitäkin, joissa kynä on tehnyt pyöreitä, pehmeitä ja keveitä linjoja ja hädin tuskin hipaissut paperia. Elämän poutapilviä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Itse en osannut harrastuksen lopahtamista haikailla tai harmitella. Se vain tapahtui.

Mutta arvatkaas mitä? Varsinkin näin halvan harrastuksen voi löytää uudelleen. Ihan tässä viime vuosina olen taas löytänyt piirustuskynät nuoremman poikani innoittamana. Silloin tällöin, varovasti. Kynien on pitänyt taas tottua minuun.

Ja innoittajia on muitakin. Somekuplassani on alkanut näkyä yhä enemmän ystävien ja tuttavien tekemää taidetta. Määrä jopa hämmästyttää. Kuin koulun kuvistunnilla, mutta etänä.

Kaikenlainen taiteleminen on ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Siksi sopii toivoa, että koulujen taideaineita osattaisiin arvostaa ja että lapsia patistettaisiin puhelimien äärestä aanelosten ääreen. Itselleni se kuvis oli aina kovin juttu.

Monen elämässä korona merkitsee nyt tapahtumattomuutta. Sekin vaatii käsittelykeinonsa.

Kun esimerkiksi turhautumisen tai pahan olon pahimman kärjen siirtää paperille, tuntemus konkretisoituu ja sitä on helpompi käsitellä. Asioita ei ehkä tule niin herkästi kaataneeksi muiden, saati syyttömien, niskaan. Jos taas kuvan näyttää muille, ei tarvitse edes puhua mitään. Se on siinä, pidätte tai ette.

Piirtämisessä parasta on se, ettei edes tarvitse osata piirtää. Paperin ääressä saa olla punk. Joten kun korona- tai mikä tahansa öyhötys alkaa kyllästyttää, ei muuta kuin kynät esiin ja rähinä päälle.

Never mind the bollocks!

Kirjoittaja on toimittaja.