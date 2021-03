Kulttuuriperintö koronakriisistä selviytymisen voimavarana

ALIO

Koronakriisi koettelee Turussa erityisesti matkailualaa. Myös museot ovat joutuneet sulkemaan oviaan tai rajoittamaan vierailijoiden määrää. Huolimatta heikosta tilanteesta sekä matkailussa että museoissa luotto tulevaisuuteen on vahva. Toivon perustana on kaupungin kulttuuriperintö ja usko Turun tarinan voimaan.

Tutkimme koronan vaikutuksia Turun matkailuun ja museotoimintaan haastattelemalla museonjohtajia ja matkailualan ammattilaisia loppuvuodesta 2020. Halusimme tietää, miten vaikeista olosuhteista palaudutaan hallitusti. Koronakriisin vaikutukset ovat globaalisti samankaltaisia, mutta paikallistasolla ne vaihtelevat: Matkailu ja museot ovat palautumiskyvyltään erilaisia.

Valtio on tarjonnut taloudellista tukea niin kulttuurialalle kuin yksityisyrittäjille. Museoissa tuki on kattanut lipputulojen menetystä. Koska julkinen rahoitus on niille keskeistä, museot ovat lyhytkestoisissa kriiseissä kestävämpiä kuin matkailuala. Silti yksityiset, säätiöpohjaiset museot ovat kärsineet taloudellisesti ja lomauttaneet henkilökuntaansa. Pitkällä aikavälillä korona vaikuttaa kuitenkin julkishallinnon ja kuntien kykyyn satsata kulttuuriin.

Matkailualalle kevät 2020 oli shokki, joka taittoi siihenastisen hyvän kehityksen. Vaikka matkailualan taloustilanne Turussa on heikko, sen palautumiskykyyn luotetaan. Tärkeänä nähdään Turun kaupungin sitoutuneisuus keskustan kehittämiseen muun muassa autottomia alueita lisäämällä ja laajentamalla ravintola- ja matkailualuetta jokirannasta kohti kauppatoria. Matkailu elpyneekin museoita varmemmin ja nopeammin, kunhan koronan aiheuttamat matkailurajoitukset hellittävät.

Koronakriisi on tuonut esiin tiedonvälityksen merkityksen. Turussa museoille on ollut tärkeää saada levitettyä tietoa koronan tuomista muutoksista aukioloaikoihin ja palveluihin. Myös museoiden keskinäinen tiedonvälitys on korostunut. Vierailijat ovat ymmärtäneet museoiden koronarajoitukset, ja museokauppojen tuotoissa on nähtävissä jopa asiakkaiden halukkuutta tukea museoita vaikeana aikana.

Sekä museo- että matkailualalla on tehty digiloikkia. Esimerkiksi monien ravintoloiden on ollut pakko luoda nopeasti digitaalisia myyntipalveluja. Haasteena on silti toimivan konseptin ja houkuttelevien sisältöjen luominen. Onnistunut digitalisaatio vaatii aikaa ja pääomaa, ja tässä suurilla museoilla ja yrityksillä on etulyöntiasema pienempiin nähden. Jos nyt on rohkeutta investoida digitalisaatioon, kriisin päätyttyä on paremmassa kilpailutilanteessa.

Koronakriisin aikana tulevaa on vaikea suunnitella, ja on jouduttu tekemään nopeita päätöksiä. Vaikka on keskitty selviytymiseen, joitakin innovaatioitakin on syntynyt. Museot ovat tarjonneet ohikulkijoille esimerkiksi videoinstallaatioita ja video-opastuksia. Sosiaalisen median kanaviin on panostettu.

Matkailualalla innovaatioita on tehty palvelujen uudenlaisella suunnittelulla. Esimerkiksi hotellihuoneita on tarjottu etätyötoimistoiksi. Turussa on kehitetty Clean & Safe -konsepti, joka luo vastuullisten ja turvallisten matkailupalvelujen kokonaisuuden. Ulkoilmakohteet, kuten Liedon Vanhalinna, ovat nousseet suosituiksi. Kulttuuriperintösisällöille on uudenlaista kysyntää.

Matkailualalla uskotaan, että asiakkaiden arvot muuttuvat koronan myötä pysyvästi. Tulevaisuudessa matkailijoiden tarpeissa korostuvat hygienia ja turvallisuus. Kokemuksellisuus nousee tärkeämmäksi kuin aineelliset tuotteet. Voittajana nähdään merkitykselliseksi koettu kulttuuriperintö.

Korona-aika on osoittanut, kuinka haavoittuvia museot ja matkailu kriisiaikoina ovat. Samalla kriisi on korostanut kulttuuriperinnön ja museoiden merkitystä ihmisten elämässä. Kohteissa haluttaisiin vierailla fyysisesti. Kulttuuriperintö voi ehkäistä korona-ajan lisäämää epätasa-arvoisuutta ja kokemuksia sosiaalisesta eristyksestä. Museoiden tehtävä on luoda kontakti erilaisiin kohderyhmiin – myös niihin, jotka voivat kriisin aikana huonosti.

Matkailua ja museoita Turussa yhdistää luottamus kulttuuriperinnön voimaan. Kulttuuriperintö ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan sitä on vaalittava tulevaisuudessakin.

Visa Immonen on arkeologian professori ja Maija Mäki tutkijatohtori Turun yliopistossa.