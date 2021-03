Suomea puolustettava myös kyberympäristössä

PUHEENVUORO

Meillä on pitkä kokemus Suomen puolustamisesta maalla, merellä ja ilmassa. Tänä päivänä kansallista suvereniteettia on valvottava ja turvattava kaikissa olosuhteissa myös kyberympäristössä, jossa vihamielinen toiminta on kasvussa. Suomen kybersuvereniteetin turvaamisen periaatteista sekä vastuista on tarpeellista nyt keskustella ja ryhtyä pikimmiten tarvittaviin toimenpiteisiin.

Kyberympäristöömme kohdistuu päivittäin erilaisia uhkia, vakoilusta tietomurtoihin ja informaatiovaikuttamiseen. Kyse on jatkuvasta toiminnasta, josta eduskuntaan kohdistunut kybervakoilu ja Vastaamon tietomurto ovat viimeaikaisia esimerkkejä.

Kyberympäristön hyväksikäyttäminen hämärtää entisestään sodan ja rauhan rajaa. Valtiollisten ja ei-valtiollisten toimijoiden Suomeen kohdistuvat kyberoperaatiot ovat merkinneet kohonnutta uhkaa niin kriittiseen infrastruktuuriin, yrityksien tietopääomaan sekä kansalaisten arkipäivän turvallisuuden tunteeseen. Suomen puolustaminen kyberympäristössä ei voi odottaa poikkeusoloja, vaan kyse on normaalioloissa tapahtuvasta jokapäiväisestä välttämättömästä toiminnasta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tuoreessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa todetaan aiheellisesti, että ”yhteiskuntien digitalisoituessa on erityisen tärkeää varmistaa kybertoimintaympäristön turvallisuus”. Kyse on myös luottamusyhteiskuntamme ylläpitämisestä ja uskottavasta puolustuskyvystämme.

Oleellista nykyhetkessä on määritellä Suomen linjaukset kansainvälisen oikeuden soveltamisesta kyberympäristössä sekä reagoinnin edellytykset kyberympäristössä tapahtuvaan alueellisen koskemattomuuden loukkauksiin. Lisäksi tulisi selkeyttää miten Suomen kybertilan koskemattomuuden valvonta ja torjunta voidaan toteuttaa.

Koska merkittävä osa vihamielisestä kybervaikuttamisesta tapahtuu niin sanottuna hybridivaikuttamisena, on välttämätöntä, että viranomaisilla on kyky ja toimivaltuudet huolehtia kyberympäristön turvallisuudesta jo normaalioloissa. Esimerkiksi kyberympäristön aluevalvonnan tehtävää ei ole tällä hetkellä määritetty millekään taholle, eikä valmiuslainsäädäntö tällä hetkellä anna kyberympäristöön tarvittavaa toimivaltaa edes poikkeusoloissa. Lainsäädännön ajanmukaisuutta ja riittävyyttä on laajemminkin tarkasteltava suhteessa erilaisiin kyberuhkatilanteisiin.

Kansalliseen uskottavaan kyberpuolustukseen liittyy myös kyky vastata vihamieliseen, etenkin valtiolliseen, kybervaikuttamiseen. Tämä edellyttää sekä poliittista päätöksentekovalmiutta, että erilaisten vastatoimien valmistelua jo ennakolta. Tämäkään toiminta ei saa rajoittua ainoastaan poikkeusolojen toiminnaksi.

Kyberympäristömme turvaaminen edellyttää kybervaikuttamisen sekä voimankäytön kokonaisvaltaista tarkastelua. Tätä vastatoimintakyvykkyyttä ja keinovalikoimaa sekä vastatoimiin liittyvää säädöspohjaa ja toimivaltaperustaa on aktiivisesti kehitettävä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Keskeinen asia Suomen suvereniteetista huolehtimisessa kyberympäristössä on johtovastuiden selkeyttäminen. Kyberturvallisuuden strategisessa johtamisessa on kyse maamme elintärkeiden toimintojen turvaamisesta kaikissa olosuhteissa.

Tällä hetkellä turvaamiseen tähtäävät toimenpiteet sekä toimivaltuudet hajaantuvat eri viranomaisille ja muille yhteiskunnan toimijoille kuten yrityksille. Yhteiskuntamme kokonaisvaltaisesta puolustamisesta kyberympäristössä ei siis vastaa mikään taho yksiselitteisesti. Lähiaikoina julkaistavan puolustusselonteon tulee osaltaan tarjota tukeva selkänoja kansallisen kyberympäristön turvallisuuden ja puolustuksen johtamisen kehittämiseen.

On selvää, etteivät kansalliset toimet yksinään riitä. Kyberuhat eivät tunnetusti kunnioita valtioiden rajoja. Suomen täytyy siis jatkossakin olla mukana kehittämässä kyberturvallisuuden koulutus- ja harjoittelutoimintaa sekä vahvistaa toimintatapojen yhteensopivuutta kumppaneidemme kanssa. Lisäksi meille on tärkeää pyrkiä edistämään digitaalisen ympäristön normeja ja sääntöjä maailmanlaajuisesti.

Kyberturvallisuudesta puhuttaessa ei tulisi pelkästään keskittyä uhkapuheeseen ja pirujen seinille maalaamiseen. Kyberturvallisuusosaaminen tarjoaa myös lukuisia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja liike-elämälle.

Suomalaiselle luottamuspääomalle on kysyntää. Meillä on konkreettista osaamista ja luotettavan kumppanin maine, joka on kilpailuvalttimme. Suomella on tuhannen taalan paikka tarttua mahdollisuuksiin ja profiloitua johtavaksi kyberturvallisuuden toimijaksi.

Jarno Limnéll on kyberturvallisuuden professori ja Ilkka Kanerva kokoomuksen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja.