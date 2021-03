Korona kurittaa harrastajia ja vapaaehtoisia

ALIO

Nuorisoseurat ympäri Suomen tarjoavat monenlaista kulttuurista harrastustoimintaa sekä liikuntaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Paikallisten seurojen toiminnassa on mukana harrastajina tuhansia lapsia ja nuoria sekä valtava joukko vapaaehtoistoimijoita, varsinkin paikallisten nuorisoseurojen hallinnossa. Ohjaajina työskentelee myös iso joukko kulttuuri- ja nuorisoalan ammattilaisia, jotka saavat elantonsa harrastusten ohjaamisesta.

Nuorisoseuraliike täyttää tänä vuonna 140 vuotta. Reilusti yli sataan vuoteen on mahtunut monenlaisia yhteiskunnallisia käänteitä ja toiminta on jatkunut sitkeästi läpi vaikeiden aikojen. Koronapandemia on kurittanut yhteiskuntaamme jo pian vuoden ajan eikä tilanteen paranemisen ajankohta ole vieläkään tiedossa rokotusten käynnistymisestä huolimatta. Meidän järjestötoimijoiden – kuten kaikkien muidenkin – on täytynyt sopeutua vallitseviin olosuhteisiin sekä voimassa oleviin rajoituksiin.

Paikalliset jäsenseuramme eri puolella Suomea ovat joutuneet kaikkein pahimpaan pinteeseen koronarajoitusten vuoksi. Viime kevään lockdownin aikana toimintaa jouduttiin sopeuttamaan nopealla varoitusajalla, ja siitä koitui myös mittavia tulonmenetyksiä.

Toiminta elpyi kevään jälkeen osittain kesän ja syksyn aikana, kunnes harrastustoimintaa jouduttiin jälleen rajoittamaan monilla paikkakunnilla joulun lähestyessä. Vuodenvaihteessa monen ajatukset ovat olleet odottavalla kannalla jatkon suhteen, mutta vallitseva koronatilanne ei mahdollista vieläkään täysimittaista toimintaa kaikkialla Suomessa. Harrastajat ovat sen osalta eriarvoisessa asemassa maantieteellisen sijaintinsa vuoksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön joulukuussa myöntämien korona-avustusten turvin nuorisoseurantalojen kiinteitä kuluja pystyttiin kattamaan. Peruuntuneisiin harrastusryhmiin, tapahtumiin tai peruuntuneisiin työkeikkoihin ei ole tullut minkäänlaista tukea yhteiskunnalta.

Vapaaehtoiset, jotka pyörittävät paikallisseurojen hallintoa, ovat jaksamisensa äärirajoilla. He ovat se usein näkymättömäksi jäävä joukko, jotka mahdollistavat harrastamisen omalla talkootyöllään vaikkapa tilojen ylläpitäjinä, varainhankkijoina tai tapahtumien järjestäjinä.

Suurin huoli on kohdistunut ihmisten hyvinvointiin harrastusten ja vapaaehtoistoiminnan jäätyä pois koronarajoitusten myötä. Tauon pitkittyessä saattaa moni pudota kokonaan pois toiminnan piiristä. Huolemme kohdistuu ennen kaikkia lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkuvuuteen.

Suomessa julkinen keskustelu on pyörinyt koronarajoitusten yhteydessä ennen kaikkea liikuntaharrastusten tauon ympärillä suhteessa sen negatiivisiin vaikutuksiin lasten ja nuorten liikkumisen osalta. Samanlaisia lieveilmiöitä aiheutuu myös kulttuuristen harrastusmuotojen rajoittamisesta.

Yhtäkkiä harrastajalla ei olekaan omaa turvallista yhteisöä, jossa harrastaa, kehittyä ja kasvaa ihmisenä. Monen tanssia, teatteria, sirkusta tai muita lajeja harrastavan nuoren merkittävä kaveripiiri on koulun lisäksi omassa harrastusryhmässä.

Turvalliset ja merkitykselliset yhteisöt ovat tärkeitä meille kaikille, ennen kaikkea lapsille ja nuorille, ja nyt jos koskaan niille on todellista tarvetta. Aiemmin kenties itsestäänselvyytenä pidetty kulttuurin kokeminen ja harrastaminen onkin yhtäkkiä asia, jota kaipaamme enemmän kuin koskaan.

Koronarajoitukset ovat tärkeitä ja olemme noudattaneet niitä erittäin tarkasti niin valtakunnallisessa, alueellisessa kuin paikallisessa toiminnassa. Samaan aikaan kun ymmärrämme rajoitusten tärkeyden, toivomme viranomaisten harkitsevan rajoitusten höllentämistä heti kun se on mahdollista, jotta niistä aiheutuvat haitat eivät koituisi kohtuuttomiksi. Pelkäämme ennen kaikkea sitä, että vapaaehtoiset jäävät pois toiminnasta, lapset ja nuoret pois harrastuksista ja kulttuurialan tekijät pitkäaikaistyöttömiksi. Sen hintalappu niin henkisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisesti saattaa koitua yhteiskunnallemme liian suureksi.

Ragni Reichardt on puheenjohtaja ja Annina Laaksonen pääsihteeri, Suomen Nuorisoseurat.