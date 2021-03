Sujuvuutta lupa-asiointiin taloyhtiöiden korjaushankkeissa

ALIO

Toimiva sääntely on sujuvan rakennuslupaprosessin perusedellytys. Vielä tärkeämmässä roolissa ovat kunnan omat päätökset rakennusvalvontapalvelun järjestämisestä ja resursoimisesta. Asianmukaisesti resursoitu, helposti saavutettavissa oleva ja tehokkaasti toimiva rakennusvalvontapalvelu on paitsi asiakkaan, myös kunnan etu.

Esimerkiksi uudisrakentamisen kohdalla lupa mahdollistaa rakentamisen, jonka lopputuloksena syntyvä rakennus toimintoineen ja toiminnanharjoittajineen tuo kunnalle tuloja erilaisten verojen ja maksujen muodossa.

Lain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla valtuuston hyväksymä rakennusjärjestys. Ajan tasainen, selkeä ja tarkoituksenmukaisilla ohjeilla varustettu rakennusjärjestys on myös kiinteistönomistajalle tärkeä asiakirja. Se määrittää luvanvaraisuuden tarpeen ja ohjaa rakentamista kunnan alueella.

Rakennusjärjestysten päivityksen yhteydessä saattaa käydä niin, että rakentamisen luvanvaraisuus kiristyy. Uusia velvoittavia säännöksiä tulee lisätä vain tarkoin harkiten ja hyvin perustein.

Usein rakentamistapaohje on monelle toimenpiteelle riittävä ja kustannustehokas tapa ohjata rakentamista. Tällaisia ohjeella ohjattavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi ilmalämpöpumpun tai aurinkosähköjärjestelmän asentaminen.

Erityisesti Turussa on eletty voimakasta rakentamisen korkeasuhdanteen aikaa. Rakennusvalvonnan resurssit eivät kehittyneet suhdanteiden mukana ja tämä on näkynyt esimerkiksi kohtuuttoman pitkinä lupaprosesseina. Tässä on päättäjille ja virkamiesjohdolle pähkinä purtavana. Miten julkinen organisaatio saadaan jatkossa entistä ketterämmin reagoimaan suhdanteiden mukana?

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi teetti syksyllä 2019 kyselyn alueen kuntien rakennusvalvontojen toiminnoista. Kyselyyn saatiin yhteensä 140 vastausta. Vastauksista 60 prosenttia koski Turkua ja loput muita alueen kuntia.

Puolet kyselyyn vastanneista oli ammatti-isännöitsijöitä ja yli kolmannes vastaajista oli suunnittelijoita tai valvojia. Nämä tahot yleensä huolehtivat taloyhtiöiden korjaushankkeiden lupa-asioinnista.

Tyytyväisimpiä kyselyyn vastanneet olivat asiointiin Raision ja Naantalin rakennusvalvonnoissa. Monet vastaajat olivat myös tyytyväisiä yleiseen toimistohenkilökunnan palveluhenkeen. Yksittäisten viranomaisten ratkaisuilla nähtiin olevan liian suuri merkitys, niin lupa-asian arvioinnissa kuin itse palvelukokemuksessa.

Turun Kaupungin rakennusvalvonnan toimintaa on arvosteltu välillä rajustikin. Paineen alla työskentely ei ole voinut olla yksittäiselle työntekijälle miellyttävä kokemus. Kaupunki on kuitenkin tarttunut härkää sarvista. Haasteet on tunnistettu, lisäresursseja on rekrytoitu ja määrätietoinen kehittämistyö on käynnissä. Vaikka prosessi on kesken, niin organisaatio ja vastuulliset henkilöt ansaitsevat tästä kiitoksen.

Taloyhtiöiden hankkeisiin liittyy yhä useammin erilaisia lupatarpeita asemakaavan poikkeamaluvista rakennuslupaan. Korjausrakentamiseen voi liittyä lisä- ja täydennysrakentamista tai jopa purkavaa uusrakentamista.

Kunta voi sujuvoittaa taloyhtiöiden erilaisten hankkeiden luvitusta ottamalla käyttöön yhden luukun -lupapalveluja. Yksi luukku, jonne kaikki hankkeeseen liittyvät luvat voitaisiin toimittaa, helpottaisi luvanhakijaa ja luvankäsittelijöitä.

Kunta voi helpottaa korjaushankkeiden luvitusta päivittämällä rakennusjärjestyksen sujuvaksi ja ottamalla käyttöön myös aidosti asiakaslähtöiset sähköiset lupapalvelut. Sähköinen lupapalvelu vapauttaa asiakkaan käyttämään palvelua haluamanaan ajankohtana ja haluamassaan paikassa. Parhaimmillaan järjestelmä ohjaa käyttäjäänsä toimittamaan oikeat tiedot.

Jos sama hanke edellyttäisi useamman eri viranomaisluvan hakemista, voitaisiin tarvittavia lupa-asioita edistää yhdellä hakemuksella ja yhtenä hankkeena. Palvelun lähtökohdaksi tulisi asettaa myös tietojen toimittaminen viranomaisjärjestelmään vain kerran.

Jatkossa tietojen tulisi olla kaikkien tietoja tarvitsevien viranomaisten käytettävissä. Lupaprosessin etenemistä tulisi voida seurata nykyistä jouhevammin.

Olisi kiinteistönomistajien, mutta myös kaikkien rakennushankkeiden osapuolten etu, että alueella käytettäisiin yhtenäistä sähköistä järjestelmää.

Olennainen kysymys kuuluukin, löytyykö alueella päättäjiltä ja viranhaltijoilta tahtotilaa kehittää tai siirtyä käyttämään aidosti asiakaslähtöisiä yhden luukun digitaalisia palveluja?

Kirjoittaja on toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Varsinais-Suomessa.