Myötätunnon uusi tuleminen

Kouluikäiset kiduttavat toisiaan hengiltä. Aikuiset murskaavat toisiaan sosiaalisessa mediassa yhdenkin erehdyksen takia. Ihmisen parhaaksi ystäväksi kehuttua lemmikkiä potkitaan ja piiskataan.

Myötätunto voi viime aikojen uutisointia seuranneelle vaikuttaa katoavalta luonnonvaralta. Se ei kuitenkaan ole koko totuus. Myötätunto sinnittelee hengissä joka puolella.

Se on ystävällinen kädenojennus vanhukselle, joka ylittää liukasta suojatietä. Se on sosiaalisen median kautta nopeasti leviävä etsintäkuulutus, jonka avulla kadonnut kissa löytyy. Se on huolehtivaa hoitoa sairaaloissa päivästä toiseen.

Buddhalaisen munkin Thich Nhat Hanhin kuuluisan sitaatin mukaan myötätunto on verbi. Siinä missä empatia on asettumista kanssaihmisen saappaisiin ja hänen hätänsä tuntemista, myötätuntoinen ihminen ei vain eläydy toisen tunteisiin, vaan hän käärii hihansa ja toimii. Edellytyksenä on taito tuntea empatiaa.

Lapsi oppii myötätuntoiseksi pitkälti esimerkin voimalla. Millaista esimerkkiä tämän päivän maailma hänelle tarjoaa?

Saattaa olla, että lapsi ottaa mallia vanhemmista, jotka vaativat itseltään yli-inhimillistä jaksamista. Ehkä he mittaavat omaa arvoaan vain suorituksilla. Jos päämääränä on täydellisyys, tulee matkasta loppumaton ja uuvuttava.

Sukupolvelta toiselle siirtyvästä taakasta vapaudutaan ennen kaikkea itsemyötätunnon opettelulla. Tyhjänpäiväisen pehmoilun sijasta kyse on supervoimasta.

Itsemyötätuntoinen ihminen on itsensä uskollisin ystävä ja paras malli jälkikasvulleen. Hän saattaa kaatua siinä missä muutkin, mutta nousee pystyyn entistä viisaampana, ei entistä ankarampana tai katkerampana.

Itsemyötätuntoinen ihminen jakaa myötätuntoa ympärilleen, mutta ei uuvu auttamisen vuoksi. Hän ei havittele sädekehää eikä päädy muita syyllistäväksi marttyyriksi.

Muutoksen näkyminen yhteiskunnan mittakaavassa vie aikansa. Mutta omalla kohdallaan jokainen voi aloittaa uuden myötätunnon aikakauden jo tänään.

Kirjoittaja on jooganopettaja ja esikoistietokirjailija.