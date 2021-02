Jukka Kola: Turun yliopisto on kestävän tulevaisuuden rohkea rakentaja

PUHEENVUORO

Yhteiskunnallinen murros ja maailmanlaajuiset megatrendit ja ongelmat, kuten ilmastonmuutos, luontopääoman väheneminen, digitalisaatio sekä väestön ikääntyminen ja eriarvoistuminen haastavat yliopiston globaalina vastuunkantajana. Yliopistoilta odotetaan entistä enemmän tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Turun yliopiston vuosijuhlaa vietetään perinteisesti 28.2. Kalevalan päivänä. Poikkeusoloissa monet tapahtumat joutuvat odottamaan parempia aikoja.

Vaikka pandemia ravisuttaa maailmaa, on se myös osoittanut tieteen ja tutkitun tiedon olevan keskeisessä roolissa ihmiskunnan suurien haasteiden ratkaisemisessa. Ilman pitkäjänteisen perustutkimuksen luotettavia tuloksia äkilliseen globaaliin kriisiin ei olisi voitu vastata yhtä tehokkaasti.

Politiikan päätöksentekijöiltä unohtuu valitettavasti jatkuva tarve panostaa ja investoida riittävästi tieteeseen, tutkimukseen sekä tutkimus- ja koulutusinfrastruktuureihin. Niitä ei luoda hetkessä ratkaisemaan globaaleja haasteita ja akuutteja ongelmia. Yhtä tärkeitä ovat yritysten TKI-investoinnit.

Kyky vastata kansallisiin ja maailmanlaajuisiin haasteisiin on tärkeää. Niin on myös Suomen kestävän kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn ja kansakunnan hyvinvoinnin jatkuva ja monipuolinen vahvistaminen.

Siksi on välttämätöntä, että Suomen tutkimus- ja kehittämismenojen osuus nostetaan vähintään neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä, mielellään aikaisemminkin. Samalla on turvattava riittävät resurssit korkeimman koulutuksen vahvistamiseksi ja laadun varmistamiseksi, kun tavoitteena on vähintään 50 prosenttia korkeakoulutettuja ikäluokasta vuoteen 2030 mennessä.

EU:n elpymispaketin ja Suomen kestävän kasvun ohjelman on tarjottava selvät keinot ja rahoituskohdennukset TKI- ja osaamistavoitteisiin. Vaikuttava tutkimus ja laadukas koulutus luovat parempaa tulevaisuutta, minkä yliopistot tekevät tiiviissä yhteistyössä yritysten ja yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

Turun yliopisto katsoo nyt pitkälle tulevaisuuteen, sillä olemme alkaneet toteuttaa uutta kymmenvuotista strategiaamme, joka luotsaa yliopiston toimintaa aina vuoteen 2030 saakka. Yliopistoyhteisön määrittelemien tavoitteiden avulla rakennamme tällä vuosikymmenellä rohkeasti ja vastuullisesti yhteiskunnan hyvinvointia ja kestävää tulevai­suutta. Haluamme olla vaikuttamassa muuttuvaan maailmaan.

Tavoitteenamme on integroida kestävä kehitys kaikkiin yliopiston toimintoihin: koulutukseen, tutkimukseen, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen sekä käytännön toimiin. Turun yliopisto määritti oman hiilijalanjälkensä ensimmäisenä yliopistona Suomessa ja on sitoutunut toteuttamaan toimenpiteitä, joiden avulla yliopistosta tulee hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tavoitteidemme toteuttamisessa vahvuutemme on laaja-alainen monitieteisyys. Se, että kykenemme yhdistämään voimavaramme, mahdollistaa rajoja rikkovat yhdistelmät ja uudet avaukset niin koulutuksessa kuin tutkimuksessa.

Yliopiston rooli tiedon ja osaamisen tuottajana sekä luovan ja kriittisen ajattelun ja sivistyksen ylläpitäjänä korostuu muutosten keskellä. Haluamme lisätä luottamusta tutkittuun tietoon ja vahvistaa tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa esimerkiksi edistämällä avointa tiedettä ja käymällä aktiivista yhteiskunnallista keskustelua. Yliopisto ei ole vain ajankohtaisten ilmiöiden kommentoija, vaan myös keskustelun käynnistäjä.

Yliopiston tuleekin olla kunnianhimoinen suunnannäyttäjä siinä, miten korkealaatuisen tutkimuksen avulla löydetään ratkaisuja aikamme suuriin haasteisiin. Yhteiskunnan eri aloille kouluttamamme asiantuntijat ovat tässä avainasemassa.

Tarjoamme opiskelijoillemme esimerkiksi monitieteisen opintokokonaisuuden, jossa kestävää kehitystä tarkastellaan sen ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Uutena avauksena toteutamme tänä keväänä yhdessä Åbo Akademin kanssa ensimmäistä kertaa tohtorikoulutettaville suunnatun kestävän kehityksen kurssin. Toiveenamme on, että se virittää myös uudenlaista kestävään kehitykseen liittyvää tutkimusyhteistyötä turkulaisyliopistojen välillä.

Menestyksen edellytyksiä luomme yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan ja alueen elinkeinoelämän kanssa. Verkottuneessa maailmassa strategisten kumppanuuksien ja yhteistyön merkitys kasvavat entisestään.

Turun yliopistolla on vahva asema ja pohja, jonka päälle meidän on hyvä rakentaa modernia, entistä kansainvälisempää sivistysyliopistoa.

Kirjoittaja on Turun yliopiston rehtori.