Katalonian aluevaalit käyty – aukeaako umpikuja?

Katalonian aluevaalien (14.2.2021) tulos oli hyvin odotettu. Edellisten vaalien voittajan, keskustaoikeistolaisen Ciudadanos-puolueen romahduksen jälkeen, suurimmaksi voittajaksi ja samalla suurimmaksi puolueeksi nousi Katalonian sosialistipuolue (PSC). Se ei kuitenkaan kykene muodostamaan hallitusta, koska niukan voiton saavuttaneet separatistiset puolueet (ERC ja JxCat ilmoittivat etukäteen kieltäytyvänsä yhteistyöstä sen kanssa.

Separatistien suhteellinen kannatus kohosi vuoden 2017 vaaleista samalla, kun kolmannen separatismia kannattavan puolueen, äärivasemmistolainen CUP:n, kannatus nousi. Samaan aikaan kentän toisella laidalla äärikonservatiivinen VOX sai huomattavan voiton ja nousi alueparlamenttiin 11 edustajan voimin. Äärilaitojen menestys saattaa kärjistää vastakkainasettelua entisestään.

Tällä tuloksella on vaikea uskoa Katalonian ongelmien ratkeavan suuntaan tai toiseen lyhyellä aikavälillä. Lisäksi äänestysprosentin dramaattinen lasku (viimeksi noin 80, nyt vain 53,5) heikentää väistämättä vaalin tuloksen painoarvoa. Separatistisiksi laskettujen puolueiden saama äänimäärä putosi noin 640 000 ääntä edellisistä vaaleista, joten ”voitosta” on ongelmallista puhua.

Tulos vaikuttaa kuitenkin Espanjan yleispolitiikkaan, jossa osa separatisteista (ERC; tasavaltalainen vasemmisto) on tukenut Pedro Sánchezin hallitusta. Nähtäväksi jää, miten pandemian vuoksi pysähtynyt dialogi Katalonian tilanteen helpottamiseksi nyt onnistuu. Ongelmat tiivistyvät suurista taloudellista ongelmista huolimatta siihen, miten separatistien itsenäistymispyrkimyksiin vastataan.

Yksinkertaisia vastauksia ei ole. Katalonian alueen väestö on jyrkästi kahtiajakautunut Kataloniaan asemaan liittyvissä kysymyksissä. Neuvotellun kansanäänestyksen, jossa sovitaan yhdessä kysymykset ja myös askelmerkit sille, mikä merkitys tulokselle annetaan, aikaansaaminen ei ole helppoa. Kokemuksesta myös tiedetään, että kansanäänestykset usein polarisoivat tilannetta.

Katalonia on osa Espanjaa ja sen aseman muuttamiselle asettaa vuoden 1978 perustuslaki oikeudellisia reunaehtoja. Toisin kuin monien muiden demokraattisten valtioiden valtiosäännöt, Espanjan perustuslaki ei kiellä poliittisia puolueita tavoittelemasta itsenäisyyttä jollekin alueelle.

Vasta separatistien selvä laittomuuden tielle astuminen syyskuussa 2017 johti valtion väliintuloon ja oikeudenkäynteihin, joiden seuraamuksia voidaan pitää kovina, vaikka itse julkiset prosessit täyttivät oikeusvaltiolliset kriteerit. Ketään ei kuitenkaan tuomittu mielipiteidensä, vaan konkreettisten tekojensa vuoksi.

Yhden mahdollisen etenemistien voisi tarjota – monien merkittävien oikeustieteen asiantuntijoiden kannattama - perustuslain muuttaminen vallan hajauttamisen suuntaan. Tällöin kysymys olisi Espanjan autonomisten alueiden aseman ja liittovaltiorakenteen vahvistamisesta. Osalle – ERC:n kannattajista jopa merkittävälle osalle – separatisteista tämä saattaisi riittää, mutta suurelle osalle varmasti ei. Samalla on muistettava, että Espanjan valtiorakenne on jo nyt erittäin hajautettu ja on monin paikoin verrannollinen liittovaltiolliseen rakenteeseen.

Huolestuttavaa nykytilanteessa on se, jos maltilliset ja kompromissihakuiset ratkaisulinjat sysätään sivuun. Tästä on valitettavasti nähtävissä merkkejä muutoinkin kuin vaalien tulokseen liittyen. Ne liittyvät niin oikeisto- kuin vasemmistopopulistisiin puheenvuoroihin, joissa historiaa vääristellään sumeilematta.

Jopa hallitustasolta esitetyt väitteet, joiden mukaan Espanja ei ole ”normaalisti toimiva oikeusvaltio” tai että Francon kauden maanpakolaisia voidaan verrata Carles Puigdemontiin ja muihin oikeutta 2017 syksyllä paenneisiin, ovat täysin vailla suhteellisuuden tajua ja halventavat diktatuurin uhreja. Ne rinnastuvat separatisteja tukeneen Putinin hallinnon tekemiin propagandistisiin rinnastuksiin, joista viimeisin on Navalnyin ja vuonna 2019 tuomittujen separatistien välillä.

On hyvä muistaa, että kaikkien merkittävimpien oikeusvaltion ja demokratian tilaa kartoittavien luokitusten mukaan Espanjan kuuluu maailman harvalukuisiin aitoihin demokraattisiin oikeusvaltioihin, joita on maailmassa alle 25. Kaikkine ongelmineenkaan sen instituutioita ja käytäntöjä ei voi rinnastaa historian tuntemiin tai nykyisiin epädemokraattisiin valtioihin, saati diktatuureihin.

Minkään poliittisen suunnan populismille ei saisi antaa periksi, kun puolustamme demokraattisen oikeusvaltion periaatteita. Demokraattinen oikeusvaltio tarjoaa lailliset menettelytavat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen.

Jukka Kekkonen on oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Helsingin yliopistossa ja Karel Kekkonen yhteiskuntatieteen maisteri, tohtoriopiskelija Tampereen yliopistossa.