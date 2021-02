Somehiihtoa

Tänä talvena on pitkästä aikaa päästy hiihtämään eteläisessäkin Suomessa. Ja se on kyllä nähty ja kuultu. Sosiaalinen media on muuttunut yhdeksi pitkäksi hiihtoladuksi ja pipopäisiksi sivakoijiksi. Omille seinille luetellaan jo lykittyjä kilometrejä ja ihastellaan viikonloppujen aurinkoisia hiihtokelejä.

Sellaisetkin ihmiset, jotka eivät muulloin harrasta mitään urheilua, satunnaisia metsälenkkejä lukuunottamatta, tuntuvat löytäneen nyt hiihtoladuille. Somen lisäksi hiihdetyistä kilometreistä halutaan kertoa myös satunnaisille vastaantulijoille, ja työpaikan kahvipöydässä vertaillaan karvapohjasuksien ominaisuuksia sekä teknisten kerrastojen lämmönpitävyyttä.

Minä en hiihdä, enkä ole koskaan ymmärtänyt hiihdosta vouhkaamista. Jokainen saa toki nauttia mistä urheilulajista haluaa, mutta minulle hiihto on vain yksi laji monien muiden joukossa. Siksi en aina ymmärrä, miksi hiihdetyt kilometrit ovat kuin kansalaisvelvollisuuden täyttämistä, joista on hyvä tiedottaa myös kaikille kanssahiihtäjille – eihän kukaan luettele somessa tekemiään askelkyykkyjäkään. Tätä en tosin useinkaan uskalla sanoa ääneen, varsinkaan vanhemmille ihmisille, joille hiihtäminen on pyhä asia. Suomessa kun hiihtämisellä on pitkät, pyhät perinteet, eikä hiihtämistä saa mollata. Kouluun on hiihdetty ja sodassa on hiihdetty.

Ennen hiihtolomakin oli oikeasti hiihtämistä varten. Wikipedian mukaan eräs voimistelunopettaja ehdotti Kasvatus ja koulu -lehdessä vuonna 1926, että koululaiset tarvitsisivat työskentelyn vastapainoksi loman: ”keväthangilla hiihtäessään lapset saisivat raitista ilmaa ja kestävyyttä lopun lukuvuoden puurtamiselle”. 1933 Kouluhallitus hyväksyi idean ja hiihtoloma otettiin käyttöön.

Mutta entäpä jos tämä samainen voimistelunopettaja olisikin ollut hiihtämisen sijaan innostunut vaikkapa ratsastamisesta ja ratsastuslomasta olisikin tullut Suomessa perinne? Nykyisin sen sijaan että lomalla suunnattaisiin sankoin joukoin pohjoisen hiihtokeskuksiin, ratsastustallit pursuaisivatkin sopivaa ponia etsiviä perheitä, sillä jokaisen lapsen pitäisi oppia ratsastamaan viimeistään ensimmäisellä luokalla.

Nykyisinhän ei ole enää hiihtolomaa vaan talviloma, ja hyvä niin. Jokainen nauttikoon siis talvesta itselleen parhaaksi katsomallaan tavalla – hiihtämisen lisäksi vaikkapa ratsastamalla, tai muuten vaan ulkoilemalla.

Kirjoittaja on toimittaja.