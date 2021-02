EU:n elpymistuki on kohdistettava Etelä- ja Lounais-Suomeen

Mauri Pekkarinen

EI

EU:n elpymistuki, ensimmäiset 70 prosenttia, on jaettu jäsenmaille pääasiassa niiden talouden keskeisten tunnuslukujen perusteella jo aikana ennen koronaa. Valitettavasti. Koronan vaikutukset tulevat enemmän esille loppujen 30 prosentin jaossa.

Jäsenmaiden kansalliseen rahanjakoon ei ole määritelty EU:n tukisääntöä, jonka mukaan toimia pitäisi kohdentaa. Jäsenmaiden odotetaan ottavan huomioon alueiden erilaiset tarpeet ja kehitystasot, jotta voidaan varmistaa, että tuen myöntämisessä tasapainotetaan pandemian vaikutuksia pahiten kärsineiden alueiden ja vähiten kehittyneiden alueiden tarpeet.

Lisäksi pitää huolehtia siitä, että rahoitusta ohjataan talouden rakenteita uudistaviin tarkoituksiin.

KYLLÄ

On selvää, että rahaa ei tule kohdentaa aluetukien tavoin vain eri maiden alhaisemman tulotason alueilla vaan laajemmin hankkeisiin, joiden avulla luodaan hyvinvoinnille edellytyksiä tulevaisuudessa. Koska Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Uusimaa ovat monin tavoin Suomen talouden vetureita, näille alueille painottuvat investoinnit auttavat taloutta kansainvälisessä kilpailussa ja luovat työpaikkoja koko Suomea hyödyttävällä tavalla.

Suomen kansalliseen suunnitelmaan kannattaa ottaa Turun tunnin junan ja lähijunaliikenteen kehittämisen kaltaisia elinkeinohankkeita, jotka hyödyttävät elinkeinoelämää ja vauhdittavat samalla myös joukkoliikenteen edellytyksiä sekä liikenteen päästövähennyksiä. Myös tutkimukseen on ohjattava rahoitusta. Tässä myös Turun seudun korkeakouluilla on merkittävä rooli.

Janica Ylikarjula

EI

EU:n elpymisväline koostuu useasta eri EU:n rahoitusvälineestä ja ohjelmasta. Joissakin niistä on mukana alueellinen näkökulma.

Suurimman osan, noin 70 prosenttia, Suomen saamista EU:n elpymisrahaston varoista muodostaa EU:n elpymis- ja palautumistukiväline. Sen tavoitteena on tukea maiden uudistuksia ja investointeja. Nyt valmisteltavassa Suomen kansallisessa suunnitelmassa pääpainon on oltava talouden uudistumisessa, missä yrityksillä on tietysti merkittävä rooli. Rahanjaossa pitää taata reilu ja avoin kilpailu.

On myös huolehdittava kustannustehokkuudesta ja tavoiteltava suurempia ja vaikuttavampia kokonaisuuksia. Rahoituksella ei pidä paikata budjettirahoitusta, eikä sille tule asettaa alueellisia allokaatioita.

