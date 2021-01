Verkostokampuksilla kirkkaampaan tulevaisuuteen

PUHEENVUORO

Turun alueen oppilaitokset ovat viime vuosina vahvistaneet yhteistyötään merkittävästi verkostorakenteilla. Valitun mallin tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa työstä kohdistuisi varsinaiseen osaamista tuottavaan työhön sisäisten hallinnollisten rakenteiden jatkuvan viilaamisen sijasta.

Turun monipuolinen korkeakouluyhteisö on vahvasti mukana kaikissa verkostorakenteissa, kukin omien erityisalueidensa mukaisesti. Korkeakoulujen kannalta keskeisimmät kokonaisuudet ovat jo pitkään toiminut Opiskelijakaupunki Turku -yhteistyö sekä kolmen uudemman verkostokampuksen kokonaisuus. Terveyskampus Turku, Teknologiakampus Turku ja uusimpana Kulttuurikampus Turku keskittyvät kukin oman alansa toiminnan yhteiskehittämiseen ja reikien nakertamiseen organisaatioiden välisiin juridisiin raja-aitoihin.

Kampuskolmikko on jo monella tavalla osoittanut hyödyllisyyttään. Opiskelutilojen ja laboratorioiden ristiinkäyttö, ristiinopiskelu, opintoputket korkeakoulujen välillä sekä yhteiset tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektit toimivat merkittävästi korkeammalla tasolla kuin vain muutamia vuosia sitten. Kokous kokoukselta löydämme uusia tapoja tiivistää yhteistyötä opiskelijoiden etenemistä vaikeuttavien aitojen madaltamiseksi sekä alueen organisaatioiden osaamistasojen nostamiseksi.

Alan korkeakoulujen lisäksi jokaisessa verkostokampuksessa on mukana muita alan kehittämisen kannalta keskeisiä organisaatioita. Turun kaupunki ja Turku Business Region ovat luonnollisesti laajasti rakentamassa alueen yhteistä tulevaisuutta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on keskeisessä roolissa Terveyskampus Turussa, ja Kulttuurikampus Turkua on rakentamassa monipuolinen alan osaamistuottaja Turun Musiikinopetus Oy.

Verkostokampusten lisäksi myös yhteistyö korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa on tiivistynyt ja syvenee edelleen. STEAM Turku -työskentelyllä on saatu käännettyä kansallisen trendin vastaisesti pitkän matematiikan ja luonnontieteiden opiskelijamäärät kasvuun Turun lukioissa. Joustavat opintopolut toisen asteen ja korkeakoulujen välillä sekä erilaiset kurkistuskurssit korkeakoulumaailmaan helpottavat stressaavaa siirtymävaihetta.

Jos alueelle saataisiin jatkossakin laajemmat koulutusoikeudet aloille, joilla on merkittävää kysyntää alueella, ja jos sisäänottoja pysyttäisiin kasvattamaan entisestään, pystyisi aiempaakin suurempi osa alueen nuorista opiskelemaan tässä suosituimmuuslistojen kärkisijoilla olevassa opiskelijakaupungissa.

Viime vuonna aloitettu määräaikainen opiskelupaikkojen lisäys osoitti hyvin, että hakijoita Turun opintotarjontaan riittää koko ajan enemmän – paikkoja tuli lisää ja hakijoita vielä enemmän. Suomalaisen maassamuuton merkittävä trendi kohdistuu edelleen etelään ja kasvaviin kaupunkiseutuihin, joten toivottavasti jatkossakin alueen oppilaitokset voivat vastata hakijoiden pyyntöön laajemmalla tarjonnalla.

Oppilaitokset ovat eläneet viimeisen vuoden poikkeuksellista aikaa, kuten koko muukin yhteiskunta. Etäopiskelusta ja -työstä on tullut arkipäivää, ja alalla niin tärkeä kansainvälinen yhteistyö toteutetaan pääosin videoneuvottelujen avulla. Monien harmillisten vaikutusten ohella pandemia on kuitenkin näyttänyt, miten paljon tuloksia voidaan nykyään saavuttaa yhteisten toiminta-alustojen kautta.

Kun oppiminen ei ole paikkariippuvaista, nousevat joustavat mahdollisuudet entistäkin näkyvämpään rooliin. Mitä enemmän pystytään rakentamaan opiskelijoille ja alueen työelämälle mahdollisuuksia saada tarvitsemaansa osaamista juuri silloin, kun sitä tarvitaan, sitä vahvemmaksi alueen osaamispohja pystytään rakentamaan.

Turku perinteikkäänä, maamme vanhimpana korkeakoulukaupunkina on menestynyt jatkuvan uudistumisensa kautta. Keskittymällä isoihin ja olennaisiin kysymyksiin sekä synnyttämällä joustavia rakenteita pärjäämme myös jatkossa. Turkulaiset osaamiseen keskittyvät verkostomallit ovat hyvä esimerkki kustannus- ja tulostehokkaista toimintatavoista korkeakoulusektorilla. Niiden tuella alueemme tulee jatkamaan pandemian rauhoituttua hyvin edennyttä nousukiitoaan kohti kirkkaampaa tulevaisuutta.

Kirjoittaja on Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja.