Kissa tuli taloon

Yhtenä päivänä siinä kävi niin. Kotiimme muutti kissa. Perheessä tätä oli jo pitkään toivottu, mutta minä – aina itseni koiraihmiseksi luokitellut – olin vastaan. Kun aloin olla suostuvainen, olikin meillä jo muutaman viikon kuluttua kissa. Nyt muutaman viikon kissaelämän jälkeen ihmettelen, miksi ei aina ole ollut näin.

Lapsuudenkodissani oli koira, ja siitä lähtien olen määritellyt itseni koiraihmiseksi. En ymmärrä, miksi olen huijannut itseäni näin pitkään. Yhtälailla voin olla kissaihminen. Jos tällaisia jakoja voi edes tehdä. Ainakin persoonallisuuden määrittäjä jako tuntuu yksinkertaiselta.

Toisaalta kissat ovat hiljaisia ja rauhallisia: ominaisuuksia, joista pidän. Tutkimusten mukaan kissaihmiset ovat koiraihmisiä herkempiä, avomielisempiä ja ennakkoluulottomimpia. Kohdallani allekirjoitan nämä.

Sitäkään en kiistä, etteikö kissoilla olisi rauhoittava ja stressiä vähentävä vaikutus, kehräyksen tuoma positiivinen ominaisuus. Etätöissäkään ei ole yksinäistä, kun kissa päättää pitää seuraa koko työajan valtaamalla toisen puolen työpöydästä, välillä osan näppäimistöstäkin.

Kiehtovaa kissoissa on juuri päättäväisyys. Kissa päättää, koska sen kanssa leikitään tai koska se on seurallisella tuulella. Omat ennakkoluuloni kissojen vahvasta itsenäisyydestä karisivat heti. Kissa kaipaa seuraa ja aktiviteettia siinä missä koirakin. Toki kissoissa on eroja, mutta meille muuttanut yksilö on erittäin seurallinen ja huomion- ja hellyydenkipeä.

Kissoja ja koiria arvostetaan ehkä sen mukaan, miten eläimet käyttäytyvät ihmisen kanssa. Suomen eläinsuojelun (SEY) mukaan joka vuosi vähintään 20 000 kissaa joutuu heitteille. Määrä on käsittämätön. Koiriakin hylätään, mutta koirille uusi koti löytyy helpommin. Onneksi löytökissojakin muuttaa uusiin koteihin.

Koirien rekisteröinti tulee pakoliseksi Suomessa ensi vuonna. Kissojen rekisteröinti vasta myöhemmin. Mikrosirutus nostaisi kissan hintaa. Toivottavasti tämä on yksi keino kohottaa kissan arvostusta lemmikkinä. Ainakin rekisteröidyn kissan hylkääjä joutuisi vastuuseen helpommin. Jokainen hylätty eläin on liikaa.

Kirjoittaja on toimittaja