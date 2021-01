Juosten läpi koronavuoden

Viime vuosi oli monelle yhtä selviytymistaistelua, mikä jatkuu yhä. Korona muutti elämäämme ja horjutti arkeamme. Se pakotti pysähtymään, katsomaan elämää uusista näkökulmista ja kehittämään selviytymiskeinoja, joiden avulla jaksamme rämpiä läpi vaikeiden aikojen.

Omat selviytymiskeinot ovat olleet niitä elämän kantavia voimia, jotka muutenkin tuovat elämään iloa, rakkautta ja hyvää oloa. Ilman perhettä ja muita rakkaita ihmisiä, työtä, liikuntaa, positiivista asennetta, ihastumisia, rakastumisia sekä isoja ja pieniä seikkailuja vuosi olisi ollut raskas. Sen sijaan siitä tulikin ehkä yksi parhaimmista.

Uusin kantava voima on lenkkeily, jonka aloitin vuosi sitten tammikuussa vuosien tauon jälkeen. Kävelylenkkejä olin tehnyt lähes päivittäin, mutta juoksuaskeleista oli aikaa. Olen aloittanut juoksemisen useita kertoa ennenkin. Monesti se on loppunut ennen kuin on kunnolla ehtinyt edes alkaa. Suurin syy on ollut liian kova vauhti. En ole malttanut aloittaa hitaasti vaan olen vetänyt itseni piippuun ja kehon jumiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tällä kertaa maltoin aloittaa varovaisesti ja hitaasti. Kunto kasvoi ja pian jaksoin juosta jo pieniä matkoja. Samalla kun kunto karttui, keho keveni ja mieli oli iloinen.

Juokseminen tekee todistetusti hyvää. Tutkimusten mukaan juoksemisella on monenlaisia terveysvaikutuksia. Juokseminen muun muassa kehittää muistia, parantaa oppimiskykyä sekä auttaa jaksamaan, pysymään hyvässä kunnossa ja pitämään terveenä. Ehkä parasta juoksemisessa on kuitenkin se, että se tekee onnelliseksi.

Tutkimukset osoittavat, että juokseminen aiheuttaa samanlaisia neurokemiallisia muutoksia aivoissa kuin riippuvuutta aiheuttavat päihteet. Vain 30 minuutin kävely- tai juoksulenkki parantaa mielialaa. Hyvän olon taustalla ovat hyvän olon hormonit, jotka aktivoituvat liikuntasuorituksen aikana.

Olen jäänyt juoksukoukkuun eikä mikään pidä enää poissa lenkkipoluilta. Lenkkeilyn tuoma hyvä olo saa lähtemään ulos kelistä ja vireystilasta riippumatta. Lenkiltä kotiin palaa aina virkeämpi ja iloisempi nainen kuin sinne lähtiessä.

Kirjoittaja on toimittaja.