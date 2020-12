Suun terveydenhuollon osaamiskeskittymä on Turussa

ALIO

Turun Kupittaalle on kasvanut kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen suun terveydenhuollon osaamiskeskittymä. Selvitysvaiheessa olevat merkittävät tilasuunnitelmat suun terveydenhuollon ja tutkimuksen osalta tulevat toteutuessaan nostamaan osaamiskeskittymän tieteellisesti ja kliinisiltä toiminnoiltaan uudelle tasolle. Osaamiskeskittymän ydintoimijoita ovat Turun yliopisto, Turun kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu.

Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos aloitti toimintansa lääketieteellisen tiedekunnan laitoksena vuonna 1958. Toiminta siirtyi pian uuteen arkkitehti Jorma Järven suunnittelemaan pyöreään Dentalia-rakennukseen. Rakennus on toiminut kahden peruskorjauksen turvin hammaslääkäreiden ja erikoishammaslääkäreiden ja hammaslääketieteen tohtoreiden koulutuspaikkana.

Kliinisessä opetuksessa ja tutkimuksessa on kaupungin suun terveydenhuollolla ja yliopistollisella sairaalalla ollut keskeinen rooli. Yliopistollisen sairaalan suusairauksien yksikkö siirtyy pian uuteen Majakkasairaalaan, ja Turun AMK:n suuhygienistikoulutus on jo aloittanut uudessa Medisiina D-rakennuksessa.

Suun terveydenhuollon toiminta on usean eri ammattiryhmän tiivistä yhteistyötä, jossa hammaslääkäreiden lisäksi ovat mukana hammashoitajat, suuhygienistit ja hammasteknikot. Hammashoitajien ja suuhygienistien koulutuksella on Turussa pitkät perinteet, mutta hammasteknikkokoulutus alkoi Turun ammattikorkeakoulussa vain viisi vuotta sitten Metropolia-ammattikorkeakoulun lopetettua koulutuksen Helsingissä. Suomessa Turku on ainoa paikkakunta, jossa voi suorittaa hammasteknikon ammattikorkeakoulututkinnon.

Turun yliopisto on profiloitunut yrittäjyyttä tukevaksi yliopistoksi. Jo ennen virallista yrittäjyysyliopistoaikakautta on hammaslääketieteen laitos ollut yrittäjyyttä kannustavassa toiminnassaan aktiivinen, ja useat perustutkimuksesta soveltavan tutkimuksen kautta kliiniseen ja myös arkikäyttöön tulleet tutkimustulokset ovat muodostuneet monen yritystoiminnan perustaksi. Turussa ja ympäryskunnissa onkin kansainvälisesti merkittäviä hammashoito- ja biomateriaalialan yrityksiä.

Turun yliopiston laajennettua tekniikan koulutustaan on Turun yliopistossa tehtävällä tutkimuksella yhdessä Åbo Akademin tutkimustoiminnan kanssa poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat terveysteknologian kehitystoiminnan veturiksi Suomessa. Olemassa olevat yhteistyömahdollisuudet ja jo toteutuva toiminta kliinisessä tutkimuksessa yliopistollisen sairaalan ja kaupungin opetushammashoitolan kanssa ovat edelleen tärkeässä roolissa. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa omalta osaltaan osaamista kehityshankkeisiin ja toimii tiiviissä yhteistyössä sekä kaupungin että yliopiston kanssa esimerkiksi hammastekniikassa.

Turun kaupungin suun terveydenhuollon osalta tiivis yhteistyö hyödyttää myös alueen väestön terveyttä, kun tietotaito pysyy korkealla tasolla. Osaamiskeskus luo hyvät puitteet korkeatasoiselle erikoishammashoidon osaamiselle sekä hammaslääkäriopiskelijoiden harjoitteluille. Myös työvoiman saatavuus on selkeä koulutusyhteistyön hyöty.

Valtakunnallinen suun terveydenhuollon osaamiskeskittymä on Turun Kupittaalla. Turun tiedepuisto on kaupungin kärkihanke, ja sen alueelliseksi keskipisteeksi voidaan katsoa jo arvokkaaseen ikään ehtinyt ympyrän muotoinen Dentalia-rakennus. Dentalia on nyt merkittävän saneerauksen edessä, ja Suomen yliopistokiinteistöt Oy kartoittaa sen tulevaisuutta. Työ luo huikeat mahdollisuudet saada ainutlaatuiselle osaamiskeskittymälle korkeatasoiset toimitilat tiedepuiston ja terveyskampuksen ytimeen.

Eri toimijoiden yhteistyössä muodostama osaamiskeskit­tymä tuo mahdollisuuden pitää suun terveydenhuollon osaaminen alueellamme huipputasolla myös seuraavalla puolivuosisataisella jaksolla.

Pekka Vallittu on professori ja hammaslääketieteen laitoksen johtaja TY:ssa, Marina Merne-Grafström johtava ylihammaslääkäri ja Taina Raunio opetushammashoitolan ylihammaslääkäri Turun kaupungilla, Tero Soukka vastuualuejohtaja ja osastonylilääkäri TYKSissä ja Anne Isotalo koulutusjohtaja Turun AMK:ssa.