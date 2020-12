Pimeys on pehmeä peitto

Jo monena talvena on voitu puhua ikuisesta marraskuusta, ainakin eteläisemmässä Suomessa. Lumisesta joulusta on tullut enemmän iloinen yllätys kuin oletusarvo. Pimeää on kuukausitolkulla, kun päivänvalo viihtyy seurana vain muutaman tunnin ajan.

On arvioitu, että jopa 85 prosenttia suomalaisista aikuisista huomaa vuodenaikojen vaikuttavan mielialaan. Puhutaan kaamosoireilusta tai -masennuksesta, joka voi vaikuttaa unen laatuun ja määrään, ruokahaluun, aktiivisuuteen ja sosiaalisuuteen.

En pidä kylmästä ja märästä säästä, joten olen pyrkinyt katkaisemaan pitkän talvijakson jossakin lämpimässä. Ilman koronaa saattaisin olla tällä hetkellä äkkilähdön siivin jossakin muualla, mutta nyt se ei ole vaihtoehto. Siispä leikittelin hurjalla ajatuksella siitä, että tästä kurjimmasta vuodenajasta voisi löytää myönteisiä puolia.

Vaikka varmasti pimeys väsyttää minuakin, se ei oikeastaan ole mikään ongelma. Itse asiassa pidän pimeydestä – vaikka kaipaan kesää, valonherkät silmäni eivät. Pidän tarkemmin sanoen kaupunkien lempeästä pimeydestä, joka tarkoittaa usein katuvalojen luomaa valon ja varjon vuorottelua.

Onneksi niin sanottuja jouluvaloja ripustetaan nykyään jo aikaisin syksyllä. Pienet valot pimeyden keskellä tekevät kaupungista erilaisen, jopa maagisen. Puutalojen pihavalot ja lyhdyt luovat lämmintä tunnelmaa ohikulkijallekin. Myönnän omistavani liian monta led-valoketjua, mutta se on helppo tapa saada kotiin hieman piristystä.

Olen viettänyt syksyllä aikaa myös mökillä metsän keskellä, jossa pimeys on liki täydellistä. Liki Netflixin tarjonnan veroista viihdykettä saa siitä, kun katsoo taivaalle ja tuijottaa niska kenossa maailmankaikkeutta. Kaupungissa ehtii unohtaa, kuinka valtavan määrän tähtiä voi nähdä paljaalla silmällä.

Syksyssä ja pimeydessä vielä yksi mukava puoli on se, että saa olla vähän näkymätön. Pimeä on kuin pehmeä peitto, johon voi hetkeksi kääriytyä. Hämärä, talvitakki ja pipo piilottavat huonon hiuspäivän ja koronaverkkarihupparitrikoot. Kätevää!

Haastan sinua pohtimaan pimeän syystalven myönteisiä puolia. Poltatko yleensä tähän aikaan kynttilöitä? Teetkö enemmän käsitöitä syksyllä? Annatko itsellesi luvan hellittää kiireestä pimeimpään aikaan?

Kirjoittaja on toimittaja.