Käytettyä pukinkonttiin

Joulu on suurta kulutusjuhlaa. Joulun alle osuvat superkulutuspäivät kehottavat kuluttajia ostamaan, ostamaan ja ostamaan. Sama tarjousten, alennusmyyntien ja vuoden hittilahjojen perässä juokseminen jatkuu aivan aattoon saakka.

Suurin osa joululahjoista ostetaan uutena. Tori.fi:n viime vuonna teettämän kyselyn perusteella puolet suomalaisista ei ole koskaan antanut lahjaksi käytettyä tavaraa ja 40 prosenttia ei huomioi ympäristöasioita joulunvietossaan mitenkään.

Kysely paljastaa kiinnostavan asian. Jos puolet vastaajista ei ole koskaan antanut lahjaksi käytettyä tavaraa, toinen puolikas on ainakin joskus paketoinut pukinkonttiin jotain käytettyä. Suhtautuminen käytettyihin lahjoihin on aiempaa suopeampi. Moni tykkää vintagesta ja arvostaa vanhaa, mutta oman kokemukseni mukaan kierrätyslahjojen antaminen on kuitenkin yhä harvinaista. Eli ajattelutapa on muuttunut, käytäntö ei vielä.

Joillakin kuluttajilla käytetyn lahjan antamiseen liittyy vanhoillisia mielikuvia. Kierrätetyn lahjan antajaa pidetään nuukailijana tai tapaa ylipäätään nolona. Pelkona voi myös olla, että kierrätetty lahja vaikuttaa saajasta kuluneelta ja nuhjuiselta.

Miten suhtautuisit käytettyyn lahjaan? Mitä ajattelisit, jos joulupaketista paljastuisi kirja, jota joku muu on selkeästi jo lukenut, tai nahkalaukku, jossa on valmiiksi ajan patinaa? Entä minkälainen olisi hyvä kierrätyslahja? Vaihtoehtoja on paljon. Esimerkiksi kaikenlainen design sekä hyväkuntoiset astiat, lelut, kirjat, laadukkaat vaatteet, asusteet ja korut ilahduttaisivat varmasti monia.

Tori.fi järjesti viime vuonna suomalaisille äänestyksen, jossa valittiin ensimmäistä kertaa Suomen Vuoden käytetty joululahja. 4700 ihmistä äänesti ja voittaja oli kotimainen klassikko Artekin jakkara. Kakkos- ja kolmospaikan ottivat Kalevala Koru ja Arabian keramiikka.

Lahjojen antaminen on kivaa. Paras lahja on mielestäni sellainen, joka ilahduttaa lahjan saajaa. Se oikea saattaa tulla vastaan sattumalta, mutta joskus sen eteen pitää nähdä vaivaa. Olen vuosien varrella etsinyt divareista harvinaisia kirjoja, osto- ja myyntiliikkeistä emalikattilaa ja design-esineitä sekä kolunnut nettikirppiksiä löytääkseni tyttäreni toiveiden PetShopin. Nämä eivät ole olleet vuoden suosikkilahjojen listalla, mutta ne ovat olleet saajilleen arvokkaita ja varmoja hittejä.

Kirjoittaja on toimittaja.