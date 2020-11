Tunnelmallinen marraskuu

On pimeää ja kurjaa. Vettä sataa, väsyttää ja ärsyttää. Näillä fraaseillahan marraskuuta on yleensä tapana kuvailla. Mutta onko marraskuu ihan oikeasti kaikista kuukausista kurjin, vai onko marraskuun huonolle maineelle ainakin osana syynä mielikuvat, joita tähän vuodenaikaan on ollut tapana liittää?

Tänä vuonna marraskuu voi tuntua erityisen synkältä pitkän korona-ajan jälkeen. Nyt pimeää vuodenaikaa eivät ole edes piristyttämässä ulkomaanmatkat, suuremmat tapahtumat tai konsertit. Pikkujoulujakin taidetaan juhlia tänä talvena aika maltillisesti. Mutta kun ulkona joka tapauksessa on pimeää ja märkää, ja kotona on pakko viettää aikaa vielä tavallistakin enemmän, ehkä siitä voisikin löytää positiivisia puolia pelkän synkistelyn sijaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Keväällä kun harrastukset, ravintolat ja muut huvitukset sulkivat ovensa, moni löysi kotoilusta aivan uusia ulottuvuuksia. Kodeissa remontoitiin, opeteltiin leipomaan juurileipää, tehtiin palapelejä äänikirja kuulokkeissa ja virtuaalisesti sekä tavattiin ystäviä, järjestettiin juhlia, pidettiin etäpalavereita kuin jumpattiin ja osallistuttiin konsertteihinkin.

Myös marraskuussa voi tietysti jatkaa samaa, ja touhuta kotona niin paljon kun huvittaa. Mutta toinen vaihtoehto on kerrankin luvan kanssa levätä syksyn tohinan jälkeen – ja ennen joulukiireitä. Nyt voi kaivautua viltin alle lukemaan kirjaa, sytyttää kynttilöitä ja juoda glögiä. Tänä vuonna kun muut menot on joka tapauksessa karsittu koronan takia minimiin, on kotoilulle ja huilaamiselle kerrankin aikaa. Toki lepäilylle voisi mielestäni hyvin jatkossakin pyhittää jokaisen vuoden marraskuun, jolloin ei edes olisi lupa tehdä pakollisten hommien lisäksi mitään ylimääräistä. Kyllä vuoteen yksi laiskottelukuukausi mahtuu.

Suomessa laiskottelulla on perinteisesti ollut aika negatiivinen leima, vaikka sitä onkin yritetty brändätä paremmaksi vaihtamalla sana downshiftaukseen. Tanskalaiset ovat onnistuneet tässä kuitenkin huomattavasti paremmin. Niinpä jos omatunto ei salli marraskuussa pelkästään laiskottelua, ainahan voi hyggeillä.

Kirjoittaja on toimittaja.