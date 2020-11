Näkyykö työttömässä ihmisessä ihminen

ALIO

Työttömyyttä voi olla takana 200 tai 2000 päivää, mutta tunne työttömyydestä on monelle samankaltainen. Pettymistä, riittämättömyyden tunnetta, epäonnistumista ja epävarmuutta.

Työttömänä kokee kaipaavansa apua, vertaisuutta, neuvoa ja tsemppiä. Ihmistä rinnalle kulkemaan – ja toteamaan, että joku näkee ihmisyyden ja ihmisarvon, ei vain työttömyyttä.

Työttömyyden takana on niin monta tarinaa kuin on kertojaakin. Osaammeko arjessa kohdata ihmisen, joka on jäänyt työttömäksi – tai on ollut sitä jo tovin aikaa?

Tähän kirjoitukseen olemme koonneet kahden eri hankkeen työntekijöiden havaintoja ja oivalluksia sosiaalialan kentältä. Sekä marttojen Kylissä ja kortteleissa -hankkeessa että Fingerroosin säätiön Syörään yhressä -hankkeessa työskennellään työelämän ulkopuolella olevien ihmisten parissa.

Fingerroosin säätiön Syörään yhressä -hankkeessa on järjestetty parin vuoden ajan yhteisöruokailuja eri puolella Turkua. Mitä tapahtuu yhdessä syömisen ympärillä, kun aluksi toisilleen ventovieraat ihmiset kohtaavat?

Työntekijöinä olemme kyllä hyviä antamaan vinkkejä siihen, miten kuuluu tehdä ja toimia missäkin tilanteessa. Asiat, joihin meidän pitäisi arjessa kiinnittää enemmän huomiota, ovat kuuntelu, läsnäolo ja pysähtyminen hetkeen. Ruokailun äärellä kun tapahtuu paljon muutakin kuin syömistä – siinä voi saada vertaistukea, vinkkejä ja neuvoja toisilta kävijöiltä.

Marttojen Kylissä ja kortteleissa -hankkeessa on onnistuttu tukemaan uudenlaista toimijuutta. Huomionarvoista on se, että vapaaehtoistyötä tekevät henkilöt ovat itse olleet vuosia avunsaajina. Yhdessä suunnitellessa on saatu aikaan esimerkiksi laulutempaus palvelutalon asukkaille. Siinä hetkessä syntyi hyvän antamisen kierre ja merkityksellisyyden kokemus.

Entä, jos tämänhetkinen arki onkin jo hyvä ja riittävä? Työ tuottaa hyvinvointia, mutta onko se sen ehdoton edellytys? Voiko työtön ihminen olla yhteiskunnalle tärkeä yksilö?

Olemme huomanneet hankkeidemme toiminnassa, että hyvinvointia ja arkiunelmia voi olla monenlaisia. Meillä on paljon aktiivisia työttömiä ihmisiä, jotka etsivät itselleen töitä. Jotkut heistä osallistuvat usein yhteiskunnallisesti merkittävään auttamistoimintaan. Pystymmekö tunnistamaan heidän tekemän auttamistyönsä arvon sekä sen säästöt ja hyödyt yhteiskunnalle?

Arkielämässä tehdään monipuolista auttamistyötä – esimerkiksi viedään vanhuksia poliklinikalle, tuetaan masentunutta nuorta, paistetaan mokkapaloja, opetetaan suomen kieltä ja pakataan hävikkiruokakasseja. Lista auttamisen eri muodoista on loputon.

Miten auttamistyössä kerrytetty osaaminen voitaisiin paremmin tunnistaa myös työnhaun yhteydessä?

Olemme kuulleet paljon positiivisista onnistumisista työllisyystoimenpiteissä. Valitettavasti kaikilla ei kuitenkaan ole niin hyviä kokemuksia saadusta avusta. Kokemuksemme mukaan erilaisissa tukitoimenpiteissä ja kursseilla ei aina osata nähdä tai tunnistaa ihmisten olemassa olevia vahvuuksia.

”Tuntuu siltä, että on vaan se toimenpiteen kohde, ruksi paperilla. Tulee tunne ja kokemus siitä, että ei ole tullut kuulluksi.”

Osaammeko aidosti tunnistaa eletyn elämän ja siitä kertyneen osaamisen? Kertynyt elämänkokemus ei työttömäksi jäämisen jälkeen katoa mihinkään.

Minkä sitten pitäisi muuttua?

Välityömarkkinoita tulisi monipuolistaa ja kehittää eteenpäin. Työkyvyn testauspaikkoja tarvitaan lisää, jotta voi kokeilla helpommin ja joustavammin, mihin oma työkyky riittää. Toimintaa tarjoavia ja työn kokeilemisen mahdollistavia auttamisen paikkoja tarvitaan, mutta myös väyliä kokeilla oikeaa työtä ja siten edetä työelämään.

Ihmisten osaamisen ja vaivannäön pitää saada tunnustusta. Auttamistyö tulee nähdä voimavarana ja ihmisen arkea tukevana toimintana.

Olisi myös tärkeää, että ihmisille kertyisi uudenlaisia verkostoja työllistymisen tueksi. Pitkään työelämän ulkopuolella olevilla henkilöillä voi olla hyvin kapeat verkostot. Tässä asiassa me kaikki voimme auttaa. Ihmisten elämäntilanne voi muuttua yllättäen monesta syystä. Löytyykö rakenteistamme ja työntekijöistämme siinä hetkessä joustavuutta tehdä muutoksia nopeastikin?

Tehokkuutta ei saada ihmisestä irti nuppia kiristämällä, työnteolle täytyy antaa merkitys. Kaikessa tehtävässä työssä tärkeää on jatkuva itsearviointi. Kysymmekin projekteissamme jatkuvasti itseltämme: Pystymmekö tarjoamaan asiakkaillemme merkityksellisyyden tunteen tai mielikuvitusta liittyen tulevaisuuden mahdollisuuksiin?

Anne-Ly Palosaari on projektipäällikkö Lounais-Suomen Marttojen Kylissä ja kortteleissa -hankkeessa ja Saila Holm hankevastaava Fingerroosin säätiön Syörään yhressä -hankkeessa.