Koronakriisi tuntuu pysäyttävän ajankulun

Miten aiot viettää joululomaa? Tuttuni esitti tämän kysymyksen noin viikko sitten. Hätkähdin, ja jäin miettimään, että mitä, joko se joulu sieltä kohta tulee. Hyvä kun ymmärrän, että kesä on jo auttamattomasti ohi, vaikka parvekekukatkin vielä odottavat siirtoa muihin multiin.

Monesti myös kysytään, miksi aika juoksee. Aika juoksee, kun on hauskaa, tylsempi hetki tuntuu matelevan. Aika on suhteellista, kuten on määritelty ja jokainen voi hahmottaa ajan eri tavalla.

Nyt korona-aikaan aikakäsite on jollakin tapaa saanut ainakin omassa mielessäni uusia ulottuvuuksia. Aika on lähinnä pysähtynyt johonkin odottavaan hetkeen. Aika siis todellakin matelee. Vaikka olisi kiirettäkin, arki tuntuu menevän samoja ratojaan, kuten myös vapaa-ajan toiminnot. Juhlahetkien aika on joskus myöhemmin, niitä odotetaan, kuten myös määrittelemättömän ajan päässä olevia loma-matkoja.

Syksyn tulon havaitsin yhtäkkisesti tulleesta pimeydestä ja orastavasta kaamosväsymyksestä. Kun taaksepäin katsoo, aika tuntuu kuitenkin menneen nopeasti. Jos vertaa koronakriisin alkuvaiheisiin, niin siitähän on jo reilusti yli puoli vuotta. Niin pitkä aika.

Joku on sanonut poikkeavan näkökulman, että ajankulku tuntuu nopeutuvan, kun mitään uutta ei tapahdu. Siksi ehkä ihmisen ikääntyessä tuntuu, että vuodet kuluvat nopeammin kuin lapsena, jolloin jo ihan ihmisen kasvaessa ja kehittyessä tapahtuu paljon ja syntyy muistoja. Muistot vaikuttavat ajan kokemiseen ja elämykset määrittävät aikaa.

Arjen rutiinit helpottavat ajanhallinassa. Koronakriisin aikana arjen rutiinit ovat vahvistuneet välineiksi hallita kriisiaikaa. Vaikka aika tuntuisi matelevan ja rutiinit toistuvan, auttavat rutiinit meitä myös jaksamaan odottaessa parempia aikoja.

Jonkun arvion luin, että tämänhetkinen maailmantila alkaisi pikkuhiljaa helpottaa viimeistään ensi juhannuksena. Nyt jos ajattelee sinne saakka ajankulua, tuntuu se ikuisuudelta, mutta toivottavasti viimeistään juhannuksena saamme todeta, että menihän tämä vitsaus lopulta onneksi nopeasti ohi.

Kirjoittaja on toimittaja.