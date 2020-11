Onko sanojen tavutuksella väliä suomen kieltä opittaessa?

ALIO

Suomen kielen asemasta ja katoamisesta kirjoitetaan melkein joka viikko lehtien yleisönosastolla. Englannin kielen ylivallan lisäksi koetaan, etteivät suomalaiset näytä itse arvostavan omaa kieltään. Kielenammattilaisenkin on joskus helppo olla arvostuksen puutteesta samaa mieltä: eri medioita seuratessa, oli kyseessä niin paperilehdet kuin tv:n mainokset, törmäämme yhä uudelleen ilmiöön, joka harmittaa omasta kielestään huolta pitävää lukijaa. Aiheesta on kirjoitettu aiemmin muun muassa Kotimaisten kielten keskuksen blogissa sekä Kalevan sivuilla.

Kyse on sanojen tavutuksesta, joka ei seuraa enää suomen kielen sääntöjä, vaan sanat voidaan katkaista mistä tahansa kohtaa sanaa. Erityisesti MTV:n mainokset suosivat tätä uudenlaista sanojen tavutusta: LAPS-IAVAN-HEMM-AT, TÄYDE-LLISE-T NAI-SET, ONN-ELA.

Osittain tavutustapa on varmaankin tyylikeino, koska sanat sijoitetaan tietynvärisiin ja -mallisiin laatikoihin. Se voi johtua myös nykyteknologiasta, kun ohjelmia voidaan katsoa erikokoisilta ruuduilta. Hypertekstin lukeminen yhdistää kuvaa ja tekstiä monin eri keinoin, jolloin tekstin sijoittelusta voi tulla jopa kielellinen leikittelykeino.

Sama ilmiö näyttää kuitenkin levinneen laajemmallekin: Helsingin Sanomat mainostaa KII-REE-TÖN-TÄ LUE-TTA-VAA, Anu Kantolan ja Hanna Kuuselan uuden kirjan nimi kannessa on muodossa HUI-PPU-TULO-ISET, Kati Närhen kirjan nimi on EI MI-KÄ-ÄN (kaikki kirjainparit omalla rivillään). Sanaristikoita tehdessä voi törmätä tavuristikoihin, joissa sanotaan: ”Toisin kuin tavuristikossa, tässä tehtävässä tulee jokaiseen ruutuun kaksi tai kolme kirjainta, mutta ei välttämättä tavujen mukaan”, esimerkiksi PUR-URA-TA, PEL-UU-TT-AA, PEL-AST-AA. Viimeisessä tapauksessa on kyse aivojumpasta, mutta voidaan pohtia, miten tämä vaikuttaa uusien sanojen oppimiseen tai lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen.

Onko sitten väliä, miten sanoja tavutetaan? Kyllähän jokainen osaa sanat lukea ja tulkita ne edessä nähdessään. Vai osaako? Lukemaan oppiville lapsille sanojen tavurajojen tuntemus on ensisijaisen tärkeää samoin kuin suomea toisena kielenä opiskeleville.

Ensikieltä opittaessa pyritään nykyään tavurajojen hahmottamiseen, mutta se ei liukuvassa lukutavassa ole yhtä automaattista kuin tavaamisessa oli aiemmin. Suomen kieli on siinä onnellisessa asemassa, että sitä kirjoitetaan ja luetaan melkein täysin samalla tavalla, eli kirjoitus- ja ääntöasu on samanlainen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Vieraissa kielissä äänteiden ja kirjainten vastaavuus ei ole aina yhtä läpinäkyvää, esimerkiksi ranskan kielessä samaa äännettä voi vastata monta eri kirjainta: äänne /o/ voidaan kirjoittaa muun muassa o, eau, au, tai englannissa /aɪ/-äänne löytyy sanoista time, plight, cry, pie.

Suomen kieltä ulkomaalaisille opetettaessa onkin hyvä kiinnittää huomiota sanarajoihin, jotta esimerkiksi yhdyssanojen tavurajat hahmottuvat oikealla tavalla. Erään koulutuksen yhteydessä teimme suomen kieltä opiskelevien maahanmuuttajien kanssa sanabingoa kirjoittamalla sanat vihkoon. Vihkoon kirjoitettiin sanoja seuraavasti: APTEE-KKI, KAUPP-AKES-KUS, LEIKKIPU-ISTO. Oppilas siis katkaisi sanat sattumanvaraisesti. Näin toimii myös pieni alakoululainen, kun hän ei vielä hahmota tavuja ja sanojen rajoja.

Sanojen lukeminen ja kirjoittaminen auttavat myös uuden kielen oppimisessa puheen ymmärtämistä. Tekstissä nähtyjen sanojen tunnistaminen tarvitsee tuekseen sanarajojen tunnistamista, ja tämä toimii myös puheen ymmärtämisessä.

Puhevirrasta on helpompi erottaa tuttuja sanoja, kun ymmärtää, miten kyseisen kielen rakenne toimii ja missä sanaraja kulkee. Sanoista jää mieleen kirjoitetun sanamuodon muistijälki, ja olisi tärkeää, että tämä olisi oikeassa muodossa. Sanojen oikealla tavutuksella on merkitystä suomen kieltä opeteltaessa.

Maarit Mutta ja Päivi Laine toimivat yliopistonlehtoreina Turun yliopistossa kieli- ja käännöstieteiden laitoksella.