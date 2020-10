Aivoverenkiertohäiriöiden hoidossa tulee huomioida ikääntymisen erityiskysymykset

ALIO

Torstaina 29.10. vietettiin Maailman aivoverenkiertohäiriöpäivää. Aivoverenkiertohäiriöihin lukeutuvat aivoverisuonitukos eli aivoinfarkti, aivoverenvuodot sekä TIA eli ohimenevä aivoverenkiertohäiriö. Näistä kaksi ensimmäistä ovat toimintakykyä tai jopa henkeä uhkaavia tilanteita. TIA puolestaan voi enteillä aivoinfarktia ja on siksi aina vakavasti otettava ja hoitoa vaativa tilanne.

Suomessa aivoverenkiertohäiriöiden akuuttivaiheen hoito on hyvätasoista, mutta kuntoutuksen saatavuuden osalta maassamme on vaihtelua.

Aivoverenkiertohäiriöt ovat yleisiä. Aivoliiton mukaan Suomessa niihin sairastuu vuosittain noin 25 000 henkilöä. Sairastuneet ovat heterogeeninen joukko nuorista aina ikääntyneisiin. Näin ollen aivoverenkiertohäiriöiden hoidossa, kuntoutuksessa ja sairastuneille tarjottavissa muissa palveluissa tulisi huomioida muun muassa sairastuneen ikään liittyvät erityiskysymykset.

Aivoverenkiertohäiriöt aiheuttavat muun muassa halvausoireita, muistivaikeuksia, puheentuoton ja -ymmärtämisen vaikeutta sekä näkökenttäpuutoksia, jotka kaikki osaltaan voivat heikentää sairastuneen toimintakykyä, arjesta selviytymistä ja mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Aivoverenkiertohäiriöön sairastumisen riski kasvaa iän myötä. Sairastuneista kolme neljästä on yli 65-vuotiaita. On huomattava, että normaaliin ikääntymiseen kuuluu niin ikään monenlaisia muutoksia, kuten lihasvoiman vähenemistä, tasapainonhallinnan haasteita, kuulon ja näön alenemaa sekä muistin heikkenemistä. Lisäksi monien sairauksien riski kasvaa ikääntyessä, jolloin myös monisairauksien todennäköisyys kasvaa.

Ikääntyneen aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen hoidon suunnittelussa tulee kyetä arvioimaan ikääntyneen yksilöllinen tarve erilaisille palveluille sekä tunnistaa paikat, joissa näihin tarpeisiin pystytään vastaamaan. Hoitopolku voi olla pitkä ja koostua usean eri tahon palveluista. Tästä syystä hoidon suunnittelu ja palveluiden koordinointi vaativat kokonaisuuksien tarkastelua ja potilaan hoitopolun poikkisektorista hahmottamista.

Hoidon suunnittelussa tulee huomioida kokonaisuus, joka maksimoi ikääntyneen hyvinvoinnin ja parantaa elämänlaatua. Tällöin ei aina suunnitella maksimaalista toimintakyvyn kasvua, vaan esimerkiksi kotona pärjäämistä toimintakyvyn rajoitteiden kanssa.

Mahdollisuuksien mukaan ikääntyneen itsensä tulee olla mukana hoidon suunnittelussa, sillä ikääntyneen oma näkemys ja toiveet voivat poiketa terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä. Ikääntynyt tulisikin nähdä tasavertaisena ja aktiivisena toimijana sekä oman elämänsä asiantuntijana.

Vaikka ikääntyminen ja aivoverenkiertohäiriö aiheuttavat usein erilaisia toimintakyvyn rajoitteita, ei terveydenhuollon tulisi kohdistua vain sairauden hoitoon tai rajoitteiden lieventämiseen. Ennaltaehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat myös ikääntyneen oikeuksia. Erityisen tärkeäksi tämä tulee aivoverenkiertohäiriön jälkeen, koska aivoverenkiertohäiriön jälkeen riski uuteen aivoverenkiertohäiriöön on suurempi muuhun väestöön verrattuna. Tätä riskiä voidaan pienentää selkeästi muun muassa terveillä elintavoilla sekä riskiä lisäävien perussairauksien kohdennetulla hoidolla.

Riskin pienentäminen on taloudellisesti perusteltua, koska aivoverenkiertohäiriöiden hoito on kallista. Se on myös inhimillisesti tärkeää, koska riskiä pienentämällä voidaan parantaa ikääntyneen elämänlaatua, vähentää pelkoa uuteen aivoverenkiertohäiriöön sairastumisesta sekä vähentää sairastumisesta johtuvaa kärsimystä.

Ammattitaitoisella hoidon suunnittelulla, tarkoituksenmukaisilla palveluilla sekä ennaltaehkäisevällä otteella voidaan maksimoida ikääntyneen aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen täysipainoinen elämä sekä hänen arvokas kohtaamisensa terveydenhuollossa.

Sunna Rannikko on tohtorikoulutettava ja Riitta Suhonen professori Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella.