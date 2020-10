Sote-menojen kasvu saatava kuriin

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluissa riittää kohennettavaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n arvion mukaan maakunnan palvelujärjestelmä on hyvin hajanainen ja organisaatioiden välissä on raja-aitoja. Nämä heikentävät asiakkaiden mahdollisuuksia saada palveluja.

Erityisiä ongelmia ovat puutteet varhaisen vaiheen mielenterveyspalveluissa, lastenpsykiatrian pitkät jonot ja ikääntyneiden runsas osastohoito. Resurssipula vaikeuttaa tilannetta. Pahin pula on mielenterveyspuolen henkilöstöstä, erityisesti psykiatreista.

Tilanne on samansuuntainen koko Turun yliopistosairaalapiirin alueella eli myös Satakunnassa ja Vaasan alueella.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl myöntää, että järjestelmän hajanaisuus on ongelma, joka on ratkaistava ennen vuotta 2023, jolloin sote-uudistuksen pitäisi astua voimaan (TS 27.10.).

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Turun uuden psykiatrisen sairaalan valmistumisesta odotetaan parannusta mielenterveyspalvelujen hajanaisuuteen. Ikäihmisten osalta sairaanhoitopiiri pyrkii kehittämään kodissa annettavia palveluja.

Resurssipulaan löytyy ratkaisu alan koulutusta lisäämällä ja tekemällä julkisen sektorin työpaikoista nykyistä houkuttelevampia.

Hallitus kaavailee sote-palvelujen siirtämistä kunnilta 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille, minkä uskotaan tehostavan palveluja, kun vastuutoimijoita on nykyistä vähemmän. Varsinais-Suomessa sote-uudistus on hankala toteuttaa, sillä kunta- ja palvelurakenne on hajanainen.

Varsinais-Suomen sote-kustannukset olivat viime vuonna 1,7 miljardia euroa.

Varsinais-Suomen sote-kustannukset olivat viime vuonna 1,7 miljardia euroa eli 3 500 euroa asukasta kohti. Kasvua oli 4,4 prosenttia edellisvuodesta.

Kustannusten nousuun on jatkossakin painetta. Kuntien talousahdinko ja valtion velkaantuminen asettavat rajoja julkisen sektorin paisumiselle.

Hallituksen esityksen painopiste on nykyistä paremmissa palveluissa, ei kustannusten hallinnassa, mihin myös Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on kiinnittänyt huomiota.

VTV pitää sote-palvelujen siirtoa kuntia suuremmille yksiköille tarkoituksenmukaisena, mutta arvioi, että hallituksen esitysluonnos ei sisällä vahvoja kannustimia tai riittäviä toimenpiteitä kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Hyvistä tavoitteista huolimatta uudistukseen liittyy vaara, että uusi hallinnon taso kasvattaa byrokratiaa ja kustannuksia. Erityisesti hyvinvointialueiden verotusoikeus 2026 lisää riskiä kokonaisverotuksen kiristymisestä.

Sote-palvelujen ongelmat olisi helppo ratkaista rahalla. Rajallisten resurssien maailmassa tarvitaan kulukuria ja kansantalouden kakun kasvattamista. Muutoin edessä on kipeitä ratkaisuja palvelujen leikkauslistoista.