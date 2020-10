Vain harvat langat ovat käsissämme

Kyllä kaikki järjestyy ja elämä kantaa, sanotaan. Ihmisellä on identiteettiin liittyvä psykologisesti tärkeä ominaisuus, kokemus jatkuvuudesta. Kun mieli uskoo, että oma sisäinen ja ulkoinen maailma makaavat huomenna samalla tavalla kuin eilenkin, on mahdollista samaan aikaan elää hetkessä ja suunnitella tulevaisuutta. Voin tehdä vapaita valintoja ja suunnitelmia näistä lähtökohdista ja tästä tilanteesta, mikä tässä nyt on. Se on ihan itsestä kiinni. Kunnes ei ole.

Viime viikolla seurasin pitkiä toveja uutiskuvaa Turun Portsan kupeessa nousevasta valtavasta, mustasta savupatsaasta. Liikekiinteistön raju tulipalo ei onneksi päässyt leviämään laajalle, mutta taloudelliset vahingot nousevat miljooniin euroihin. Lähistöllä olevien kerrostalojen asukkaat lähtivät pakoon kodeistaan ja elivät varmasti pitkiä hetkiä epätietoisuudessa siitä, palaisiko heidän kotinsa maan tasalle ja kuka korvaa vahingot.

Itse mietin kuinka onnekas olin, että asun hieman kauempana, jotta sain olla huolestunut ainoastaan mahdollisesta asuntooni tunkevasta savun hajusta.

Mikäli on onnekas, vasta tällaiset lähelle tulevat tapahtumat saavat taas hetkeksi ravisteltua muistamaan, että kaikki ei ole meidän käsissämme. Ei ole onnea eikä huomista kellekään meistä luvattu. Ne ihmiset toki muistavat sen muutoinkin, jotka ovat sairastuneet vakavasti, menettäneet läheisen yllättäen, menettäneet kotinsa tai omaisuutensa oman tai yläkerran naapurin vesivahingon vuoksi.

On terveellistä, että pelko ei hallitse elämää, mutta joskus on hyvä muistaa, että elämä voi mullistua milloin tahansa, miten tahansa, eikä se suinkaan ole aina itsestä kiinni. Ehkä sen muistaminen voi parhaimmillaan kannustaa varautumaan ja hoitamaan asiansa kuntoon: vakuutukset, pyöräilykypärän, heijastimen, turvavälit sekä kaupassa että ratissa maanteillä. Se voi myös parantaa myötätuntoa ja armoa itseä ja muita kohtaan. Ja auttaa elämään vähän enemmän tässä hetkessä, sillä huominen on lopulta aina arvoitus.

Kirjoittaja on toimittaja.