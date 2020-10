Vuoropuhelun myötä kohti puhtaampaa liikennettä

PUHEENVUORO

Julkiset kuljetuspalvelut ovat jokapäiväinen osa arkeamme: niillä kulkevat niin koululaiset, kodinhoitajat, päiväkotien ruoka-annokset kuin joukkoliikenteen asiakkaat. Liikenteen päästövähennystavoitteet ovat kunnianhimoiset ja maaliviiva on vielä kaukana.

Yksi keino tavoitteeseen pääsemiseksi on ajoneuvokannan uudistuminen. Vaikka uudistumistarve koskee myös yksityisautoilua, ovat kuntien ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnat laajuutensa vuoksi avainasemassa ja kunnilla on myös vastuu esimerkinnäyttäjänä.

Uudistumista vauhdittamaan on Euroopan Unionissa kesällä 2019 hyväksytty direktiivi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä (Clean Vehicles Directive, CVD). Euroopan unionin jäsenvaltioille on tämän myötä tulossa sitovat velvoitteet puhtaiden ajoneuvojen osuuksiksi uusissa julkisissa hankinnoissa elokuusta 2021 alkaen.

Tämä on merkittävä muutos nykytilanteeseen ja vaikuttaa laajalti kuntien ajoneuvohankintoihin. Muutos kohdistuu esimerkiksi koulukuljetuksiin, sote-kuljetuksiin sekä joukkoliikenteeseen. Myös kuntien oma kalusto sekä leasing-ajoneuvot ovat direktiivin piirissä.

Puhdas ajoneuvo on määritelty eri tavoin eri ajoneuvoluokissa. Henkilö- ja pakettiautojen osalta vaatimukset edellyttävät käytännössä täyssähköautoja, kun taas kuorma-autojen osalta myös muilla vähäpäästöisillä käyttövoimilla kuten biokaasulla kulkevat ajoneuvot ovat direktiivin mukaisia puhtaita ajoneuvoja.

Joukkoliikenteen kaluston osalta direktiivi ohjaa vahvasti kohti sähköistä kalustoa, mutta myös muut vähäpäästöiset käyttövoimat lasketaan rajoitetusti puhtaiksi.

Kunnat ovat haasteen edessä. Erityisesti pakettiautokaluston uudistamiseen liittyy epävarmuutta: uutta kalustoa on saatavilla heikosti ja mallivalikoimat ovat vielä rajallisia.

Henkilöautojen osalta haaste on, että muutoksen on yksinkertaisesti tapahduttava varsin lyhyessä ajassa. Vaikka kansallisen lainsäädännön yksityiskohdat esimerkiksi alueellisen kohdentumisen osalta eivät ole vielä varmistuneet, ovat kunnat Varsinais-Suomessa halunneet tarttua aiheeseen ennakoivasti.

Turun kaupunki on joukkoliikenteen hankintojen osalta ottanut direktiivin mukaiset velvoitteet jo käyttöön viimeisimmässä kilpailutuksessa. Tarjoajia kannustettiin tarjoamaan puhtaita ja päästöttömiä ajoneuvoja, ja kilpailua saatiin syntymään puhtaiden ajoneuvojen välille.

Etenkin joukkoliikenteen kaluston osalta päästöttömien ajoneuvojen markkinat ovat kehittymässä. Uusien sopimusten myötä tullaan Fölin alueella ajamaan vuosittain noin 3,4 miljoonaa kilometriä dieselbussien sijaan päästöttömillä ja hiljaisilla sähköbusseilla. Hiilidioksidipäästöjä tulee säästymään vuosittain 4 300 tonnia – tämä vastaa yli 30 miljoonaa henkilöautokilometriä.

Syyskuussa järjestettiin varsinaissuomalaisten kuntien ja yritysten yhteinen keskustelutilaisuus, joka nosti esille kummankin osapuolen keskeisimmät epävarmuudet direktiivimuutokseen liittyen. Vuoropuhelua on edelleen syytä jatkaa, jotta kaluston uusiutumisen osalta tunnistetaan mahdolliset kompastuskivet ja hidasteet.

Kuntien ja yritysten on tarpeen pohtia yhdessä ratkaisuja siihen, miten tarvittavat kuljetukset ja palvelut toteutetaan: kustannukset eivät saisi karata käsistä sitä mukaa, kun vaatimukset kalustolle kasvavat. Alueen kuljetusalan toimijoiden ääni on saatava kuuluviin.

Toisaalta myös esimerkiksi digitaalisia ratkaisuja tarjoavia yrityksiä tarvitaan mukaan – nämä voivat tarjota keinoja nostaa kaluston käyttöastetta, jotta tehdyt investoinnit maksavat itsensä alhaisina käyttökustannuksina takaisin. Lisäksi latausverkosto alueella on edelleen kehittymätön ja sen vahvistamiseksi tulee laajapohjaisesti selvittää eri toimijoiden tarpeet ja varmistaa verkoston tarkoituksenmukaisuus arjessa.

Julkiset hankinnat aiheuttavat tälläkin hetkellä paljon keskustelua ja moitteita. Kunnilla ja muilla hankintayksiköillä on alati kasvava vastuu ja paine vahvistaa hankintojen vastuullisuutta sekä edesauttaa uusien ratkaisujen syntymistä. Avukseen ne tarvitsevat laajasti yrityksiä ja yhteistyötahoja. Apua toteutukseen tarjoaa myös kestäviin ja innovatiivisiin julkisiin hankintoihin erikoistunut KEINO-verkosto.

Riikka Leskinen on toimialapäällikkö, Valonia, Varsinais-Suomen liitto, Julkisten hankintojen KEINO-osaamiskeskuksen alueellinen muutosagentti. Taneli Varis on asiantuntija, Motiva/KEINO-osaamiskeskus. Lauri Jorasmaa on suunnittelupäällikkö, Turun kaupunki, Seudullinen joukkoliikenne Föli.