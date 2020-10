Kaarlo Kalliala: Poliittiset jakolinjat tuntuvat vahvasti juoksevan mielikuvien välistä

Ohhoh

Kallialan näkemys oikeistosta ja vasemmistosta on kyllä ihan hänen omansa. "Oikeisto haluaa tuottaa, vasemmisto jakaa. Mitä jaettavissa oleviin hyvyyksiin tulee, oikealla vallitsee vastaavasti niukkuuden ja vasemmalla runsauden mielikuva." Jopas jotakin!



Vasemmiston juuret ovat suurelta osin laajassa työ- ja maataloustyöväestössä, eli siinä varsinaisesti tuottavassa porukassa. Edelleen suurin osa kannatuksesta tulee työtä tekevältä luokalta. Kyllä vasemmisto työn ja tuottamisen tärkeyden varmasti ymmärtää siinä kuin oikeistokin. Se toki on totta, että "vasemmisto haluaa jakaa" - se haluaa jakaa hyvinvointia ja työn tuloksia tasaisemmin yhteiskuntaan kuin oikeisto. Yhtä asiallinen olisi toteamus "Oikeisto haluaa harvojen rikastuvan, vasemmisto jakaa hyvinvointia".



Nimenomaan oikeistossa on paljon uskoa loputtomaan talouskasvuun ja aika lailla myös luonnon ja sen varojen rajattomuuteen. Rikastumista ei pidä estellä ja säännellä esim. yhteiskunnan toimesta, ihmisen tulee saada rikastua pidäkkeettömästi. Joissain suhteissa oikeisto siis kyllä uskoo runsauteen. Niukkuuteen se uskoo lähinnä alempien kansankerrosten osalta. (Vasemmiston perisynti kyllä taitaa olla halu jakaa rahaa, oli sitä tai ei.)

