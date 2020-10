Vastaiskun aika

Siitä on yli kymmenen vuotta, kun kävimme lasten kanssa katsomassa hätkähdyttävän elokuvan. Kaukaiseen tulevaisuuteen sijoittuvassa animaatiossa maapallo oli hylätty roskavuori, josta ihmiskunta oli paennut toiselle planeetalle.

Elokuvan saastunut, elinkelvoton Maa sai meidät kaikki vaitonaisiksi, mutta kohtaukset uudelta planeetalta sen sijaan naurattivat. Oli mahdotonta kuvitella, että ihmiset alkaisivat elää ja kulkea leijuvissa tuoleissa istuen sen sijaan, että käyttäisivät omia jalkojaan. Kuka nyt haluaisi viettää päivänsä liikkumatta, koneiden tehdessä kaiken? Ajatus ihmiskehosta, joka on unohtanut ikiaikaisen kävelemisen taidon, oli sekä huvittava että karmiva.

Mutta nyt Wall-E-lastenelokuvan skenaario on pelkästään karmiva. Käveleminen länsimaiselta ihmiseltä vielä sujuu, mutta esimerkiksi kyykkyyn menemisessä alkaa olla haasteita. Koululaisten valtakunnallisissa Move-mittauksissa syvä kyykistysliike ei onnistu lainkaan 16 prosentilta viitosluokkalaisista pojista. Puhumattakaan meistä vanhemmista.

On aika vihdoin ryhtyä vastaiskuun. Se tarkoittaa liikkeelle lähtemistä aina kun mahdollista. Kodeissa on vähennettävä radikaalisti ruutuaikoja. Älypuhelimella vietetyt lukuisat tunnit johtavat ryhtiongelmiin ja kroonistuviin niska–hartiaseudun kipuihin. Eteenpäin painunut asento tekee myös hengityksestä puutteellista, millä on vaikutuksia hyvinvointiin ja jopa vastustuskykyyn.

Autojen on jäätävä parkkiin yhä useammin, jotta kouluun, töihin ja harrastuksiin lähdettäisiin lihasvoimalla. Kouluissa on lisättävä liikuntatunteja ja entisestään vähennettävä istumista. Urheiluseurojen toiminta on varmistettava vaikeinakin aikoina. Vuokrattavat sähköpotkulaudat on poistettava kaduilta. Ympärivuotisia ulkoliikuntapaikkoja on lisättävä ja parannettava.

Jo nyt suomalaisten liikkeelle saamiseksi tehdään arvokasta työtä, mutta jokainen meistä voi tehdä vielä enemmän. Pidetään huolta, ettei kävelemisen taidosta koskaan tule menneisyyttä.

Kirjoittaja on toimittaja ja joogaopettaja.