Metsäteollisuuden irtisanoutuminen valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta on iso muutos

Metsäteollisuus ry:n päätös lopettaa valtakunnallisten työehtosopimusten sopiminen on merkityksekäs. Puu- ja paperialoilla on tehty työehtosopimuksia yli 70 vuoden ajan. Nyt Metsäteollisuuden vastuu neuvottelemistaan työehtosopimuksista päättyy.

Metsäteollisuuden ilmoitus saatiin ilman ennakkoilmoitusta sopijapuolille. Sinänsä ilmoitus ei ollut yllätys, jos on seurannut metsäteollisuuden isäntien viime vuosien ulostuloja. Työehtosopimukset, yleissitovuus ja työvoimakustannukset ovat jo pitkään olleet heidän kovan kritiikkinsä kohteena. Isot konsernit ovat kuitenkin pärjänneet globaalissa kilpailussa mukavasti ja maksaneet vuodesta toiseen hyvää osinkotuottoa omistajilleen.

Metsäteollisuus ry ei siis kanna jatkossa vastuuta alan työehdoista. Se ei myöskään kanna vastuuta siitä, että alan yritysten kilpailuasema olisi reilu.

Kun siirrytään valtakunnallisesta työehtosopimuksesta talokohtaiseen sopimiseen, menetetään työehtosopimuksen yleissitovuus. Tällöin ei ole olemassa työnantajia sitovia palkka- ja vähimmäisehtoja, jotka koskisivat kattavasti kaikkia alan työntekijöitä.

Yleissitovuusjärjestelmä takaa järjestäytymättömän yrityksen työntekijöille alan valtakunnallisen työehtosopimuksen edut. Se estää kilpailun vääristymisen työnantajaliittoon järjestäytyneiden ja järjestäytymättömien yritysten välillä. Alan vähimmäistyöehdot turvatessaan yleissitovuus samalla tehostaa yleisesti työn tuottavuutta yrityksissä.

Käytännössä luopuminen valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta kaventaa paikallisen sopimisen mahdollisuuksia metsäteollisuuden työpaikoilla. Työlainsäädännön keskeinen lähtökohta on työsuhteen heikomman osapuolen suojelu, jonka vuoksi osa lainsäännöksistä on pakottavia eli niistä ei työehtosopimuksellakaan voi sopia toisin.

Osa lainsäännöksistä on puolestaan valtakunnallisilla työehtosopimuksilla toisin sovittavia, mikä antaa mahdollisuuksia alakohtaiseen laista poikkeavaan sopimiseen. Nämä joustavat toisinsopimisen mahdollisuudet loppuvat, kun siirrytään yritystasoiseen sopimiseen.

Metsäteollisuuden työntekijöillä on uudessa tilanteessa paljon pelissä. Alakohtaiset työehtosopimukset ovat työntekijöiden turva monessa asiassa: ne määrittävät työehtojen vähimmäistason, mutta eivät maksimia. Esimerkiksi mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimus sisältää kirjaukset vähimmäispalkoista ja palkankorotuksista, erilaisista lisistä ja korvauksista, työmatkalta maksettavasta päivärahasta ja kilometrikorvauksista, pidemmän sairausajan palkasta, äitiysvapaan palkasta, lomarahasta ja lakia paremmasta vuosiloma-ajan palkasta. Myös luottamusmiesten asemaa koskevat määräykset ovat pitkälti työehtosopimuksissa. Nämä kaikki ovat vaarassa lakata, jollei talokohtaisilla työehtosopimuksilla pystytä sopimaan vastaavista eduista.

Työehdoista neuvotteleminen ja sopiminen ei ole yksinkertaista, vaan siihen tarvitaan osaamista ja aikaa. Metsäteollisuudessa työehtoneuvottelut hajautuvat sopimuskauden jälkeen lukuisille isoille ja pienille työpaikoille, joissa resurssit ja neuvotteluosaaminen vaihtelevat.

Työntekijöiden on tärkeää huolehtia ammattiliiton jäsenyydestä, jotta työehtojen kollektiivinen sopiminen on mahdollista. Työntekijöiden asemaa ja tasapuolista neuvotteluasemaa turvaa se, että ammattiliittoon kuuluvilla työntekijöillä on oikeus tulla edustetuksi osaavan luottamusmiehen kautta ja he saavat tukea omasta ammattiliitostaan.

SAK:laiset Teollisuusliitto ja Paperiliitto ovat ilmoittaneet ajavansa metsäteollisuuden aloilla työskentelevien jäsentensä etua ja neuvottelevansa heidän työehtonsa myös tulevaisuudessa. Keskeinen lähtökohta on, että työehtoja ei aleta polkemaan, vaan sopimisessa haetaan sekä työntekijöitä että työnantajia hyödyttäviä ratkaisuja.

Työehtosopimusjärjestelmä ja työelämän asioista sopiminen kaksi- ja kolmikantaisesti ovat taanneet suomalaisen hyvinvointivaltion kehittymisen läpi vuosikymmenten. Vakaat olot ovat myös taanneet yhteiskuntarauhan. Kun työehtosopimukset neuvotellaan jäsenten työnantajien kanssa, myös työrauha siirtyy paikalliselle tasolle.

Jos työelämän ja laajemminkin yhteiskunnan kehittämisessä halutaan luopua neuvotteluun ja sopimiseen perustuvista käytännöistä, voidaan joutua tilanteeseen, jossa konfliktit työelämässä lisääntyvät. Metsäteollisuus ry:n ilmoitus luopua valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta vaarantaa vuosikymmeniä rakennettua yhteistoiminnan, sopimisen ja luottamuksen mallia.

Kirjoittaja on johtaja SAK:n työehdot-osastolla.