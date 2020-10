Epidemia iski yliopiston juhlaan ja arkeen

PUHEENVUORO

Kylläpä piti sattua harmillisesti: Turun yliopiston 100-vuotisjuhlavuotta varjostaa koronaviruksen aiheuttaman epidemia. Epidemia näkyy kaikkialla yhteiskunnassa, eikä vähiten vastuunsa kantavassa yliopistossa. Juhlavuotta on valmisteltu useita vuosia ja vuoden aikana juhlinnan on ollut tarkoitus tavoittaa yliopiston kaikki työntekijät ja sidosryhmät sekä näkyä muutenkin katukuvassa.

Vuosi alkoi järjestelyjen osalta suunnitellusti ja yliopiston vuosijuhlan päivää edelsi kansanjuhla yliopistonmäellä, jossa saatiin kokea perinteisen ilotulituksen sijasta hyvin näyttävä ja ”sisäänsäottava” laservalo- ja musiikkinäytös. Edelleen kaikki oli hyvin ja juhlinta jatkui seuraavana päivänä vuosijuhlan merkeissä Logomossa. Tilaisuus oli loppuunmyyty ja valitettavan moni yliopistolainen ei mahtunut mukaan ja jäikin odottelemaan seuraavia juhlatapahtumia, joita oli odotettavissa muun muassa Kaupunginteatteriin ja kirjastoon.

Vuosijuhlassa kantaesitettiin säveltäjä, emeritusprofessori Mikko Heiniöltä yliopiston tilaama 100-vuotisjuhlateos Syvyyden yllä tuuli, joka tulee olemaan jatkossa yksi yliopiston promootioissa esitettävistä kantaateista. Toinen merkittävä ja yliopiston historiaan jääviä kulttuuriteko on professori Vesa Vareksen kirjoittama teos Turun yliopiston historia 1920–2020. Teosta edelsi Turun Suomalaisen Yliopistoseuran historiaa käsittelevä Vareksen teos.

Sitten virus iski ja laittoi koko maailman polvilleen. Ja tämä näkyi juhlavuoden yleisötilaisuuksien perumisina ja hetken kestäneen digitaalisten etäyhteyksien käytön oppimisen jälkeen tilaisuuksina, joita voitiin seurata missä sitten itse kukin sattui olemaan. Myös arki muuttui ja esimerkiksi hammaslääketieteen opetus keskeytyi käytännössä lähes kokonaan, kunnes etäluennot ja -tentit saatiin aktiiviseen käyttöön.

Yliopistolaiset joutuivat pakon edessä miettimään kaiken opetuksen uusiksi. Samalla yliopiston it-tuki joutui kohtuuttoman suuren työkuormituksen kohteeksi, joka jatkuu vieläkin. Sekä he, että opetuksen tuki ovat tekivät suuren työn opettaessaan yliopistolaisille digitaitoja. Yliopistolaiset olivat nyt tottuneet odottamaan valtakunnallisten koronaohjeiden mukaan sovellettuja ohjeita yliopiston johdolta.

Syyslukukauden koittaessa kaikki toivoivat asioiden jo muuttuvan normaaliksi, olihan kesän aikana yhteiskunnan asettamia rajoituksia paljon vähennetty. Opetusta jouduttiin monilla koulutusaloilla aloittamaan aikaisemmin kuin normaalisti, jotta keväältä rästiin jääneitä opintojaksoja saatiin valmiiksi.

Uudet ja vanhat opiskelijat olivat taas laitoksilla ja kaupungin ylioppilaselämä oli heräämässä uuteen lukuvuoteen. Tiedotusvälineiden syytämiin koronauutisiin ja -rajoituksiin alkoi kansa olla jo lopen kyllästynyt.

Lukukausi alkoi ja vastuullinen yliopisto edellytti tiukkoja suojatoimia yliopiston tiloissa ja tapahtumissa. Opiskelijoiden oletettiin kantavan myös vastuunsa vapaa-ajallaan. Tämä ei kuitenkaan aina toteutunut ja virustartuntoja todettiin useita, minkä takia esimerkiksi lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden kliiniset opinnot jouduttiin keskeyttämään kahdeksi viikoksi.

Juhlavuosi kuitenkin jatkui ja yliopiston viestintä yhdessä koronajohtoryhmän kanssa tasapainoilivat tilaisuuksien järjestämiseksi ja viruksen leviämisen estämiseksi. Suuren näkyvyyden saavuttanut Aurajokirannassa järjestetty Tiedemarkkinat oli esimerkki onnistuneesta tilaisuudesta, joka toi yliopistossa tehtävää tutkimusta kansantajuisesti nähtäville.

Juhlavuosi on nyt saavuttanut neljännen kvartaalinsa. Monta tilaisuutta on saatu kunnialla järjestettyä, mutta yksi suuri jäi vielä odottamaan aikaansa. Turun yliopiston 100-vuotisjuhlapromootiota on siirretty.

Suunnitellun toukokuun sijasta sitä oltiin järjestämässä syyskuussa, mutta nyt olosuhteiden ollessa edelleen harmilliset on promootio kaikkine Turun yliopiston luomine promootioperinteineen päätetty pitää ensi vuoden toukokuussa. Perinteet ylläpitävät yliopistoa, vaikka maailma ympärillämme muuttuukin yhteiskunnallisten tai ympäristön muutosten vuoksi.

Kirjoittaja on biomaterialitieteen professori, hammaslääketieteen laitoksen johtaja ja yliopiston hallituksen jäsen.