Väylävirasto yllätti monet julkaisemalla Tunnin juna -hankkeen hankearvion torstaina. Ainakin paikallisessa maakuntaliitossa kyseltiin hölmistyneinä, kuka tällaisen läpyskän oli tilannut ja miksi (ts.fi 8.10.). Juuri kun hommat oli viimein saatu nytkähtämään eteenpäin.

Viraston arvio ei ole Tunnin junalle kovin suopea. Sen mukaan mitä tahansa tehdäänkin, rahaa heitetään hukkaan. Riittävän kyyninen katsoja voi saada lohtua siitä, että oikoradan myönnetään sentään olevan huonoista vaihtoehdoista vähiten huono. Pelkkä rantaradan rukkaaminen olisi vielä typerämpää, Väylävirastossa on pohdittu.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve (kok) oli oikeassa kritisoidessaan selvitystä kapeakatseisuudesta (TS 9.10.). Virasto on arvioinut maantietä vankkuripolun luvuilla.

Mielenkiintoinen kysymys onkin, kuka Tunnin junan yksipuolisesta lyttäämisestä hyötyy. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun selvitys on räätälöity tarvittavan lopputuleman mukaan. Tuoreessa muistissa on hallituksen keväällä tilaama "tieteellinen" maskiselvitys. Jotenkin Suomessa saatiin aikaan suurin piirtein maailman ainoa tutkimus, joka ei löytänyt hengityssuojista mitään hyötyä. Sopivasti tilanteessa, jossa Suomesta olivat maskit loppuneet ja hallitus oli nesteessä. Filunki on jo osittain myönnettykin.

Maskiasia pääsi keväällä politisoitumaan. Tunnin junalle niin kävi jo vuosia sitten. Ei ole epäselvää, että Turun rata ei ole pirkanmaalaisen pääministerin tehtävälistalla kovin korkealla. Siltarumpupolitiikassa riittää puuhaa, sillä harvat järkisyyt puoltavat Tampereen vastaavaa hanketta. Keskustan tupailloissa on keksitty idea nopeasta itäradasta, ihan vain siksi kun kaikilla muillakin on hankkeita.

Väyläviraston hankearviointi herättää huolen varsinaissuomalaisesta edunvalvonnasta. Turkulainen opetusministeri Li Andersson (vas) on jäämässä äitiyslomalle. Jäljelle jää ex-turkulainen Annika Saarikko (kesk). Tuoreelle puheenjohtajalle oli tarjolla valtiovarainministerin salkku, mutta ei kiinnostellut. Toivottavasti tästä ei makseta kovaa hintaa, kun väylärahoja jaetaan.

Tunnin juna on nähty laajasti eurooppalaisena ilmastotekona. Tamperelaiselta sivuraiteelta sitä on ehkä vaikea ymmärtää.

Saarikko on lyhyen ajan sisään jo toinen puheenjohtaja, jolle eivät kelpaa rahaministerin hommat. Timo Soinin (ps) kohdalla tilanne oli ymmärrettävä. Oma ryhmä koostui sellaisesta sakista, että kuka tahansa olisi paennut ulkomaille.

Nykytilanteessa Saarikon ratkaisua on puolustettu muun muassa sillä, että jakovara-Vanhasta voi pitää melkein ammattiministerinä. En tiedä mistä moinen väite on tempaistu. Epäilen että tuulesta.

Väyläviraston Tunnin juna -lyttäyksessä ihmetyttää myös ympäristöasioiden vähäinen huomiointi. 66 sivun selvityksessä ympäristövaikutuksille on suotu reilut puoli sivua. Virasto on sitä mieltä, että junaliikenteeseen panostaminen ei ole kummoinenkaan ympäristöteko.

Tämä on perin mielenkiintoista. Muun muassa EU on nimittäin täysin päinvastaista mieltä.

Euroopan komission Green Deal -ohjelmassa raideliikenteellä on vallan keskeinen rooli. Se katsoo raideliikenteen olevan ympäristön kannalta kaikkein kestävin liikennemuoto. Ja myös Tunnin juna on nähty laajasti eurooppalaisena ilmastotekona. Tamperelaiselta sivuraiteelta sitä on ehkä vaikea ymmärtää.

Komissio on muun muassa ehdottanut, että ensi vuosi nimetään eurooppalaiseksi raiteiden vuodeksi. Lienee jo tässä vaiheessa selvää, että Suomessa sitä ei tulla juhlimaan.

Kirjoittaja on Turun Sanomien uutispäällikkö.