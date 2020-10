Voiko lapsi luottaa kyläläisiin?

He tulevat juttelemaan, kyselemään ja pyytämään apua. Lapset, niin omat kuin muidenkin, ovat kokemukseni mukaan keskimäärin luottavaista ja välitöntä porukkaa. Kunhan he oppivat tuntemaan aikuisen edes jotenkin, he hyväksyvät hänet esimerkiksi nostamaan ylös kaatumisen jälkeen tai asettamaan irronneet pyöränketjut takaisin paikoilleen. Pikkulapsina he luottavat siihen, että aikuiset kyllä hoitavat homman himaan. Että kyläläisiin voi luottaa.

Lasten pitäisi voida luottaa siihen myöhemminkin vuosien vieriessä. Viime viikkoina uutiset ovat jälleen tuoneet esiin ikäviä tapahtumia koulumaailmasta. Kiusaamista, väkivaltaisuuksia. Tämä pistää miettimään, onko kylä hoitanut tehtävänsä ja olisiko se pitänyt toimia toisin. Olisiko sen edes ollut mahdollista puuttua peliin?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tarvitaan kokonainen kylä kasvattamaan lapsi. Sanonnan voi tulkita tarkoittavan vaikkapa sitä, että aikuisen velvollisuus on puuttua tilanteisiin, joissa lapsi, oma tai vieras, on hätää kärsimässä joko henkisesti tai fyysisesti. Ja sitä, että aikuinen ohjaa tarvittaessa noin oikeaan suuntaan. Toimii kasvattajana.

Tästä päästään siihen, miten helppoa tai vaikeaa tuo kaikki oikeastaan onkaan. Valppaan ja jämäkän kyläläisen roolin hoitaminen saattaa olla vaativampaa kuin koskaan ennen. Henkinen väkivalta rehottaa pikaviestisovelluksissa. Yhteisö ei voi hoitaa hommaansa läheskään yhtä tehokkaasti kuin reaalimaailmassa. Kyläläisillä ei ole pääsyä viestirinkeihin. Vanhemmilla pitäisi olla.

Entä milloin työnnetään nokka liiaksi toisten asioihin? Kyse ei ole vain esimerkiksi väkivalta- tai kiusaamistilanteista. Mitä pitää tehdä, jos oma muksu kertoo, että hänen kaverillaan saavat kuusivuotiaat pelata GTA vitosta?

Osa aikuisista ei syystä tai toisesta yksinkertaisesti uskalla toimia. Siinä missä on arkoja lapsia, on myös arkoja aikuisia. Osa pelkää toimivansa jotenkin väärin, vastoin lakia. Osalle riittää se, että saa omat lapsensa kuriin, muut hoitakoot omansa. Osa kävelee ohi ja naamioi arkuutensa pojat on poikia -ilmeen taakse.

Sen tiedän, että on myös aikuisia, jotka eivät pelkää. Eivät esimerkiksi sitä, että joku rähinöitsijöiden vanhemmista ottaa nokkiinsa. He haluavat tuoda esiin havaitsemansa epäkohdat, jotta selvittely voi alkaa. He eivät mittaa, kummalla puolella verkkoaitaa tilanne tapahtuu.

Sanontaa voi tietysti tulkita raadollisemminkin. On hyviä kyläläisiä, pahoja kyläläisiä ja kaikkia siltä väliltä. Osa opettaa elämän karut puolet, osa auttaa ylös ja lohduttaa. Osa vain on.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Vastoinkäymisiä pitää oppia sietämään, mutta on tulkinta mikä hyvänsä, ei helvetillisten lapsuusvuosien kuulu olla osa kenenkään elämää.

Kirjoittaja on toimittaja.