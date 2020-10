Vanhempien huoleen lapsen kielenkehityksestä tulee tarjota tuen lisäksi myös oikeaa tietoa

ALIO

”Meidän naapuri on joku opettaja ja tietää näistä asioista. Hän sanoi, että tytöllä on äänihäiriö ja kannattaa hakeutua puheterapiaan heti, ettei tartte sitten koko ikää kurkkua leikellä!”, hätäilee huolestunut äiti puhelimessa päiväkodin pienten ryhmässä olevasta tytöstään. Rauhoittelen ja vakuutan äidille, että tytöllä on päinvastoin harvinaisen kirkas ja terve ääni.

Kun huoli lapsen kielenkehityksestä on syntynyt, alkaa myös odotus. Uskallanko ottaa huolen puheeksi? Kenen kanssa? Erityisen suureksi huoli kasvaa iltayön tunteina, eikä uni tule.

Aikaa kuluu, ja tietoa haetaan verkosta erilaisista keskustelukanavista. Ikävä kyllä sekaan mahtuu paljon valeasiantuntijoita.

Myös hyvää tarkoittavat ystävät, sukulaiset ja tutut tarjoavat auliisti apua ja kertovat omista ja muidenkin kokemuksista. Usein kerrotaan niistä viisivuotiaista, jotka eivät vuosiin puhua pukahtaneet, mutta alkoivat yhtäkkiä puhumaan kuin taikaiskusta.

Rauhoittavaksi tarkoitettu puhe tuokin lisää huolta, pelkoakin. Omaa lasta aletaan tarkkailla, ja huolen kasvaessa nähdään ja koetaan asioita, jotka eivät välttämättä ole edes huolestuttavia.

Toisinaan huoli voi myös väistyä ja tarvittavien tukitoimien aloittaminen siirtyy. Usein vanhempi alkaa myös epäilemään itseään ja omia toimintatapojaan. Mitä enemmän asioita selvittää, sitä varmemmin pintaan nousee myös syyllisyyden tunne: Teenkö riittävästi oikeita asioita oikeaan aikaan?

Tietoa tulvii monesta suunnasta ja on hankala hallita ja erottaa, mikä tieto on luotettavaa. Vanhempi saattaa kokea riittämättömyyden tunnetta sen suhteen, mitä lapsen kanssa pitäisi tehdä. Jonotetaan arviointeihin, lisätutkimuksiin ja odotetaan vielä kuntoutuspaikkaakin. Odottaminen voi tuntua piinaavalta.

Onkin syytä korostaa varhaiskasvatuksen merkitystä. Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on tietotaitoa lapsen kehityksen tukemisesta. Heidän kanssaan voi ottaa asioita puheeksi ja pyytää apua. He tietävät, mihin lapsen kanssa voi huolineen hakeutua.

Apua saa myös neuvolasta. Lisäksi järjestöt, kuten Aivoliitto, tarjoavat kohderyhmilleen asiantuntevaa ja luotettavaa tietoa.

Aivoliiton Kommunikaatiokeskuksessa perustyötäni on vanhempien ohjaaminen ja neuvonta. Huoli on juuri se keskeinen asia, jota käsittelen vanhempien kanssa niin etänä chatpalvelussa kuin kasvokkain erilaisilla kursseilla, pajoissa ja tapahtumissa.

On tärkeä vahvistaa vanhempien tunteita siitä, että he ovat tehneet oikeita asioita oikeaan aikaan. Ohjaus ja neuvonta lähtee aina perheen realistisista resursseista tukea lasta.

Kommunikaatiokeskuksessa tarjoamme matalan kynnyksen monimuotoista palvelua vanhemmille, joiden lapsella on kehityksellinen kielihäiriö tai epäily siitä. Palveluihimme kuuluu puheterapeutin ohjaus ja neuvonta puhelimessa, chatissa, sähköpostissa, WhatsApp-sovelluksessa ja sosiaalisessa mediassa.

Verkkosivuiltamme löytyy esteettömän viestinnän materiaalin, kuten viittomien ja kuvien, lisäksi apukeinoja arkeen, esimerkiksi vinkkejä, miten kuvia voi tuottaa teknologian avulla itse piirtämällä.

Elämän tarkoitus on vuorovaikutus, ei suorittaminen. Vauvan, pienen ja isommankin lapsen elämässä tärkeintä on läsnäolo aivan tavallisissa arjen tilanteissa.

Vuorovaikutuksen tukemiseen ei tarvita taikatemppuja, vaan oleellista on ihan tavallinen arki. Yleensä kyse on yhdessäolosta, yhteisestä tekemisestä tai jopa yhteisestä tekemättömyydestä, joutilaisuudesta. Arjessa on hyvä miettiä mikä sujuu ja mikä ilahduttaa lasta. Kukaan ei ole täydellisempi asiantuntija lapsensa suhteen kuin oma vanhempi.

Kirjoittaja on puheterapeutti Aivoliitossa.