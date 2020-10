Sama viesti liian monta kertaa

ALIO

Yhdysvaltain presidentinvaalien ratkaisun lähestyessä eurooppalaisen on yhä vaikeampaa käsittää, miltä pohjalta amerikkalaisten äänestyspäätökset syntyvät. Miten voi päätyä kannattamaan ehdokasta, joka on mahdollisimman kaukana perinteisestä valtiomieskäytöksestä ja jonka monet ulostulot tuntuvat aivan merkillisiltä – kuten spekulointi sillä, voisiko koronaa vastaan taistella suihkuttamalla pesuainetta verisuoniin tai keuhkoihin?

Poliittisille valinnoille on monia sosiaalisia, rakenteellisia, etnisiä ja arvopohjaisia selityksiä. Kymmenillä miljoonilla amerikkalaisilla on kuitenkin muitakin perusteita päätöksilleen, ja jopa poliittinen termistö merkitsee eri asioita kuin Euroopassa.

Suurena murroksena on pidetty esimerkiksi sitä, että mielipidetiedusteluissa sana ”sosialismi” ei enää pelota nuorta sukupolvea. Demokraattien vasenta laitaa edustava Bernie Sanders pääsi lähelle presidenttiehdokkuutta, vaikka julistautui sosialistiksi. Yhtenä syynä on pidetty konservatiivien yrityksiä leimata aikanaan Barack Obama sosialistiksi. Kun Obaman vuodet eivät tuoneet neuvostojärjestelmää Amerikkaan, vallitsevan talousjärjestelmän monet epäoikeudenmukaisuudet ärsyttävät eikä reaalisosialismista ole omia kokemuksia, ”sosialismi” ei ole sanana enää pelkkä vihollinen ja kummajainen.

Mutta sama logiikka vaikuttaa toisinpäinkin. Se, ettei käsittämättöminkään ulostulo vie Donald Trumpilta laajasti kannatusta, selittyy osaltaan niistä kampanjoista, joita liberaalit ovat ajaneet vuosikymmenien ajan konservatiiveja vastaan.

Jo 1950-luvulla demokraatit pelottelivat, että republikaanien varsinainen presidenttiehdokas kuolee kautensa aikana, ja silloin presidentiksi tulee tämän varapresidentti Richard Nixon, joka voi saada aikaan ydinsodan. Samaa väitettiin republikaanien vuosien 1964 ja 1980 presidenttiehdokkaista Barry Goldwaterista ja Ronald Reaganista. Molemmat leimattiin rotukiihkoilijoiksi ja henkilöiksi, jotka tuhoavat talouskasvun. George W. Bush oli demokraattien kuvauksissa 2000-luvulla sodanlietsoja ja lähes vallankaappaaja.

Miten kävi? Nixonilla on Watergaten takia huono maine, mutta jos häntä jostain kunnioitetaan, niin liennytyksestä suurvaltojen suhteissa. Goldwaterista tuli eräänlainen politiikan kunniavanhus. Reagan on jatkuvasti kärkipäässä, kun kansalaisia pyydetään nimeämään historian parhaita presidenttejä. Ja Bushinkin aikaa kohtaan taitaa melko monella demokraatilla olla jo ikävä.

Liberaalit ovat tarinan paimenpojan tavoin huutaneet sutta liian monta kertaa. Tämä on osasyy siihen, miksi Trumpin vastaiset kampanjat menevät konservatiivien selkäytimessä samaan jatkumoon: ”taas kerran liberaalien valheita”. Kun kumpikin leiri seuraa vain omia tiedotusvälineitään, kielteiset uutiset on helppo torjua vihamielisenä propagandana.

Lisäksi on muistettava, että niin sanottu Joe Sixpack, se paljon puhuttu keskivertoamerikkalainen, ei mieti äänestyspäätöksiään siltä pohjalta, mitä Euroopassa ajatellaan. Eurooppalaiset tapaavat yleensä vain työnsä tai muun syyn takia Eurooppaan siirtyneitä amerikkalaisia tai suurten kaupunkien asukkaita. Nämä piirit ovat lähtökohtaisesti liberaalimpia, seuraavat laajemmin Yhdysvaltojen toimintaa kokonaisuutena, ovat kriittisiä oman maansa oloille ja pitävät eurooppalaisia malleja parempina.

Mutta tämä on pintakerros. Jos Joe Sixpack ylipäätään tietää jotain Euroopasta, hän ei ajattele sitä vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja dynaamisuuden maanosana. Hänelle se on maanosa, josta nousivat kommunismi, fasismi, natsisimi, kolonialismi ja imperialismi, ja lisäksi se on maanosa, joka Yhdysvaltain piti pelastaa kahdessa maailmansodassa ja jonne virtasi näiden jälkeen valtavasti amerikkalaisten veronmaksajien rahaa, jota ei koskaan saatu takaisin.

Eurooppa ei liioin olisi edes yrittänyt kaataa Talebanin tai Isisin kaltaisia järjestelmiä tai Saddam Husseinin kaltaisia diktaattoreja. Euroopan Unioni on Joe Sixpackille vain byrokraattinen, vanheneva, heikko ja paikalleen jämähtänyt koneisto. Miksi Euroopan mielipiteistä siis pitäisi välittää?

Kuva on yksipuolinen, mutta se pätee amerikkalaisessa mielenmaisemassa aivan tarpeeksi, jotta sen poliittinen merkitys on pysyvä.

Kirjoittaja on Turun yliopiston poliittisen historian professori.