Asukasbudjetti avaa turkulaisille mahdollisuuden vaikuttaa – äänestä 30.9. mennessä!

ALIO

Mun Stadi, Stadiluotsit, Meidän Martsari, Tampereen osbu eli osallistuva budjetointi ja Turun Asukasbudjetti ovat erilaisia esimerkkejä tarpeesta lisätä kaupunkien asukkaiden yhteiskunnallisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Vaikka osallistuva budjetointi on kansainvälisestikin varsin tuore tapa edistää kansalaisaktiivisuutta ja kaupunginosakehitystä, on sitä toteutettu hyvällä menestyksellä jo vuosia esimerkiksi Turun ystävyyskaupungissa Gdanskissa. Suoran lentoyhteyden kautta turkulaisille tutuksi tullut Itämeren kulttuurikaupunki on jo kahdeksan vuoden ajan käyttänyt vuosittain miljoonia euroja asukkaiden valmistelemiin paikallishankkeisiin, joilla on rakennettu uusia lähiliikunta- ja leikkipaikkoja, kunnostettu kevyen liikenteen väyliä sekä lisätty asukkaiden viihtyvyyttä kaupunginosien kohtaamispaikoilla ja paikallispalveluilla.

Suomessa Helsinki on ollut edelläkävijä kannustamaan kaupunkilaisia kehittämään asuinalueitaan. Viime syksynä yli 12-vuotiaat helsinkiläiset saivat ensi kertaa äänestää paikallishankkeista, joita toteutetaan 4,4 miljoonan vuosibudjetilla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ja mikä asukasosallisuuden sekä suunnitelmallisen kaupungin kehittämisen kannalta on tärkeää, pääkaupunki palkkasi pari vuotta sitten seitsemän alueellista stadiluotsia kuuntelemaan kaupunkilaisia ja valmistelemaan asukkaiden sekä järjestöjen ehdotusaihioita konkreettisiksi paikallishankkeiksi.

Pienimuotoisempaa suomalaista osallistuvaa budjetointia on kokeiltu muun muassa Oulussa ja Vantaalla. Helsingin mallin mukaiseen lähes koko kaupungin kattavaan asukasosallisuuden toiseen aaltoon ehtivät viime syksynä kuitenkin vain Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan keskuskaupungit sekä vanhat kiistakumppanit Turku ja Tampere.

Sekä Tampereella että Turussa asukkaiden ideointivaihe ajoittui viime kevääseen. Koronakriisi vaikeutti ja Turussa myös suoranaisesti esti valmisteluun liittyvien työpajojen järjestämisen.

Tampereella keväällä esitettyjä ideoita, 380 ehdotusta, on jatkokehitetty. Näistä yli 230 on hyväksytty elo-syyskuun työpajavaiheeseen. Marraskuussa tänä vuonna 12 vuotta täyttävät tai tätä vanhemmat tamperelaiset voivat äänestää esitarkastuksessa toteuttamiskelpoisiksi arvioituja ehdotuksia.

Jokaisella äänestyskelpoisella tamperelaisella on kaksi ääntä, jotka hän voi antaa joko samalle tai kahdelle eri suunnitelmalle. Näistä eniten ääniä saaneet, 450 000 euron vuosibudjettiin mahtuvat, toteutetaan.

Turussa lähtötilanne oli pitkälti samankaltainen kuin Tampereella, mutta asukasbudjettiin käytettävä euromäärä on yli kaksinkertainen (miljoona euroa) ja aikataulu tiukempi. Poikkeusolot ja kireä aikataulu vaikeuttavat Turun kaupungin osallistuvan budjetoinnin mallin sisäänajoa.

Koska kevään ideointitilaisuuksiksi suunnitellut aluefoorumit jouduttiin peruuttamaan ja Turussa äänestys tapahtuu jo syyskuussa, on perusteltua epäillä, että koronan varjossa valmistellusta ja käyttöön otetusta täysin uudesta tavasta aktivoida kaupunkilaisia ei ole turkulaisten tietoisuudessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Mutta ehkäpä juuri maailmanlaajuisen pandemian ja siihen liittyvän huolen takia Turun kaupungin Asukasbudjetti on mitä tervetullein tapa edistää päättäjien ja kansalaisten välistä vuoropuhelua, etsiä keinoja ehkäistä alueellista eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä tehdä ainutlaatuisen historian omaavan kaupungin asuinalueita tutummaksi uusille ja paljasjalkaisillekin turkulaisille.

Onnistuneesti toteutettuna osallistuva budjetointi voi olla myös keino tukea ja kehittää koronan kurittamaa paikallista järjestökenttää. Ymmärrämmekö sote-, liikunta- ja urheilu-, kulttuuri- sekä muiden kolmannen sektorin järjestöjen merkityksen turkulaisten hyvinvoinnille?

Asukasbudjetti on askel oikeaan suuntaan, mutta asukkaiden ja paikallisjärjestöjen yhteiskunnallinen osallistuminen saati aktiivisempi yritteliäisyys eivät kuitenkaan toteudu automaattisesti asukasbudjetoinnilla ja ehdotuksista äänestämällä. Turussa tarvitaan Helsingin stadiluotsien tapaan asukkaita ja järjestöjä paikallisosallisuuteen sparraavia ja neuvovia kaupunginosaluotseja tai aluetulkkeja.

Kirjoittaja on kaupunkitutkija.