Absoluuttinen päästö

Me elämme Suomessa hyvin energiatehokkaassa yhteiskunnassa.

Meillä on talvisin usein kylmä ja joudumme lämmittämään asuntojamme.



Kirjoittaja jätti mainitsematta maapallon valtavan väestönkasvun ja sen, että satoja uusia hiilivoimaloita on rakenteilla.

Kehittyneissä länsimaissa syntyvyys ei ole enää ongelma vaan katastrofi hakee uomiaan kehittymättömillä alueilla.



Suomen kokonaispäästöt ovat minimaaliset suurimpiin saastuttajiin verrattuna.

Pitääkö meidän tuntea huonoa omaatuntoa kansakuntana kun tilanne on se, että päästömme mahtuvat virhemarginaaliin?

Se, että maailmassa on viisi miljardia kehitysmaalaista, ei tarkoita sitä, että meidän pitää sovittaa päästömme heidän tasolleen.



Globalis ilmoittaa, että 2014 Suomen päästöt/asukas olivat 8,66 tonnia

Suunta on alaspäin.

Vielä vuonna 2003 päästömme olivat 13,26 tonnia.



Luxemburgissa ovat päästöt nyt 17,4 tonnia. miksi näin järjetön luku?

Sitten ovat omassa luokassaan arabimaat.

Qatar 43

Kuwait 25

Bahrain 23

Emiirikunnat 23

Saudi-Arabia 19



Samalla alueella sijaitseva Israel vain 7,8 tonnia.

Tätä kannattaa miettiä.



Vain absoluuttiset päästöt merkitsevät.

Meillä ei ole mitään hävettävää.



On olemassa tarkkaa tietoa siitä, että Grönlannissa ja Islannissa viljeltiin maata keskiajan lämpimällä kaudella alueilla mitkä ovat nyt umpijäässä.

Tiedeyhteisö on erimielinen sen ajan lämpimyyden syistä. Ihmisiä oli silloin n. 300 miljoonaa.



Nyt jostain syystä on konsensus (tieteessä ei pidä olla konsensusta), että ainoa syy lämpiämiseen on ihmisen tuottama hiilidioksidi.

Miksi nyt ollaan täysin varmoja syystä mikä on yksi ja ainoa eli hiilidioksidi mitä jo oppikirjoista poistellaan vaikka se liittyy olennaisesti fotosynteesiin eikä ole myrkky?

