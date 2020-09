Osallisuustyöllä korjataan eriarvoistavia rakenteita

Jaa-a

Pahoittelen ankaraa kritiikkiä, mutta minusta artikkeli on lähinnä tyhjää löpinää. Pitkään, monimutkaisesti ja "hienoilla" sanoilla selitetään asiaa, jonka voisi ilmaista muutamalla arkikielisellä lausella aivan hyvin ja luultavasti selkeämmin.



Epäilen jopa sanan "osallisuustyö" tarpeellisuutta ja mielekkyyttä. Eikö kaikki, mitä ihminen ei tee yksin ilman mitään toisten osallisuutta, ole hänen osaltaan "osallistamistyötä"? Jopa esim. tv-uutisten katselu? Ja eikö kaikki tasa-arvoon, demokratiaan, syrjimättömyyteen, osallistumiseen ja aktiivisuuteen tähtäävä yhdyskuntien toiminta ole "osallistamistyötä"? Näitä on aina tehty, eikä ole tarvittu hassua uutta sanaa siihen.



Mielipiteeseeni voi tosin vaikuttaa esim. se, että koin samoin sanan "surutyö" turhaksi aikanaan. Minulle se on turha vieläkin - vaikka olenkin "surutyötä" joskus tehnyt - mutta koska ihmiset tuntuvat sitä niin kovin mielellään käyttävän, niin kai se sitten on tarpeellinen. Kai se sitten muuttaa jotenkin suremisen toisenlaiseksi. Kunniallisemmaksi, ahkerammaksi, kannattavammaksi? Onhan työ aina työtä!

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.