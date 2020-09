Sukupolvi A?

Sukupolville on annettu kirjaimia sen mukaan, miten ne kokevat maailman ja käyttäytyvät siinä. Itse 1970-luvulla syntyneenä X-polven edustajana olen mielestäni kuta kuinkin samalla aallonpituudella 1980-luvulla syntyneen Y-polven kanssa. Vuosituhannen vaihteen tienoilla syntyneiden Z-nuorten elämää olen katsellut vain äidin näkökulmasta, ja kevääseen asti keskimäärin tyytyväisenä.

Toki sosiaalinen media on aiheuttanut näille diginatiiveille suorituspaineita ja ilmastonmuutos murhetta. Pandemian aikana olen alkanut myös pelätä, että nykyiset 15–20-vuotiaat saavat aivan oman lisäkirjaimensa.

Tulevaisuus näyttäytyy heille monin verroin arvaamattomampana kuin X- ja Y-sukupolville eli heidän vanhemmilleen, jotka vielä uskoivat, että maailma muuttuu koko ajan paremmaksi. Kylmä sota päättyi, Eurooppa avasi ovet ja internet maailman.

Nyt maat taas sulkeutuvat, ilmastonmuutos sulattaa jäätiköitä, pandemia saanee peräänsä uusia.

Vaikka nuoruuteen kuuluu aina jonkin verran ahdistusta ja A-sukupolvi on terminä ikävä, totuus on, että nykynuoret elävät ahdistumiselle erityisen altista aikaa. Ahdistuksen taustalla on ennen muuta pelko hallinnan menettämisestä. Mitä arvaamattomampi tulevaisuus, sitä suurempi ahdistus. Jatkuva tulevasta murehtiminen johtaa stressiin ja joskus masennukseen.

Ajatellaan vielä syksyn abiturientteja. Pääsyn yo-kirjoituksiin voi virustilanteen takia estää pienikin nuha. Kun korkeakouluissa on samaan aikaan alettu painottaa todistusvalintaa, paineet kirjoituksissa onnistumiselle nousevat entisestään.

Tilannetta ei ainakaan juuri nyt voi muuttaa. Ja se mitä ei voi muuttaa, täytyy hyväksyä. Epävarmuuden sietäminen edellyttää mielenhallintaa. Se on taito, jota oppii harjoittelemalla ja jota soisi opetettavan nuorille jo ennen kuin he sitä kipeimmin tarvitsevat. Kirjainlyhenteeseen katsomatta mielenhallintaa tarvitsevat kaikki sukupolvet sekä nyt että tulevaisuudessa.

Kirjoittaja on toimittaja ja joogaopettaja.