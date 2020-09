Kriisejä tulee, korkeakoulutus jatkuu

PUHEENVUORO

Korkeakoulujen lukuvuosi on alkanut ennenkokemattomissa olosuhteissa. Digiloikka on venynyt olympiamitat ylittäväksi pituushypyksi, ja joka päivä ilmassa leijuu riski joidenkin ryhmien tai henkilöiden altistumisesta koronavirukselle. Tilanteeseen on pystytty pääosin vastaamaan kohtuullisesti. Korkeakoulut kykenevät edelleen tuottamaan maahamme niitä osaamisia, joita tarvitaan ensin koronan selättämiseen ja sen jälkeen yhteiskunnan rattaiden vauhdittamiseen.

Onko korona kuitenkaan isommassa mittakaavassa ajateltuna iskenyt täysin kulman takaa? Välillä terävästäkin julkisesta keskustelusta ja monista tehdyistä virheistä huolimatta useat asiat ovat toimineet yhteiskunnassamme läpi poikkeusvuoden. Tehohoito ei ole kaatunut työtaakan alle, kansantuote on tippunut pelättyä vähemmän ja oppilaitokset tuottavat ammattilaisia maamme tulevaisuuden rakentamiseksi.

Ainakaan itse en osannut nähdä globaalia pandemiaa merkittävänä riskinä vielä vuosi sitten, mutta monet muihin riskeihin suunnitellut varautumismekanismit ovat valmistaneet meitä toimimaan tässäkin tapauksessa. Logistiikkaketjut ovat rullanneet, jotta jauhoja, hiivaa ja WC-paperia on riittänyt keväällä lisääntyneestä kysynnästä huolimatta.

Koulumaailmassa muutama vuosi sitten aloitettu digiloikka ohjasi kaikkia alan toimijoita hankkimaan osaamista ja laitteita, joiden varaan on nyt korona-aikana pystytty siirtämään merkittävä osa opetuksesta ja ohjauksesta.

Yksi syy siihen, että tilanne on säilynyt näinkin stabiilina korkeakoulutuksessa, ovat alan perinteisesti pitkät aikasyklit. Yksi opiskelijaikäluokka tekee tutkintoaan kolmesta kuuteen vuotta, ja tutkimus- ja kehityshankkeiden vaikutusaika voi olla vielä merkittävästi pidempi. Korkeakouluissa on ollut tästä johtuen tarve rakentaa mahdollisimman kriisinkestäviä toimintatapoja. Lähtökohtana on voinut pitää, ettei niin pitkää seesteistä ajanjaksoa ole, että kokonainen opiskelijaikäluokka saisi nauttia vain rauhallisista vuosista.

Toivon, että tulemme muistamaan 2020-luvun ennen kaikkea koronakriisistä ja siitä toipumisesta. Muussa tapauksessa vuosikymmen toisi eteemme niin paljon merkittävämmän ongelman, että korona jäisi vain alaviitteeksi historiankirjoihin.

Samalla tavalla 2010-lukua leimasivat finanssikriisi ja ilmaston lämpenemisen aiheuttamat paineet kiertotalouden vahvistamiselle. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä poksahti ensin it-kupla ja sitten Nokian pitkä nousukiito, samalla kun Lähi-Idässä kylmä sota lämpeni taas kerran tuliseksi 9/11 terrori-iskun jälkeen.

1990-lukua Suomea hyydytti suuri lama samalla kun Itä-Eurooppa haki itselleen uutta suuntaa. 1980-luvulla pelättiin kolmatta maailmasotaa ja globaalitaloudessa elettiin Iranin vallankumouksen jälkeisen energiakriisin laineissa. 1970-luku alkoi edellisellä öljykriisillä, eikä Vietnamin sodalle näkynyt vielä loppua. Käytännössä kaikki nykyään työelämässä olevat henkilöt ovat kokeneet globaalin hätätilan toisensa jälkeen.

Kriisit ovat karaisseet korkeakoulujamme rakentamaan toimintatapoja, joilla olemme pystyneet tuottamaan osaamista vaihtelevissa tilanteissa. Vaikka digitaalisesta maailmasta on maalattu paljon uhkakuvia, on sen nouseminen fyysisen todellisuuden rinnalle työ- ja palveluympäristöksi antanut meille juuri oikealla hetkellä työkalut koronakriisissä toimimiseen. Kykymme jakaa tietoa ilman fyysistä läheisyyttä ei ole koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa ollut lähelläkään nykyistä tasoa.

Kriisiä on seurannut käytännössä aina nousukausi. Tutkimuslaitosten taloudelliset ennakoinnit arvioivat kuluvalle vuodelle merkittävää pudotusta, mutta jo ensi vuodelle kohtuullisen hyvää nousua. Siihen kasvuaaltoon on ketterien organisaatioiden hyvä tähdätä.

Korona tulee ainakin tämän lukuvuoden ajan vaikuttamaan meihin kaikkiin, ja meidän on vain osattava huomioida se toiminnassamme. Ei kannata jäädä odottamaan normaalien aikojen paluuta, koska normaali on täällä juuri nyt. Uskon, että parhaiten pääsemme eteenpäin samalla tavalla kuin aiemminkin: hyväksymällä tilanteen ja lähtemällä yhdessä rakentamaan parempaa maailmaa, joka on varautunut seuraavaan vääjäämättömään kriisiin.

Kirjoittaja on Turun ammattikorkeakoulun rehtori.