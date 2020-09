Sivistys tarkoittaa kykyä tarkastella rajapintoja ihmisen, luonnon ja tekniikan välillä

PUHEENVUORO

Åbo Akademin syyslukukausi on käynnistynyt, ja iloksemme olemme saaneet nähdä uusia opiskelijoita liikkumassa pienissä ryhmissä kampusalueella. He ovat tuoneet elämää yliopistoon, jonka alueella on ollut enimmäkseen hiljaista ja autiota viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana, koronapandemian takia.

Kaikki henkilökunnan edustajat, opiskelijat, yhteistyökumppanit ja muut tärkeät henkilöt ympärillä ovat tehneet suurenmoista työtä helpottaen elämää tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Pystymme pitämään yllä hyvää tieteellistä keskustelua, opiskelijat saavat kurssinsa päätökseen ja tutkijat viimeistelevät artikkeleitaan kuten aikaisempinakin vuosina. Etänä järjestetyt väitöstilaisuudet ja webinaarit ovat osa uutta todellisuutta.

Digimentorit tekevät ihmeitä luotsatessaan organisaatiotamme kohti uusia työskentelytapoja ja IT-asiantuntijat ilmestyvät huomaamattomasti paikalle tallentamaan luentoja ja keskusteluja, jotka sitten jaetaan edelleen verkkojemme kautta. Teknokulttuurisesta sivistyksestä voi olla ylpeä.

Åbo Akademi on solminut uuden sopimuksen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Siinä on kyse sekä aiempaa laajemmasta koulutustoiminnastamme että erityisistä strategisista panostuksista, joihin meidän odotetaan osallistuvan. Tärkeää on myös se, että olemme saaneet oikeuden järjestää proviisorikoulutusta.

Åbo Akademin uudessa strategiassa on neljä painopistealuetta: Pohjolan portti Suomeen, Akateeminen laatu, Avoin ja innostava kampus sekä Tulevaisuuden työpaikka.

Kutsumme itseämme merelliseksi sivistysyliopistoksi. Merellisyydessä tiivistyy ajatus siitä, että Suomen ruotsinkielinen väestö asuu etupäässä rannikkoalueilla; me elämme merestä, merelle ja meren äärellä. Åbo Akademissa harjoitettava tutkimus on laajassa merkityksessä tärkeää Itämeren tulevaisuuden kannalta lähes joka suhteessa.

Mutta sivistys sitten – mitä se edustaa? Aiemmin sillä tarkoitettiin sosiaalisissa tilanteissa tarvittavia tietoja ja taitoja, mutta me käytämme käsitettä kriittisemmässä merkityksessä.

Strategiaan on kirjattu ”sivistysnäkökulma kaikissa koulutusohjelmissa”. Haluamme, että opiskelijamme oppivat yleistä tieteen lukutaitoa, että olemme osallistavia ja osaamme pohdiskella ja ottaa huomioon eri näkökulmia.

Välittämämme sivistys ei ole vain kulttuuriperintömme ylläpitämistä, vaan haluamme kehittää sivistystä suuntaan, jossa se tarkoittaa kykyä olla kiinnostunut muista ihmisistä, uusista ja mahdollisesti vieraista asioista. Siinä on kyse myös kyvystä tarkastella rajapintoja ihmisen ja luonnon, ihmisen ja tekniikan välillä.

Sivistys ei ole ajaton ihanne, vaan sen sisältö on muovautunut kuluneiden vuosisatojen aikana. Aina sen inspiraation lähteenä on kuitenkin ollut mielikuva luovasta ihmisestä.

Nykyaikana sivistys käsittelee yhä enemmän niitä haasteita, joista meidän on selvittävä juuri nyt. ”Sivistyksen vaatimus saa energiansa vastakkainasettelussa tiettyjen, konkreettisissa historiallisissa tilanteissa ilmenevien haasteiden kanssa”, sanoo Kristensson Uggla.

Digitalisaatio, sosiaalisen etäisyyden säilyttäminen, kansainvälistyminen ja globaalit muutokset ovat esimerkkejä konkreettisista haasteista. Ne muodostavat taustan, jota vasten kehitämme merkityksellisiä ajatuksia siitä, mitä sivistys merkitsee.

Koronapandemiaan liittyvät rajoitukset ovat vaikuttaneet Suomen talouteen, ja tästä aiheutuu taloudellisia seurauksia meidän toiminnallemme. Lahjoituskampanja Åbo Akademille on käynnistetty. Valtio tarjoaa vastarahoitusta niistä yksityisistä lahjoituksista, jotka yliopisto saa tulevien kahden lukuvuoden aikana. Toivomme runsasta osanottoa varainkeruukampanjaan ja keskustelemme mielellämme kaikkien kanssa, jotka haluavat tukea koko Suomen ruotsinkielistä, monitieteellistä sivistysyliopistoa.

Kirjoitus perustuu Åbo Akademin rehtori Moira von Wrightin lukuvuoden avajaispuheeseen 3.9.