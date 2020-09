Maskiohjeistajat terapiaillan tarpeessa

Pikkulasten vanhemmat joutuvat pitämään kielen keskellä suuta. Jälkikasvu voi udella sietämättömän vaikeita kysymyksiä ja kaikenlaista järjesteltävää riittää. Vanhemman tehtävänä ja velvollisuutena on huokaista syvään ja olla kärsivällinen. Ja kun kerran on siinä asemassa, pitäisi osata ratkaista ongelmat, vaikka ei aina tietäisikään miten toimia. Vanhempi, huoltaja, holhooja, kasvattaja kokee päiviä, jolloin olo on kuin flipperipallolla. Ketjureaktiot ovat monimutkaisia, vauhdikkaita ja yllättäviä. Tilanteista joko selviää voittajana tai sitten kokee illalla olevansa maailman huonoin auktoriteetti. Että taas tuli puhuttua mitä sattuu ja mokailtua, nyt muksut kertovat kylillä mitä sattuu. Ja tuli otettua yhteen puolison kanssa, kun on niitä kasvatuksellisia näkemyseroja.

Nyt eletään aikaa, jolloin millekään koronaan tai maskeihin liittyvälle ei auttaisi naureskella, mutta julkisuudessa vallitseva sekasorto ja etenkin kysymys-vastaustulva laittaa kieltämättä huvittamaan. Ihan kuin kotona. Saako maskiin yskiä? Ei saa. Kylläpäs saa. Tai ehkä jos yskii ihan vähän vain. Mikä on vähän? Entä miten saa niistää ja mihin saa niistää? Saako niistää bussin verhoihin? Tiedän, tiedän. Tärkeitä yksityiskohtia ja maskit ovat uusi ja hämmentävä asia, mutta silti.

Olen yrittänyt asettua korona- ja maskipyörityksessä olevien viranomaisten, asiantuntijoiden ja instanssien asemaan. Että tuntuuko illalla samalta kuin rättiväsyneestä vanhemmasta joskus tuntuu? Että nyt ei vaan lähde ja lohtusuklaata kuluu. Kun yrittää selvittää esimerkiksi sitä, kuinka monta vierasta on mahdollista kutsua synttäreille ei kun siis yleisötapahtumaan, mutta kutsukorttiin ei kun siis tiedotteeseen livahtaa väärä tietoa. Sitten koko hommaa yritetään oikaista, ja lapset ei kun siis järjestäjät itkevät, kun kerran kutsukortit ei kuin siis pääsyliput ehdittiin jo laittaa jakoon. Kukaan ei enää tiedä, kuinka monta saa osallistua. Lopulta joku tuo kaikki serkutkin, kun kerran on ennenkin saanut tuoda. Puoliso tai siis laitos tai ministeriö motkottaa vieressä. Sitten seuraavana päivänä puhutaan, että yksi tyyppi olikin sairas. Että ei sen olisi pitänyt osallistua, kun pian kaikki muutkin ovat kipeitä.

Tiedättekö sen meemin, jossa kertoo kolmella kuvalla ihmisen elämästä? Syntymän ja kuoleman väliin mahtuvaa aikaa kuvastaa räjähtäneen näköinen heppu, joka haluaa tietää, mitä hittoa täällä tapahtuu. Sitä varmasti jaetaan paraikaa niin vanhempien kuin maskiasiantuntijoiden Whatsapp-ryhmissä.

Kirjoittaja on toimittaja.